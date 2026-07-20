Βρετανία: Παραιτήθηκε ο Κιρ Στάρμερ - Νέος πρωθυπουργός ο Άντι Μπέρναμ, ο έβδομος σε δέκα χρόνια

Ραγδαίες είναι οι πολιτικές εξελίξεις στο Ηνωμένο Βασίλειο, καθώς ολοκληρώθηκε η αλλαγή σκυτάλης στην ηγεσία της χώρας. Ο σερ Κιρ Στάρμερ, μετά από δύο χρόνια στον πρωθυπουργικό θώκο, εκφώνησε την αποχαιρετιστήρια ομιλία του έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ, δηλώνοντας με συγκίνηση και υπερηφάνεια ότι «η δουλειά μου τελείωσε».

Στον απολογισμό του, ο Στάρμερ τόνισε ότι παρέλαβε τους Εργατικούς μετά από μια ιστορική ήττα το 2019, τους οδήγησε σε σαρωτική εκλογική νίκη το 2024 και αφήνει πίσω του μια Βρετανία ισχυρότερη και πιο δίκαιη. Παράλληλα, υπογράμμισε το έργο της κυβέρνησής του στη μείωση της μετανάστευσης, την καταπολέμηση της παιδικής φτώχειας και τη στήριξη της Ουκρανίας, προτού μεταβεί στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον Βασιλιά Κάρολο.

Ο απερχόμενος πρωθυπουργός δήλωσε επίσης ότι σε έναν «κόσμο τώρα όπου οι εχθροί μας δεν θα σταματήσουν πουθενά για να μας διχάσουν», εν μέρει λόγω «της ακλόνητης αποφασιστικότητάς μας απέναντι στον γενναίο λαό της Ουκρανίας», είναι ζωτικής σημασίας η χώρα να ενωθεί.

Kαθώς παρέδιδε τη σκυτάλη στον Άντι Μπέρναμ είπε ότι του εύχεται κάθε επιτυχία και έχει την πλήρη υποστήριξή του. Ευχαρίστησε τη σύζυγό του, την οικογένειά του και την ομάδα του σε όλο το Εργατικό Κόμμα, καθώς και όλο το προσωπικό στη Ντάουνινγκ Στριτ και σε όλη τη δημόσια διοίκηση. «Η πολιτική θα είναι πάντα ένα ομαδικό άθλημα», είπε. «Και ευχαριστώ τον βρετανικό λαό για την ευκαιρία να τον υπηρετήσω».

Αμέσως μετά, ο Άντι Μπέρναμ πέρασε το κατώφλι του παλατιού για τη δική του ακρόαση με τον μονάρχη, ο οποίος του ανέθεσε την εντολή σχηματισμού κυβέρνησης. Ο Μπέρναμ γίνεται έτσι ο έβδομος πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου σε διάστημα λίγο μεγαλύτερο από μία δεκαετία, αναλαμβάνοντας τα ηνία σε μια κρίσιμη συγκυρία.

Ο νέος ένοικος της Ντάουνινγκ Στριτ αναμένεται να παρουσιάσει άμεσα ένα φιλόδοξο «10ετές σχέδιο για τη Βρετανία», με έμφαση στην εσωτερική πολιτική, την ήπια κινητικότητα και την οικονομική ανακούφιση των επιχειρήσεων.

Η ανάληψη των καθηκόντων του συνοδεύεται ήδη από μεγάλες προσδοκίες αλλά και προκλήσεις. Αναλυτές επισημαίνουν ότι ο Μπέρναμ διαθέτει το χάρισμα να συνδέεται με τους πολίτες, ωστόσο θα πρέπει να βρει γρήγορα ισορροπίες με τους βουλευτές του και να διαχειριστεί τις πιέσεις της εξωτερικής πολιτικής. Η σύνθεση του νέου υπουργικού συμβουλίου αναμένεται να ανακοινωθεί εντός της ημέρας, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας κυβερνητικής περιόδου.

Γνωστή εδώ και καιρό για την πολιτική της σταθερότητα, η Βρετανία έχει βιώσει τη μία κρίση μετά την άλλη την τελευταία δεκαετία, από τότε που το δημοψήφισμα για το Brexit του 2016 ανέτρεψε το πολιτικό status quo και αποκάλυψε βαθιές διαιρέσεις στην κοινωνία και την κυβέρνηση.

Η αναταραχή έχει οδηγήσει σε μια ταχεία εναλλαγή πρωθυπουργών που δεν μπορούν να ολοκληρώσουν τη θητεία τους. Ο Μπέρναμ θα είναι ο έβδομος ηγέτης της Βρετανίας μέσα σε 10 χρόνια. Ο τελευταίος που υπηρέτησε πέντε ολόκληρα χρόνια ήταν ο ηγέτης των Συντηρητικών Ντέιβιντ Κάμερον , ο οποίος εξελέγη το 2010 και επανεξελέγη το 2015. Ωστόσο, δεν μπόρεσε να ολοκληρώσει τη δεύτερη θητεία του.

Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ

Γεννημένος στο Λίβερπουλ, ο Μπέρναμ σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Κέιμπριτζ προτού ασχοληθεί με την πολιτική. Ξεκινώντας ως νεαρός ερευνητής, έγινε κοινοβουλευτικός σύμβουλος, στη συνέχεια νομοθέτης και τελικά υπουργός στις κυβερνήσεις του Τόνι Μπλερ και του Γκόρντον Μπράουν στα τέλη της δεκαετίας του 2000.

Αλλά ο Μπέρναμ, 56 ετών, έπρεπε να κάνει μια μεγάλη παράκαμψη πριν τελικά βρει τον δρόμο του προς την Ντάουνινγκ Στριτ. Έχοντας προσπαθήσει και αποτύχει δύο φορές να κερδίσει την ηγεσία των Εργατικών, το 2010 και το 2015, εγκατέλειψε την πολιτική σκηνή του Λονδίνου μετά τη δεύτερη ήττα του και αντ' αυτού κέρδισε τις εκλογές του 2017 για να γίνει δήμαρχος του Μάντσεστερ στη βορειοδυτική Αγγλία.

Αποδείχθηκε δημοφιλής και αποτελεσματικός κατά τη διάρκεια των εννέα ετών που κατείχε αυτή τη θέση, αντιστεκόμενος μεταξύ άλλων στην Συντηρητική κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον το 2020, όταν ήθελε να επιβάλει αυστηρούς περιορισμούς λόγω COVID στο αστικό κέντρο με ανεπαρκή αποζημίωση. Αυτή η παρακαταθήκη του τον έκανε εξαιρετικά δημοφιλή στην περιοχή και του χάρισε το παρατσούκλι «Βασιλιάς του Βορρά», επιταχύνοντας την επιστροφή του στο Λονδίνο.

Η άποψη του Μπέρναμ για το κόμμα του είναι ότι έχει την εμπειρία και το όραμα να συνδεθεί με τους ψηφοφόρους και να νικήσει το λαϊκιστικό αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK, με επικεφαλής τον βετεράνο υποστηρικτή του Brexit, Νάιτζελ Φάρατζ , το οποίο βρίσκεται στην κορυφή των δημοσκοπήσεων εδώ και μήνες.Η άνοδος του Μπέρναμ έχει πυροδοτήσει μεν ενθουσιασμό και μια νέα αίσθηση ελπίδας μεταξύ των συναδέλφων του στο Εργατικό Κόμμα μετά την άτονη θητεία του Στάρμερ, εξακολουθεί να υπάρχει μεγάλη αβεβαιότητα ωστόσο σχετικά με το πώς θα μοιάζει η νέα κυβέρνηση και ποιες πολιτικές θα ακολουθήσει.