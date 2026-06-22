Παραίτηση Στάρμερ: Αναβάλλεται η σύνοδος κορυφής ΕΕ-Μεγάλης Βρετανίας

Ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντόνιο Κόστα δήλωσε ότι η προγραμματισμένη σύνοδος κορυφής μεταξύ της ΕΕ και του Ηνωμένου Βασιλείου πρέπει να αναβληθεί, μετά την ανακοίνωση του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ ότι θα παραιτηθεί.

«Τώρα σίγουρα πρέπει να την αναβάλουμε, αλλά επανεξετάζουμε τη δυνατότητα διεξαγωγής αυτής της νέας συνόδου κορυφής», δήλωσε ο Κόστα στους δημοσιογράφους κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες.

«Εύχομαι ο διάδοχός του να δώσει συνέχεια σε αυτή την πορεία για την επανεκκίνηση των σχέσεών μας με το Ηνωμένο Βασίλειο», πρόσθεσε.

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