Άντι Μπέρναμ: Επιβεβαίωσε ότι θα είναι υποψήφιος διάδοχος του Κιρ Στάρμερ

Snapshot Ο Άντι Μπέρναμ επιβεβαίωσε την υποψηφιότητά του για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών και τον πρωθυπουργικό θώκο.

Ο Μπέρναμ τόνισε την ανάγκη για σταθερότητα, σοβαρότητα και εστίαση σε κρίσιμα ζητήματα όπως η οικονομική ανάπτυξη και το κόστος ζωής.

Προτείνει ο Κιρ Στάρμερ να παραμείνει προσωρινά πρωθυπουργός μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής.

Ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ ανακοίνωσε ότι δεν θα διεκδικήσει την ηγεσία και υποστηρίζει δημόσια τον Μπέρναμ.

Ο Μπέρναμ θεωρείται ότι έχει ισχυρότερη επικοινωνιακή ικανότητα και μεγαλύτερη απήχηση στους ψηφοφόρους σε σχέση με τον Στάρμερ. Snapshot powered by AI

Ο Άντι Μπέρναμ αντέδρασε στην παραίτηση του Κιρ Στάρμερ και επιβεβαίωσε επίσημα ότι θέτει πλώρη για την πρωθυπουργία. «Ο Κιρ έχει προσφέρει τεράστιες υπηρεσίες στη χώρα μας και θέλω να τον ευχαριστήσω για την ηγεσία και την αφοσίωσή του σε μια τόσο δύσκολη περίοδο.» «Η απόφασή του σηματοδοτεί την έναρξη μιας μετάβασης και είναι σημαντικό αυτή η διαδικασία να διεξαχθεί με τάξη και υπευθυνότητα. Θα συμμετάσχω σε αυτή τη διαδικασία.»

«Η χώρα αναμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό ακριβώς θα λάβει. Καθώς προχωράμε, η προτεραιότητά μας πρέπει να είναι να συνεργαστούμε για να επιστρέψει η χώρα εκεί που όλοι θέλουμε να βρίσκεται.»

«Οι άνθρωποι θέλουν να δουν πρόοδο στην οικονομική ανάπτυξη, το κόστος ζωής, τις δημόσιες υπηρεσίες, τη στέγαση και τις ευκαιρίες για την επόμενη γενιά. Η πολιτική αλλαγή δεν πρέπει ποτέ να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων. Το Εργατικό κίνημα ήταν πάντα στο ισχυρότερο σημείο του όταν κοιτούσε μπροστά με αυτοπεποίθηση και σκοπό. Αυτό θα κάνουμε από εδώ και πέρα ​​και θα διασφαλίσουμε ότι αυτή η μετάβαση θα αποτελέσει μια θετική διαδικασία ανανέωσης για το κόμμα μας και τη χώρα μας».

Ο Άντι Μπέρναμ, μέχρι πρόσφατα δήμαρχος του Μάντσεστερ και πλέον βουλευτής, είναι πλέον το πρόσωπο γύρω από το οποίο συσπειρώνονται όλο και περισσότεροι Εργατικοί. Πολλοί βουλευτές θεωρούν ότι διαθέτει ισχυρότερη επικοινωνιακή ικανότητα και μεγαλύτερη απήχηση στους ψηφοφόρους από τον Στάρμερ, ο οποίος τα τελευταία χρόνια είδε τη δημοτικότητά του να υποχωρεί σημαντικά. Ο ίδιος ο Μπέρναμ φέρεται να υποστηρίζει μια ομαλή μετάβαση, προτείνοντας ο Στάρμερ να παραμείνει προσωρινά στην πρωθυπουργία μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία διαδοχής.

Ο πρώην υπουργός Υγείας Γουές Στρίτινγκ επιβεβαίωσε ότι δεν θα είναι υποψήφιος εναντίον του Μπέρναμ για την ηγεσία του κόμματος - παρά το γεγονός ότι προηγουμένως είχε δηλώσει ότι θα λάβει μέρος στην αναμέτρηση. Αναφερόμενος στη νίκη του Μπέρναμ στο Μέικερφιλντ την περασμένη εβδομάδα, είπε: «Ο Άντι έδειξε τι μπορούν να είναι οι Εργατικοί όταν είμαστε χωρίς αποκλεισμούς, ενωμένοι και σε επαφή με τις ζωές των ανθρώπων τους οποίους αυτό το κόμμα γεννήθηκε για να εκπροσωπεί».

Ο Στρίτινγκ λέει ότι «μίλησε εκτενώς με τον Άντι τις τελευταίες ημέρες».«Θα μπορούσαμε να περάσουμε το καλοκαίρι υπερβάλλοντας για τις μικρές διαφορές ή μπορούμε να σηκώσουμε τα μανίκια μας και να τον βοηθήσουμε να φέρει την αλλαγή που χρειάζεται το κόμμα μας και η χώρα μας».

«Αυτή είναι η επιλογή που κάνω και ελπίζω ότι όλοι οι άλλοι θα υποστηρίξουν τον Άντι επίσης.» «Εκλεχθήκαμε για να αλλάξουμε τη χώρα μας, να δείξουμε ότι η πολιτική μπορεί να αποτελέσει δύναμη για το καλό και να διαδώσουμε ευκαιρίες για όλους. Με τον Άντι, μπορούμε ακόμα.»