Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία o Στάρμερ: Ανοίγει τον δρόμο για τον Μπέρναμ

Παραμονές της 10ης επετείου από το δημοψήφισμα του Brexit , o Kιρ Στάρμερ παραιτήθηκε σπό την πρωθυπουργία, μετά από δύο χρόνια στο τιμόνι της Βρετανίας. Στο τέλος του διαγγέλματός του λύγισε αναφερόμενος στη σύζυγό του Βικτώρια και τα παιδιά του

Επιμέλεια - Νατάσα Παυλοπούλου

Παραιτήθηκε από την πρωθυπουργία o Στάρμερ: Ανοίγει τον δρόμο για τον Μπέρναμ
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ΚΟΣΜΟΣ
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Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ότι θα παραιτηθεί από τη θέση του πρωθυπουργού της Βρετανίας και την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος. «Το να περπατάω στην Ντάουνινγκ Στριτ πριν από δύο χρόνια ήταν η στιγμή που ένιωσα μεγαλύτερη περηφάνια στη ζωή μου», τόνισε. Όπως είπε μπήκε στην πολιτική για να έχει την ευκαιρία να αλλάξει τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων προς το καλύτερο.

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι στην καλύτερη θέση για να μας οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματος σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με χαρά. Κάθε απόφαση που έχω λάβει αφορούσε το να βάλω τη χώρα που αγαπώ πάνω απ' όλα. Γι' αυτό θα παραιτηθώ από τη θέση του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος»

Ο Στάρμερ είπε ότι μίλησε με τον Βασιλιά Κάρολο σήμερα το πρωί για να τον ενημερώσει για την απόφασή του να παραιτηθεί. Έχει ζητήσει όπως είπε από την Εθνική Εκτελεστική Επιτροπή του Εργατικού Κόμματος να καταρτίσει ένα χρονοδιάγραμμα με την έναρξη των υποψηφιοτήτων για την ηγεσία στις 9 Ιουλίου και την ολοκλήρωση της διαδικασίας μέχρι τις θερινές διακοπές.

Αυτό σημαίνει ότι θα έχει οριστεί νέος ηγέτης πριν από την επιστροφή του κοινοβουλίου τον Σεπτέμβριο. Μέχρι τότε, όπως είπε, θα παραμείνει στη θέση του πρωθυπουργού.

Ο Στάρμερ δώλωσε ότι θα κάνει ό,τι μπορεί για να διασφαλίσει μια ομαλή παράδοση της εξουσίας και θα δώσει στον διάδοχό του την πλήρη υποστήριξή του. «Γνωρίζουν, ότι κληρονομούν μια Βρετανία που είναι ισχυρότερη και πιο δίκαιη από ό,τι πριν από δύο χρόνια» τόνισε. Στη συνέχεια, ο Στάρμερ ευχαρίστησ τους φίλους και τους συναδέλφους του που είναι στο πλευρό του εδώ και έξι χρόνια, καθώς και το προσωπικό της Ντάουνιγκ Στριτ και την «έκτακτη δημόσια υπηρεσία».

Η συγκινητική αναφορά στη σύζυγο και τα παιδιά του

Ο Στάρμερ είπε ότι αφού εγκαταλείψει τη «μεγαλύτερη δουλειά στη χώρα» θα αφιερώσει περισσότερο χρόνο στην «πιο σημαντική δουλειά». «Να είμαι ο καλύτερος σύζυγος που μπορώ για την φανταστική μου γυναίκα Βικ (τώρια), η οποία ήταν βράχος στο πλευρό μου στις καλές και στις κακές στιγμές», λέει, πριοσπαθώντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Britain Politics

«Και να είμαι ο καλύτερος μπαμπάς που μπορώ για τα όμορφα παιδιά μου, που είναι η υπερηφάνεια και η χαρά μου», κατέληξε. Αγκάλιασε τη γυναίκα του πριν επιστρέψει στο νούμερο 10.

Αύριο συμπληρώνονται 10 χρόνια από το δημοψήφισμα για την αποχώρηση της Βρετανίας από την ΕΕ, πράγμα που σημαίνει ότι είναι η 10η επέτειος από την ημέρα που ο Ντέιβιντ Κάμερον ανακοίνωσε την παραίτησή του από τη θέση του πρωθυπουργού. Αφού ο Κάμερον αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το αποτέλεσμα του δικού του δημοψηφίσματος, άλλοι τρεις Συντηρητικοί πρωθυπουργοί αναγκάστηκαν να παραιτηθούν από τους δικούς τους βουλευτές (Τερέζα Μέι, Μπόρις Τζόνσον και Λιζ Τρας) και ένας άλλος αναγκάστηκε να παραιτηθεί από το εκλογικό σώμα (Ρίσι Σούνακ).

Ο Κιρ Στάρμερ είναι πρωθυπουργός για λιγότερο από δύο χρόνια, αλλά πρόκειται να γίνει ο έκτος πρωθυπουργός που θα παραιτηθεί μέσα σε μια δεκαετία και αναμένεται να αντικατασταθεί όπως όλα δείχνουν από τον πρώην δήμαρχο του Μάντσεστερ, Άντι Μπέρναμ. «Στο παρελθόν, οι Βρετανοί αστειεύονταν για την Ιταλία, μια χώρα όπου οι πρωθυπουργοί άλλαζαν συνεχώς. Σήμερα, η Ιταλία μοιάζει με φάρο σταθερότητας και η Βρετανία έχει γίνει το μέρος που είναι πάντα μακριά από μια ακόμη κρίση πολιτικής αναταραχής» έγραψε ο Guardian.

Τι είπε για τα επιτεύγματά του ως πρωθυπουργός

Στην ομιλία του, λίγο πριν φτάσει στο απόσπασμα όπου ανακοίνωσε την παραίτησή του, ο Στάρμερ μίλησε για τα επιτεύγματά του στην κυβέρνηση. «Και δείτε τι έχουμε καταφέρει σε μόλις δύο χρόνια. Μια οικονομία που είναι ισχυρότερη, που αναπτύχθηκε ταχύτερα από εκείνη των ομολόγων μας, με τους μισθούς να αυξάνονται ταχύτερα από τον πληθωρισμό κάθε μήνα από τότε που ανέλαβα την εξουσία.

Εξασφαλισμένες επενδύσεις, κατασκευή υποδομών, τέλος στη λιτότητα με την ταχύτερη μείωση των λιστών αναμονής του ΕΣΥ εδώ και 17 χρόνια, τη μεγαλύτερη βελτίωση στα δικαιώματα των εργαζομένων και των ενοικιαστών εδώ και μια γενιά.

Η μεγαλύτερη αύξηση στις αμυντικές δαπάνες από τον Ψυχρό Πόλεμο. Πτώση διελεύσεων με μικρά σκάφη, κλείσιμο ξενοδοχείων για άσυλο, προστασία νέων από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μισό εκατομμύριο παιδιά που βγήκαν από τη φτώχεια χάρη στις επιλογές που έκανα.

Η φήμη μας στον κόσμο αποκαταστάθηκε, με τη Βρετανία να υπερασπίζεται για άλλη μια φορά την ευπρέπεια, τον σεβασμό και το κράτος δικαίου, να εξασφαλίζει εμπορικές συμφωνίες, να τάσσεται υπέρ της Ουκρανίας, να υπερασπίζεται τις αξίες μας και να ανοικοδομεί τη σχέση μας με τους συμμάχους μας στην Ευρώπη.

Αλλαγή που υποσχέθηκε μια κυβέρνηση των Εργατικών. Αλλαγή για την οποία αγωνίστηκε μια κυβέρνηση των Εργατικών. Αλλαγή που έφερε η κυβέρνηση των Εργατικών»

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