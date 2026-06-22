Ο «Βασιλιάς του Βορρά» χτυπά την πόρτα της Ντάουνινγκ Στριτ 10: Ποιος είναι ο Άντι Μπέρναμ

Στη Βρετανία είναι γνωστός ως ο «Βασιλιάς του Βορρά». Όπως ο ομώνυμος χαρακτήρας από τη δημοφιλή σειρά Game of Thrones, βρίσκεται πάντα στην πρώτη γραμμή υπερασπιζόμενος τις βόρειες περιοχές της χώρας, οι οποίες συχνά παραμελούνται από το κεντρικό κράτος και το πλούσιο Λονδίνο.

Μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, ο Άντι Μπέρναμ, επί μια δεκαετία δήμαρχος του Μάντσεστερ, θεωρείται το επικρατέστερο πρόσωπο για να αναλάβει την ηγεσία των Εργατικών και να μετακομίσει στην Ντάουνινγκ Στριτ 10.

Τα παιδικά χρόνια και οι σπουδές στο Κέιμπριτζ

Γεννημένος το 1970 στο Άιντρι, προάστιο του Λίβερπουλ, ο Μπέρναμ προέρχεται από εργατική οικογένεια. Ο πατέρας του ήταν τεχνικός στις βρετανικές τηλεπικοινωνίες (British Telecom) και η μητέρα του εργαζόταν ως ρεσεψιονίστ. Μεγάλωσε σε χωριό του Τσέσαϊρ, ανάμεσα στο Λίβερπουλ και το Μάντσεστερ, και από μικρός συνδέθηκε με τις αξίες της εργατικής τάξης. Εντάχθηκε στο Εργατικό Κόμμα μόλις στα 14 του χρόνια.

Σπούδασε Αγγλική Φιλολογία στο Πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ, χωρίς όμως να χάσει ποτέ την επαφή με τις ρίζες του. Διατήρησε τη χαρακτηριστική προφορά του Λίβερπουλ και παραμένει φανατικός οπαδός της Έβερτον. Όπως έχει γράψει ο ίδιος στο βιβλίο του Head North, στο Κέιμπριτζ συχνά αισθανόταν «σαν απατεώνας», δυσκολευόμενος να νιώσει ότι ανήκει εκεί.

Η είσοδος στην πολιτική και οι υπουργικές θέσεις

Ξεκίνησε ως δημοσιογράφος και ερευνητής της βουλευτού Τέσα Τζόουελ. Στη συνέχεια έγινε ειδικός σύμβουλος του υπουργού Πολιτισμού Κρις Σμιθ και το 2001 εξελέγη βουλευτής στην εκλογική περιφέρεια Λι, κοντά στο Μάντσεστερ.

Στα χρόνια των κυβερνήσεων των Τόνι Μπλερ και Γκόρντον Μπράουν υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, μεταξύ άλλων ως υφυπουργός Εσωτερικών και Υγείας, καθώς και ως υπουργός Οικονομικών. Το 2007 ο Μπράουν τον προήγαγε σε υπουργό Πολιτισμού και Αθλητισμού και αργότερα σε υπουργό Υγείας.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου απέκτησε μεγάλο κύρος στη βόρεια Αγγλία, επειδή πίεσε για την επανεξέταση της τραγωδίας του Χίλσμπορο το 1989, όπου 97 φίλαθλοι έχασαν τη ζωή τους σε αγώνα της Λίβερπουλ, ζητώντας να αποδοθούν ευθύνες για τις παραπλανητικές έρευνες της αστυνομίας.

Οι αποτυχημένες διεκδικήσεις της ηγεσίας και η άνοδος στο Μάντσεστερ

Μετά την ήττα των Εργατικών το 2010, επιχείρησε να αναλάβει την ηγεσία του κόμματος, αλλά ηττήθηκε από τον Εντ Μίλιμπαντ. Το 2015 δοκίμασε ξανά, αυτή τη φορά χάνοντας από τον Τζέρεμι Κόρμπιν.

Το 2017 εγκατέλειψε το Γουέστμινστερ και εξελέγη πρώτος δήμαρχος της νεοσύστατης Μητροπολιτικής Περιοχής του Μάντσεστερ. Επανεξελέγη το 2021 με ποσοστό άνω του 65% και το 2024 με 63%.

Τον Ιούνιο του 2026, καθώς η πολιτική κρίση γύρω από τον Στάρμερ εντεινόταν, ο Μπέρναμ διεκδίκησε έδρα στο κοινοβούλιο μέσω αναπληρωματικής εκλογής και κέρδισε με 55% των ψήφων, παρουσιάζοντας τον εαυτό του ως τον φυσικό διάδοχο στην ηγεσία των Εργατικών.

Οι πολιτικές του θέσεις

Ο Μπέρναμ θεωρείται πιο αριστερός από τον Στάρμερ. Εκφράζει ένα είδος Εργατισμού που δεν επηρεάζεται ιδιαίτερα από τον πολιτικό κέντρο του Λονδίνου και δίνει έμφαση στις ανάγκες του βρετανικού Βορρά.

Το πολιτικό του μοντέλο, γνωστό ως «Μαντσεστερισμός» (Manchesterism), βασίζεται σε τοπικές επενδύσεις, κοινωνική προστασία και αντίθεση στις ιδιωτικοποιήσεις. Επί δημαρχίας του, το Μάντσεστερ έγινε η πρώτη βρετανική πόλη που ανέκτησε τον δημόσιο έλεγχο των μέσων μεταφοράς μετά την απορρύθμιση που είχε επιβάλει η Μάργκαρετ Θάτσερ τη δεκαετία του 1980.

Κάθε χρόνο δωρίζει το 15% του μισθού του σε ταμείο για τους άστεγους, συμβάλλοντας στη σημαντική μείωση του αριθμού τους. Υποστηρίζει επίσης την επανακρατικοποίηση των υπηρεσιών ύδρευσης και ενέργειας, καθώς και τη στενότερη δυνατή σχέση, ή ακόμη και μια μελλοντική επανένταξη, του Ηνωμένου Βασιλείου στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Η σύγκρουση με τον Μπόρις Τζόνσον και το προσωνύμιο «Βασιλιάς του Βορρά»

Η μεγάλη του δημοτικότητα ήρθε κατά την πανδημία. Όταν η κυβέρνηση του Μπόρις Τζόνσον επέβαλε στο Μάντσεστερ το υψηλότερο επίπεδο περιορισμών χωρίς επαρκή οικονομική στήριξη για εργαζομένους και επιχειρήσεις, ο Μπέρναμ αρνήθηκε να υποχωρήσει.

Σε συνέντευξη Τύπου κατηγόρησε ανοιχτά την κυβέρνηση ότι «χρησιμοποιεί τον Βορρά ως αναλώσιμο εργαστήριο». Η στάση του ανάγκασε την Ντάουνινγκ Στριτ να αναθεωρήσει τη θέση της και εδραίωσε την εικόνα του ως πολιτικού που υπερασπίζεται τους απλούς πολίτες απέναντι στις αποφάσεις του Λονδίνου.