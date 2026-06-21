Ο Τραμπ ανακοίνωσε ότι αύριο παραιτείται ο Κιρ Στάρμερ - «Απέτυχε σε μεταναστευτικό κι ενέργεια»
«Χρονικό ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου»
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Ο Ντόναλντ Τραμπ αποφάσισε να προβεί στην εξαγγελία του «χρονικού ενός προαναγγελθέντος πολιτικού θανάτου», καθώς ανακοίνωσε με ανάρτησή του στο διαδίκτυο ότι αύριο Δευτέρα, 22 Ιουνίου, ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός.
«Ο Κιρ Στάρμερ θα παραιτηθεί από πρωθυπουργός του Ηνωμένου Βασιλείου. Απέτυχε παταγωδώς σε δύο πολύ σημαντικά ζητήματα: τη ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ και την ΕΝΕΡΓΕΙΑ (ΑΝΟΙΞΤΕ ΤΟ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΤΗΣ ΒΟΡΕΙΑΣ ΘΑΛΑΣΣΑΣ!). Του εύχομαι τα καλύτερα!
Πρόεδρος Ντόναλντ Τζ. Τραμπ»
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