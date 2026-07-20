Βρετανία: Ποια είναι η σύζυγος του νέου πρωθυπουργού Μπέρναμ - Σύγκρουση συμφερόντων;

Από τα φοιτητικά χρόνια στο Κέιμπριτζ μέχρι την είσοδο στη Ντάουνινγκ Στριτ, η Μαρί-Φρανς φαν Χιλ βρίσκεται στο πλευρό του Άντι Μπέρναμ.  

Γιάννης Νικηφοράκης

Βρετανία: Ποια είναι η σύζυγος του νέου πρωθυπουργού Μπέρναμ - Σύγκρουση συμφερόντων;
ΚΟΣΜΟΣ
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Η Ολλανδικής καταγωγής σύζυγος του νέου Βρετανού πρωθυπουργού έχει διαγράψει τη δική της επαγγελματική πορεία στον χώρο του μάρκετινγκ και της στρατηγικής. Από σήμερα, είναι η Πρώτη Κυρία της Βρετανίας.

Η γνωριμία στο Κέιμπριτζ και μια σχέση που κρατά πάνω από 30 χρόνια

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Britain's new Prime Minister Andy Burnham and his wife Marie-France van Heel wave as they arrive at 10 Downing Street in London, Monday, July 20, 2026.(AP Photo/Kirsty Wigglesworth)Copyright 2026 The Associated Press. All rights reserved

Η Μαρί-Φρανς φαν Χιλ, γνωστή στους φίλους της ως Φράνκι, είναι η γυναίκα που συνόδευσε τον Άντι Μπέρναμ στην πρώτη του είσοδο στη Ντάουνινγκ Στριτ, μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η ιστορία τους ξεκίνησε το 1989 στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, όταν η φαν Χιλ άρχισε τις σπουδές της στο Fitzwilliam College. Εκεί γνώρισε τον Μπέρναμ, ο οποίος βρισκόταν ήδη στο δεύτερο έτος των σπουδών του στην Αγγλική Φιλολογία.

Σύμφωνα με μαρτυρίες από εκείνη την εποχή, πολλοί συμφοιτητές τους θεωρούσαν ότι ο Μπέρναμ είχε κάνει «μεγάλη επιτυχία» όταν ξεκίνησε η σχέση τους, καθώς η φαν Χιλ περιγραφόταν ως «το πιο εντυπωσιακό κορίτσι της σχολής».

Από την Ολλανδία στη Βρετανία

Η Μαρί-Φρανς φαν Χιλ γεννήθηκε τον Ιανουάριο του 1970, την ίδια χρονιά με τον Άντι Μπέρναμ. Μεγάλωσε στην Ολλανδία και το Βέλγιο, πριν εγκατασταθεί στη Βρετανία.

Η σχέση τους πέρασε από μια ασυνήθιστη δοκιμασία στα πρώτα της βήματα, όταν η φαν Χιλ ζήτησε από τον σύντροφό της να συμμετάσχει στο δημοφιλές τηλεοπτικό παιχνίδι γνωριμιών «Blind Date» του ITV, με παρουσιάστρια τη Σίλα Μπλακ.

Το 1992 εμφανίστηκε στην εκπομπή φορώντας χαρακτηριστική εμφάνιση της εποχής - πράσινο σακάκι, παντελόνι καμπάνα και κίτρινη κορδέλα στα μαλλιά - και επέλεξε έναν υποψήφιο από το Σάρεϊ για ένα ταξίδι στο Γιβραλτάρ. Η γνωριμία, ωστόσο, δεν εξελίχθηκε σε σχέση.

Χρόνια αργότερα, ο Μπέρναμ και η σύζυγός του φέρεται να συνάντησαν τυχαία τον ίδιο άνδρα σε μπαρ του Κοινοβουλίου, όταν εκείνος είχε πλέον αναλάβει θέση διευθυντή επικοινωνίας στο Συντηρητικό Κόμμα.

Ο γάμος και η οικογένεια

Το ζευγάρι απέκτησε το πρώτο του παιδί, τον Τζίμι, το 2000. Η γέννησή του ήταν, σύμφωνα με τον ίδιο τον Μπέρναμ, η αφορμή που τους οδήγησε στον γάμο, έπειτα από χρόνια συμβίωσης.

«Πιστεύω ότι ο γάμος είναι καλύτερος για τα παιδιά», είχε δηλώσει σε συνέντευξή του το 2007, χαρακτηρίζοντας τον εαυτό του «παραδοσιακό» σε αυτά τα ζητήματα.

Ακολούθησαν δύο κόρες, η Ρόζι και η Άνι, ενώ η οικογένεια ζούσε στο Μάντσεστερ.

Τα παιδιά τους έχουν ακολουθήσει διαφορετικές επαγγελματικές διαδρομές: ο Τζίμι εργάζεται στη Royal College of Nursing, η Ρόζι στη βιομηχανία ποτών Jägermeister, ενώ η Άνι ολοκλήρωσε πρόσφατα τις σπουδές της στο Πανεπιστήμιο του Κάρντιφ.

Η επαγγελματική πορεία της φαν Χιλ

Η Μαρί-Φρανς φαν Χιλ έχει σημαντική εμπειρία στον χώρο του μάρκετινγκ και της επιχειρηματικής στρατηγικής. Έχει εργαστεί, μεταξύ άλλων, στη Sky, ενώ έχει συμμετάσχει σε έργα που σχετίζονται με τον σχεδιασμό εταιρικής ταυτότητας, όπως τα λογότυπα του BBC και της Αγγλικής Ομοσπονδίας Ράγκμπι.

Η εμπειρία της στον χώρο της επικοινωνίας έχει συνδεθεί από ορισμένους αναλυτές με την εικόνα των πολιτικών εκστρατειών του Μπέρναμ.

Η συζήτηση για πιθανή σύγκρουση συμφερόντων

Η σημερινή της θέση ως επικεφαλής μάρκετινγκ στην εταιρεία Iduna, η οποία δραστηριοποιείται στον τομέα των υποδομών φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων στο Μάντσεστερ, είχε προκαλέσει πολιτική αντιπαράθεση.

Όταν ο Μπέρναμ ήταν δήμαρχος του Μείζονος Μάντσεστερ, είχε δηλώσει δημόσια την επαγγελματική σχέση της συζύγου του με την εταιρεία και είχε απόσχει από αποφάσεις που αφορούσαν την Iduna ή συναφή έργα, ώστε να αποφευχθούν υπόνοιες σύγκρουσης συμφερόντων.

Οι Συντηρητικοί είχαν ασκήσει κριτική σχετικά με το γεγονός ότι δεν είχε δηλωθεί συμμετοχή της φαν Χιλ ύψους 0,2% στην εταιρεία. Ωστόσο, η αρμόδια αρχή του Μείζονος Μάντσεστερ (ο θεσμικός φορέα που συντονίζει τη διοίκηση και τις κοινές πολιτικές των 10 δήμων που αποτελούν την ευρύτερη μητροπολιτική περιοχή του Μάντσεστερ) είχε αναφέρει ότι ο Μπέρναμ είχε εκπληρώσει τις νόμιμες υποχρεώσεις του, καθώς είχε ήδη δηλώσει την επαγγελματική σχέση της συζύγου του.

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