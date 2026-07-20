Άντι Μπέρναμ: Ο «Βασιλιάς του Βορρά» στην Ντάουνινγκ Στριτ -Το τέλος του Στάρμερ και η επόμενη ημέρα

Ο Άντι Μπέρναμ διαδέχεται σήμερα (20/7) τον Κιρ Στάρμερ στη θέση του πρωθυπουργού του Ηνωμένου Βασιλείου, καθώς και στην ηγεσία του κυβερνώντος Εργατικού Κόμματος

Νατάσα Παυλοπούλου

Άντι Μπέρναμ: Ο «Βασιλιάς του Βορρά» στην Ντάουνινγκ Στριτ -Το τέλος του Στάρμερ και η επόμενη ημέρα
ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Άντι Μπέρναμ περνάει σήμερα το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ ως ο νέος πρωθυπουργός της Βρετανίας, διαδεχόμενος τον παραιτηθέντα Κιρ Στάρμερ. Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ αναλαμβάνει τα ηνία υποσχόμενος ριζική αλλαγή πορείας, αλλά έρχεται αντιμέτωπος με ένα εξαιρετικά απαιτητικό πολιτικό και οικονομικό σκηνικό

Μόλις δύο χρόνια αφότου ο απερχόμενος πρωθυπουργός οδήγησε τους Εργατικούς στην εξουσία με μια σαρωτική εκλογική νίκη μετά από 14 χρόνια διακυβέρνησης των Συντηρητικών, ο 56χρονος Μπέρναμ αναμένεται να εκφωνήσει την πρώτη του ομιλία στο έθνος.

Θα καθορίσει «προτεραιότητες για την αποκατάσταση της εμπιστοσύνης στην κυβέρνηση και θα προσπαθήσει να κάνει τους πολίτες να ανασάνουν εν μέσω της κρίσης του κόστους ζωής», ανέφερε η ομάδα του, ενώ θα δώσει επίσης έμφαση στην επίτευξη ανάπτυξης και την αποκέντρωση και εκχώρηση εξουσιών στις περιφερειακές κοινότητες.

Μια ανακοίνωση σχετικά με τους διορισμούς του σε ανώτερα στελέχη του υπουργικού συμβουλίου αναμένεται επίσης τη Δευτέρα, με όλα τα βλέμματα να είναι στραμμένα στο ποιος θα αντικαταστήσει τη Ρέιτσελ Ριβς ως υπουργός Οικονομικών.

Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ, με το προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά», έχει ενταχθεί στο Εργατικό Κόμμα, μετά την παραίτηση του Στάρμερ τον περασμένο μήνα, με τους βουλευτές να τον θεωρούν ως την καλύτερη ευκαιρία του κόμματος να περιορίσει το αντιμεταναστευτικό κόμμα Reform UK του Νάιτζελ Φάρατζ.

Η αναπληρώτρια επικεφαλής του Εργατικού Κόμματος, Λούσι Πάουελ, δήλωσε την Κυριακή ότι η εμπειρία του Μπέρναμ ως δημάρχου μακριά από το κέντρο της κυβέρνησης του Λονδίνου σημαίνει ότι κατανοεί τα «μεγαλύτερα, πιο τολμηρά μέτρα» που απαιτούνται για την υλοποίηση των υποσχέσεων του προεκλογικού προγράμματος των Εργατικών.«Θέλουμε να προσφέρουμε στους απλούς ανθρώπους ασφάλεια στην εργασία, ασφάλεια στο σπίτι τους, ένα σπίτι που μπορούν να αντέξουν οικονομικά και να ζήσουν σε μια κοινότητα για την οποία μπορούν να αισθάνονται περήφανοι, γνωρίζοντας ότι τα παιδιά τους θα έχουν ευκαιρίες για το μέλλον», είπε.

Οι προκλήσεις που καλείται να αντιμετωπίσει θα είναι η ασθμαίνουσα οικονομία, η κρίση κόστους ζωής, το υψηλό κόστος δανεισμού της κυβέρνησης, η αύξηση του προϋπολογισμού για την κοινωνική πρόνοια και οι παράτυποι μετανάστες που φτάνουν με μικρά σκάφη, κάτι που έχει ενισχύσει την υποστήριξη προς το κόμμα του Φάρατζ. Οι υψηλές τιμές της ενέργειας λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν και ο απρόβλεπτος Αμερικανός πρόεδρος, ο Ντόναλντ Τραμπ, απειλούν επίσης να πλήξουν την πρωθυπουργία του. Ο Μπέρναμ έχει λίγα περιθώρια ελιγμών εν μέσω υποτονικής οικονομικής ανάπτυξης, υψηλού δημόσιου χρέους και αυστηρών οικονομικών κανόνων που τον υποχρεώνουν να εξισορροπήσει τις κρατικές δαπάνες με τα φορολογικά έσοδα.

Ο Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού και ηγέτη του Εργατικού Κόμματος στο τέλος Ιουνίου, έπειτα από μια σειρά με σκάνδαλα, λάθη και πολιτικές αλλαγές που κλόνισαν την ηγεσία του. Οι επικριτές έχουν κατηγορήσει την κυβέρνηση του Στάρμερ ότι δεν ήταν επαρκώς προετοιμασμένη για την κυβέρνηση όταν εξελέγη τον Ιούλιο του 2024 μετά από 14 χρόνια Συντηρητικής κυβέρνησης.

Η παράδοση της εξουσίας θα ξεκινήσει με την επίσκεψη του Στάρμερ στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ για να υποβάλει επίσημα την παραίτησή του στον βασιλιά, προτού κάνει μια σύντομη δήλωση έξω από την Ντάουνινγκ Στριτ 10. Στη συνέχεια, ο Μπέρναμ θα κάνει το δικό του ταξίδι στα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, πριν από την πρώτη του ομιλία ως πρωθυπουργός, η οποία θα είναι μια στιγμή «περισυλλογής», όπως θα πει ότι η Βρετανία πρέπει να είναι ειλικρινής σχετικά με τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει.

Ο Μπέρναμ ήταν βουλευτής μεταξύ 2001 και 2017, υπηρετώντας ως υπουργός στις κυβερνήσεις του Τόνι Μπλερ και του Γκόρντον Μπράουν. Έκτοτε έχει επαναπροσδιορίσει τον εαυτό του ως άνθρωπο του λαού, συνδυάζοντας ένα χαλαρό,προσιτό στυλ με δημοφιλή βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο Μπέρναμ δήλωσε στους υποστηρικτές του την Παρασκευή ότι η κατάληψη της εξουσίας από τους Εργατικούς ήταν η «τελευταία ευκαιρία» για το κόμμα να κάνει τα πράγματα σωστά.

Η πρώτη του ανακοίνωση έγινε το Σάββατο, όταν κατήργησε το εμβληματικό εθνικό πρόγραμμα ψηφιακής ταυτότητας του Στάρμερ, το οποίο εκτιμάται ότι θα κοστίσει 1,8 δισεκατομμύρια λίρες σε διάστημα τριών ετών. Ένας εκπρόσωπος δήλωσε ότι ο χρόνος και οι πόροι θα διοχετευτούν «εκεί που χρειάζονται περισσότερο, όπως η βοήθεια με το κόστος ζωής».

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