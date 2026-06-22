Παραίτηση Στάρμερ: Πώς και πότε θα επιλεγεί ο διάδοχός του

Snapshot Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε την παραίτησή του από την πρωθυπουργία της Βρετανίας στις 22 Ιουνίου.

Ο διάδοχος του Στάρμερ αναμένεται να οριστεί πριν την επιστροφή του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο.

Οι υποψήφιοι για τη διαδοχή πρέπει να εξασφαλίσουν την υποστήριξη του 20% των βουλευτών των Εργατικών, δηλαδή 81 βουλευτών.

Εάν υπάρχουν πολλοί υποψήφιοι που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα γίνει ψηφοφορία από όλα τα μέλη και τους συνεργάτες του Εργατικού Κόμματος για την επιλογή του ηγέτη.

Οι υποψηφιότητες ανοίγουν στις 9 Ιουλίου και κλείνουν πριν τις 16 Ιουλίου, με την εκλογή να πρέπει να ολοκληρωθεί έως την 1η Σεπτεμβρίου. Snapshot powered by AI

Ο πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ δήλωσε τη Δευτέρα ότι θα παραιτηθεί , με τον νέο ηγέτη να αναμένεται να έχει οριστεί μέχρι την επιστροφή του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο, ανοίγοντας τον δρόμο για να αποκτήσει η Βρετανία τον έβδομο ηγέτη της μέσα σε 10 χρόνια. Να τι θα συμβεί στη συνέχεια

Πως λειτουργεί η μάχη για την ηγεσία

Οποιοσδήποτε υποψήφιος επιθυμεί να αντικαταστήσει τον Στάρμερ θα πρέπει να εξασφαλίσει την υποστήριξη του 20% των μελών του κοινοβουλίου των Εργατικών. Με τους Εργατικούς να κατέχουν επί του παρόντος 403 έδρες, αυτό ισοδυναμεί με 81 βουλευτές.

Οι υποψήφιοι πρέπει επίσης να πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια για να λάβουν υποστήριξη από οργανώσεις βάσης του Εργατικού Κόμματος και από συνδεδεμένες οργανώσεις, όπως τα συνδικάτα.

Ποιος θα επιλέξει τον νικητή

Εάν πληρούν τις προϋποθέσεις περισσότεροι από ένας υποψήφιοι, ο νικητής αναδεικνύεται με ψηφοφορία όλων των μελών και των συνεργατών του Εργατικού Κόμματος. Ο νικητής στη συνέχεια γίνεται πρωθυπουργός.

Πόσο θα διαρκέσει αυτό

Αν και το χρονοδιάγραμμα επισήμως καθορίζεται από το αρμόδιο κομματικό όργανο, ο Στάρμερ δήλωσε ότι οι υποψηφιότητες θα ανοίξουν στις 9 Ιουλίου και θα κλείσουν πριν τη θερινή διακοπή των εργασιών του κοινοβουλίου, που έχει οριστεί για τις 16 Ιουλίου.

Ο ίδιος δήλωσε ότι εάν πρόκειται να υπάρξει αναμέτρηση, θα πρέπει να ολοκληρωθεί έως την εκ νέου σύγκληση του κοινοβουλίου μετά τη θερινή διακοπή, κάτι που προγραμματίζεται για την 1η Σεπτεμβρίου.

Τι συμβαίνει εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος

Εάν υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος που συγκεντρώνει το απαιτούμενο ποσοστό υποστήριξης, τότε δεν διενεργείται εκλογική διαδικασία. Ο υποψήφιος αναδεικνύεται, χωρίς αντίπαλο, ηγέτης των Εργατικών και γίνεται πρωθυπουργός.

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