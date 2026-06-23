Φράνκι Μπέρναμ: Από το «Ραντεβού στα Τυφλά» και τους Smiths στην Ντάουνινγκ Στριτ

Snapshot Ο Άντι Μπέρναμ, πρώην δήμαρχος Μάντσεστερ, είναι το φαβορί για τη διαδοχή του Κίρ Στάρμερ ως ηγέτης των Εργατικών και πιθανός επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Η σύζυγός του, Μαρί

Φρανς βαν Χιλ, γνωστή ως Φράνκι, βρίσκεται στο πλευρό του εδώ και 26 χρόνια και έχει σημαντική καριέρα στο μάρκετινγκ.

Η Φράνκι συμμετείχε παλαιότερα σε τηλεοπτική εκπομπή γνωριμιών "Blind Date", όπου η εμφάνισή της προκάλεσε ευρεία δημοσιότητα και χιουμοριστικές αντιδράσεις.

Διαθέτει έντονο πολιτικό κριτήριο και έχει εκφραστεί δημόσια με καυστικό τρόπο ενάντια στους Συντηρητικούς πολιτικούς, όπως ο Μπόρις Τζόνσον και ο Ρίσι Σούνακ.

Το ζευγάρι έχει τρία παιδιά, ηλικίας περίπου 20 ετών, και η Φράνκι αναμένεται να φέρει μια διαφορετική δυναμική στη βρετανική πολιτική σκηνή. Snapshot powered by AI

Μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, ο πρώην δήμαρχος του Μαντσεστερ Άντι Μπέρναμ φαίνεται ως το ακλόνητο φαβορί των Εργατικών για τη θέση του επόμενου πρωθυπουργού της Βρετανίας. Όλοι μιλούν για τη «στέψη» του λεγόμενου «Βασιλιά του Βορρά», όμως την πραγματική παράσταση κλέβει η δική του «βασίλισσα» που είναι στο πλευρό του εδώ και τρείς σχεδόν δεκαετίες.

Η Μαρί-Φρανς βαν Χιλ, γνωστή στους φίλους της ως Φράνκι, ετοιμάζεται να περάσει το κατώφλι της Ντάουνινγκ Στριτ, φέρνοντας μαζί της μια απίστευτη ιστορία που περιλαμβάνει φοιτητικούς έρωτες, κοινή λατρεία για τη μουσική και... ένα από τα πιο αποτυχημένα τηλεοπτικά ραντεβού στην ιστορία της βρετανικής τηλεόρασης.

Ένας έρωτας... με soundtrack τους Smiths

Η ιστορία του ζευγαριού ξεκινά το μακρινό 1989 στο Κολλέγιο Φιτζγουίλιαμ του Πανεπιστημίου του Κέιμπριτζ. Εκείνος σπούδαζε Αγγλική Φιλολογία και εκείνη, ολλανδικής καταγωγής, Κοινωνικές και Πολιτικές Επιστήμες. Η Φράνκι θεωρούνταν από τότε «το πιο κουλ κορίτσo στο κολέγιο», αρχηγός της γυναικείας ομάδας ποδοσφαίρου και με μια έντονη προσωπικότητα που δεν περνούσε απαρατήρητη. Αυτό όμως που την έδεσε αμέσως με τον νεαρό Άντι ήταν η κοινή τους αγάπη για το εμβληματικό indie συγκρότημα The Smiths.

Ο έρωτάς τους ωστόσο πέρασε από πολύ νωρίς από μια πολύ δημόσια και ελαφρώς άβολη δοκιμασία πριν καταλήξει σε έναν γάμο που μετρά ήδη 26 χρόνια και τρία παιδιά. Τον Ιανουάριο του 1992, η Φράνκι, έχοντας τότε το όνειρο να γίνει παρουσιάστρια παιδικών εκπομπών, αποφάσισε να συμμετάσχει στο πασίγνωστο τηλεοπτικό σόου γνωριμιών "Blind Date" του ITV.

Ο Άντι Μπέρναμ της έδωσε την άδεια να πάει, αν και αργότερα ο ίδιος παραδέχτηκε ότι παρακολουθούσε την prime-time εκπομπή το βράδυ του Σαββάτου κρυμμένος πίσω από τον καναπέ, κοιτάζοντας με αγωνία «μέσα από τα δάχτυλά του». Η Φράνκι επέλεξε τελικά τον «Γουίλ από το Σάρεϊ» – ο οποίος, σε μια απίστευτη ειρωνεία της τύχης, χρόνια αργότερα έγινε διευθυντής μάρκετινγκ του αντίπαλου Συντηρητικού Κόμματος. Το δώρο της εκπομπής ήταν ένα ταξίδι στο Γιβραλτάρ, το οποίο όμως εξελίχθηκε σε απόλυτο ναυάγιο.

Στο επεισόδιο της επόμενης εβδομάδας, το ζευγάρι επέστρεψε στο στούντιο για να περιγράψει την εμπειρία του, με τον Γουίλ να τη χαρακτηρίζει δημόσια «κρύο ψάρι» και τη Φράνκι να του πετάει ένα μαξιλάρι σε ζωντανή μετάδοση. Όπως αποκαλύφθηκε, μόλις έσβησαν οι κάμερες, ο Γουίλ της είπε χωρίς περιστροφές ότι δεν ήθελε να τη δει ποτέ ξανά. Ο λόγος; Η Φράνκι μιλούσε ακόμα και τότε με τεράστιο θαυμασμό για το αγόρι της πίσω στην πατρίδα: τον Άντι Μπέρναμ.

«Σκέφτηκα ότι η εμφάνισή μου σε μια τηλεοπτική εκπομπή γνωριμιών θα μπορούσε να ανεβάσει το προφίλ μου και να βοηθήσει την καριέρα μου – το αποτέλεσμα ήταν 20 χρόνια κοροϊδίας, αλλά είμαι χαρούμενη που αποδέχομαι τα 15 λεπτά φήμης ή ντροπής μου!» δήλωσε η ίδια με αυτοσαρκασμό χρόνια αργότερα.

Στελέχος μάρκετινγκ με έντονο πολιτικό κριτήριο

Η Φράνκι Μπέρναμ δεν είναι σε καμία περίπτωση η τυπική, σιωπηλή σύζυγος πολιτικού. Διαθέτει μια εξαιρετικά επιτυχημένη καριέρα στον χώρο του μάρκετινγκ, έχοντας εργαστεί σε μεγάλα πρακτορεία (όπως η Heavenly) και αναλαμβάνοντας πρόσφατα τη θέση της επικεφαλής εξυπηρέτησης πελατών και μέλους του διοικητικού συμβουλίου στην εταιρεία Be.EV.

Αν και τα τελευταία χρόνια κρατά χαμηλό προφίλ και πρόσφατα διέγραψε τους λογαριασμούς της στα social media, το ψηφιακό της παρελθόν αποδεικνύει ότι διαθέτει έντονο πολιτικό κριτήριο και καθόλου φίλτρο όταν πρόκειται για τους αντιπολιτευόμενους Τόρις. Στο παρελθόν έχει χαρακτηρίσει τον Μπόρις Τζόνσον «ηλίθιο», έχει κατακεραυνώσει τον Τζέρεμι Χαντ για τη διαχείριση του εθνικού συστήματος υγείας (NHS), ενώ το 2013 είχε γράψει με καυστικό χιούμορ: «Δεν μπορούμε να κάνουμε ένα στρατιωτικό πραξικόπημα για να απαλλαγούμε από τους δημοκρατικά εκλεγμένους μας;». Ακόμα και για τον Ρίσι Σούνακ είχε δηλώσει πως γελάει με απόγνωση όταν τον ακούει να το παίζει υποστηρικτής των πράσινων πολιτικών.

Όταν ο σύζυγός της, μετά από εννέα επιτυχημένα χρόνια ως Δήμαρχος του Μάντσεστερ, της ανακοίνωσε ότι σκοπεύει να επιστρέψει στο Γουέστμινστερ για να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών, η πρώτη της αντίδραση ήταν μια «απάντηση δύο λέξεων» που μάλλον ειπώθηκε μεταξύ σοβαρού και αστείου.

Χρειάστηκε κάποια ενθάρρυνση για να πει το μεγάλο «ναι», αλλά τώρα στέκεται ακλόνητη στο πλευρό του. Όμορφη,έξυπνη και με μια αυθεντική ροκ προσωπικότητα, η Φράνκι Μπέρναμ ετοιμάζεται να φέρει έναν διαφορετικό αέρα στην πολιτική σκηνή της Μεγάλης Βρετανίας. Τα τρία παιδιά των Μπέρναμ σημεωτέον ο Τζίμι, η Ρόζι και η Άνι, είναι σήμερα 20 ετών.

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