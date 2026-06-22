Πολιτικός σεισμός στη Βρετανία: Στην πόρτα της εξοδου ο Στάρμερ με φόντο την εσωκομματική εξέγερση

Snapshot Ο Κιρ Στάρμερ βρίσκεται κοντά στην ανακοίνωση χρονοδιαγράμματος αποχώρησής του από την πρωθυπουργία του Ηνωμένου Βασιλείου.

Η εσωκομματική πίεση αυξάνεται, με περίπου 100 βουλευτές των Εργατικών να ζητούν την παραίτησή του.

Η νίκη του Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές ενίσχυσε τη δυναμική του για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος.

Ο Στάρμερ έχει δεχθεί επικρίσεις για εσωτερικά λάθη, αλλά έχει επαινεθεί για τον διεθνή του ρόλο, ιδιαίτερα στην υποστήριξη της Ουκρανίας.

Η διαδοχή του Στάρμερ αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν το συνέδριο των Εργατικών τον Σεπτέμβριο, με πιθανότερο διάδοχο τον Άντι Μπέρναμ. Snapshot powered by AI

Ένα βήμα πριν από την ανακοίνωση του χρονοδιαγράμματος για την αποχώρησή του από την Ντάουνινγκ Στριτ βρίσκεται ο Κιρ Στάρμερ. Πληροφορίες αναφέρουν ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός ενδέχεται να προχωρήσει σε επίσημη δήλωση ακόμη και σήμερα (22/6), ανοίγοντας τον δρόμο για τη διαδοχή του. Αν το κάνει, ο Στάρμερ θα είναι ο έκτος πρωθυπουργός μέσα σε μια δεκαετία που θα σταθεί έξω από τo νούμερο 10 της Ντάουνινγκ Στριτ και θα ανακοινώσει μια πρόωρη αποχώρηση.

Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε μετά τη σαρωτική νίκη του Άντι Μπέρναμ στις ενδιάμεσες εκλογές του Μέικερφιλντ. Ο Μπέρναμ -δήμαρχος του Μάντσεστερ μέχρι πρότινος- επιστρέφει δυναμικά στο Γουέστμινστερ για να ορκιστεί βουλευτής, έχοντας ήδη εκφράσει την πρόθεσή του να διεκδικήσει την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος. Η δυναμική αυτή προκάλεσε άμεση εσωκομματική κατάρρευση για τον Στάρμερ, ο οποίος πέρασε το Σαββατοκύριακο στην εξοχική πρωθυπουργική κατοικία στο Τσέκερς, σταθμίζοντας τις επόμενες κινήσεις του με την οικογένειά του και τους στενούς του συνεργάτες.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας, Keir Starmer, εκφωνεί ομιλία στο Horntye Park Sports Complex στο St Leonards-on-Sea, East Sussex, στην Αγγλία, την Πέμπτη, 5 Φεβρουαρίου 2026. Pool Getty Images Europe via AP

Η πίεση προς τον Στάρμερ φέρεται πλέον να είναι ασφυκτική. Σχεδόν 100 βουλευτές των Εργατικών, δηλαδή ένας στους τέσσερις, ζητούν ανοιχτά και ρητά την παραίτησή του. Το πιο βαρύ πλήγμα, ωστόσο, ήρθε από το ίδιο του το υπουργικό συμβούλιο. Ανώτατα στελέχη, ανάμεσά τους και η υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, φέρεται να του ξεκαθάρισαν κατ' ιδίαν ότι ο χρόνος του έχει τελειώσει και ότι πρέπει να ορίσει μια σαφή διαδρομή εξόδου για το καλό της χώρας και του κόμματος.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Επιχειρήσεων και Εμπορίου, Πίτερ Κάιλ, παραδέχθηκε δημόσια τις τεράστιες δυνάμεις πίεσης που ασκούνται στον πρωθυπουργό. Αν και σημείωσε ότι σε προηγούμενη συζήτησή τους ο Στάρμερ εμφανιζόταν αποφασισμένος να βάλει το εθνικό συμφέρον πάνω από όλα, απέφυγε να δεσμευτεί για το αν θα τον στήριζε σε μια μελλοντική εσωκομματική μάχη, αντικατοπτρίζοντας το κλίμα αβεβαιότητας που επικρατεί.

Το επικρατέστερο σενάριο θέλει τον Στάρμερ να παρουσιάζει ένα πλάνο μετάβασης με ορίζοντα το φθινόπωρο. Μια τέτοια επιλογή θα επέτρεπε στον Άντι Μπέρναμ να προετοιμάσει την ομάδα του και στο κόμμα να εκλέξει τον νέο ηγέτη μέχρι το ετήσιο συνέδριο των Εργατικών στο τέλος Σεπτεμβρίου, αποφεύγοντας παράλληλα την πολιτική παράλυση ενόψει του κρίσιμου φθινοπωρινού προϋπολογισμού. Παράλληλα, ο Γουές Στρίτινγκ, ο οποίος είχε παραιτηθεί από το υπουργείο Υγείας, παραμένει στο κάδρο της διαδοχής, αν και πολλοί εκτιμούν ότι μια απευθείας «στέψη» του Μπέρναμ είναι το πιο πιθανό ενδεχόμενο για να διατηρηθεί η κυβερνητική σταθερότητα.

Η δυσαρέσκεια προς τον πρωθυπουργό συσσωρεύεται εδώ και μήνες, με τους βουλευτές των Εργατικών να προσπαθούν απεγνωσμένα να αντιστρέψουν την πτώση της δημοτικότητας της κυβέρνησης από τότε που ο Στάρμερ οδήγησε το κεντροαριστερό κόμμα σε μια σαρωτική νίκη στις εκλογές τον Ιούλιο του 2024. Έχει αγωνιστεί για να πετύχει την οικονομική ανάπτυξη που υποσχέθηκε, να αποκαταστήσει τις κατεστραμμένες δημόσιες υπηρεσίες και να μειώσει το κόστος ζωής, και έχει πληγεί από επανειλημμένα λάθη , συμπεριλαμβανομένης της απόφασής του να διορίσει τον Πίτερ Μάντελσον , έναν φίλο του Τζέφρι Έπσταϊν, ο οποίος έχει αμαυρωθεί από σκάνδαλα, ως πρέσβη του Ηνωμένου Βασιλείου στις ΗΠΑ.

Οι Εργατικοί χάνουν φιλελεύθερους ψηφοφόρους υπέρ του αναπτυσσόμενου Πράσινου Κόμματος και αντιμετωπίζουν το ακροδεξιό, αντιμεταναστευτικό Κόμμα Reform UK, με επικεφαλής τον Νάιτζελ Φάρατζ , το οποίο προηγείται σταθερά στις δημοσκοπήσεις σε εθνικό επίπεδο.

Θέση στις εξελίξεις στη Βρετανία πήρε και ο Ντόναλντ Τραμπ. Με ανάρτησή του στο Truth Social, ο Αμερικανός πρόεδρος προεξόφλησε την παραίτηση του Στάρμερ, αποδίδοντάς την σε παταγώδη αποτυχία στη διαχείριση της μετανάστευσης και της ενέργειας, ενώ χαρακτήρισε ειρωνικά το Ηνωμένο Βασίλειο «ανοιχτό πετρέλαιο της Βόρειας Θάλασσας». Πάντως, διπλωματικοί αναλυτές επισημαίνουν ότι είναι εξαιρετικά απίθανο ο Τραμπ να είχε εσωτερική πληροφόρηση, αποδίδοντας την παρέμβασή του σε απλή πολιτική ρητορική.

Αν και η Ντάουνινγκ Στριτ επιχειρούσε μέχρι την τελευταία στιγμή να υποβαθμίσει τις φήμες, παραπέμποντας σε παλαιότερες δηλώσεις του πρωθυπουργού ότι προτίθεται να αντιμετωπίσει κάθε πρόκληση, ο βρετανικός Τύπος θεωρεί το τέλος της θητείας του δεδομένο. Εάν οι προβλέψεις επιβεβαιωθούν, η Βρετανία βρίσκεται μπροστά στον διορισμό του έβδομου πρωθυπουργού της μέσα σε μια δεκαετία.

Σε αντίθεση με τα λάθη στο εσωτερικό μέτωπο, ο Στάρμερ έχει κερδίσει επαίνους για τον διεθνή του ρόλο, ιδίως στη συγκέντρωση ευρωπαϊκής υποστήριξης προς την Ουκρανία στον αγώνα της κατά της ρωσικής εισβολής και στην προσπάθεια μετριασμού της οικονομικής και πολιτικής αναταραχής που προκλήθηκε από τη σύγκρουση στο Ιράν.

Ενώ πολλοί βουλευτές των Εργατικών έχουν συσπειρωθεί πίσω από τον Μπέρναμ, κάποιοι έχουν δηλώσει ότι ο Στάρμερ είχε υποστεί άδικη μεταχείριση. Ο βουλευτής του Λονδίνου Νιλ Κόιλ επέκρινε στο Χ «την προοπτική μιας απόλυτης νοθείας και της ανταμοιβής του τσίρκου των μέσων ενημέρωσης». «Όταν ο επόμενος ηγέτης δεν μπορεί να αλλάξει τον Τραμπ, το Ιράν, την Ουκρανία, τον Πούτιν, τον Μασκ, την προκατάληψη της συντακτικής και αλγοριθμικής μετάδοσης από τη μια μέρα στην άλλη, θα διψάσουν και για το δικό του αίμα», έγραψε.

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