Πώς σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε σήμερα από πρωθυπουργός της Βρετανίας, έπειτα από δύο χρόνια

Επιμέλεια - Ειρήνη Κοστιούκ

Πώς σχολιάζουν τα βρετανικά μέσα την παραίτηση του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ

Ο Κιρ Στάρμερ

AP
ΚΟΣΜΟΣ
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  • Ο Κιρ Στάρμερ παραιτήθηκε από πρωθυπουργός της Βρετανίας και αρχηγός του Εργατικού Κόμματος μετά από δύο χρόνια στη θέση αυτή.
  • Ο Independent αναγνώρισε τα επιτεύγματά του, αλλά τόνισε την απώλεια εμπιστοσύνης από την κοινοβουλευτική ομάδα του.
  • Ο Guardian περιέγραψε την πολιτική πορεία του Στάρμερ ως μετατροπή θριάμβου σε τραγωδία, επισημαίνοντας τη διάσπαση του πολιτικού σκηνικού και τις ευθύνες του.
  • Ο Observer ανέφερε ότι ο Στάρμερ αποδέχθηκε την αναγκαιότητα παραίτησής του μετά από πιέσεις από βουλευτές, υπουργούς και υποστηρικτές.
  • Η Express σημείωσε ότι ο Στάρμερ οδήγησε το Εργατικό Κόμμα σε μεγάλη νίκη και στη συνέχεια σε σημαντική ήττα, επηρεάζοντας αρνητικά την πολιτική σταθερότητα.
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Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε σήμερα ότι θα παραιτηθεί από καθήκοντα του αλλά από από την αρχηγία του Εργατικού Κόμματος.

«Το να περπατάω στην Ντάουνινγκ Στριτ πριν από δύο χρόνια ήταν η στιγμή που ένιωσα μεγαλύτερη περηφάνια στη ζωή μου. Μπήκα στην πολιτική για να έχω την ευκαιρία να αλλάξω τις ζωές εκατομμυρίων ανθρώπων προς το καλύτερο», είπε.

«Το ερώτημα που θέτει τώρα το κόμμα μου είναι αν είμαι στην καλύτερη θέση για να μας οδηγήσω στις επόμενες γενικές εκλογές. Άκουσα την απάντηση του κόμματος σε αυτό το ερώτημα και την αποδέχομαι με χαρά. Κάθε απόφαση που έχω λάβει αφορούσε το να βάλω τη χώρα που αγαπώ πάνω απ' όλα. Γι' αυτό θα παραιτηθώ από τη θέση του ηγέτη του Εργατικού Κόμματος», τόνισε.

Δείτε βίντεο:

Η παραίτηση του έχει προκαλέσει ήδη αντιδράσεις στον βρετανικό Τύπο.

Independent: Η «συγκινητική» παραίτηση του Στάρμερ

Ο Independent σχολιάζει την «συγκινητική» παραίτηση του Στάρμερ ως «μια ευκαιρία για τον ίδιο να αιτιολογήσει γιατί θα έπρεπε να του είχε δοθεί η ευκαιρία να παραμείνει και να ολοκληρώσει το έργο του».

Αναφέρθηκε στα επιτεύγματά του, από τη «διάσωση του Εργατικού Κόμματος και την καθοδήγησή του προς μια νίκη που κανείς δεν θεωρούσε πιθανή, μέχρι τη σταθεροποίηση της οικονομίας, την αύξηση των δαπανών για την άμυνα και την έξοδο των παιδιών από τη φτώχεια».

Ωστόσο, δεν μπόρεσε να ξεφύγει από το γεγονός ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη της κοινοβουλευτικής ομάδας του, κάτι που αναγκάστηκε να αποδεχτεί «με αξιοπρέπεια».

«Όταν μίλησε για την οικογένεια του, είδαμε επιτέλους το συναίσθημα που έλειπε από αυτή την πρωθυπουργία... Αλλά ίσως ήταν πολύ αργά», σχολιάζει το βρετανικό μέσο.

Guardian: Ο Στάρμερ μετέτρεψε τον θρίαμβο του σε τραγωδία

Από την πλευρά του, ο Guardian σχολιάζει ότι «Η πολιτική πορεία του Κιρ Στάρμερ είχε μια σχεδόν σαιξπηρική εξέλιξη, μετατρέποντας τον θρίαμβο του σε τραγωδία».

«Σε μόλις 11 χρόνια εισήλθε στο βρετανικό κοινοβούλιο, οδήγησε το Εργατικό Κόμμα σε μια εκλογική νίκη που πολλοί θεωρούσαν αδύνατη και, στη συνέχεια, μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, τα κατέστρεψε όλα», σχολιάζει το βρετανικό μέσο.

Η πτώση του Στάρμερ αντανακλά μια εποχή χωρίς προηγούμενο, μια εποχή κατά την οποία η πίστη των ψηφοφόρων κατακερματίστηκε, η ηγεμονία των δύο κομμάτων διασπάστηκε σε πέντε, και για πρώτη φορά στην ιστορία το Εργατικό Κόμμα αντιμετώπισε μια συνεκτική απειλή τόσο από την αριστερά όσο και από την δεξιά, μεταδίδει ο Guardian.

«Ίσως κανείς να μην μπορούσε να σώσει το κόμμα από όλα αυτά. Αλλά ακόμη και οι στενότεροι σύμμαχοι και υποστηρικτές του Στάρμερ θα παραδεχτούν ότι ο ίδιος φέρει μεγάλο μέρος της ευθύνης. Κανένας σύγχρονος πρωθυπουργός δεν φαινόταν τόσο κατάλληλος για τη θέση θεωρητικά και αποδείχθηκε τόσο θεμελιωδώς ανίκανος στην πράξη», καταλήγει το βρετανικό μέσο.

Observer: Πώς ο Στάρμερ «βυθίστηκε»

Ο Observer σχολιάζει ότι «ο Κιρ Στάρμερ αναγνωρίζει πλέον ότι ο χρόνος του ως πρωθυπουργός έχει τελειώσει, καθώς η πλειοψηφία των βουλευτών του Εργατικού Κόμματος υποστηρίζει τον Άντι Μπέρναμ».

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, ο Στάρμερ κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η θέση του δεν είναι πλέον βιώσιμη, μετά από συζητήσεις που είχε τις τελευταίες ημέρες με μέλη του υπουργικού του συμβουλίου, συμβούλους, επικεφαλής συνδικαλιστικών οργανώσεων και δωρητές του κόμματος του.

Ένας υψηλόβαθμος αξιωματούχος των Εργατικών μιλώντας στο μέσο ανέφερε ότι ο Βρετανός πρωθυπουργός φαίνεται πλέον «να έχει συμβιβαστεί» με την παραίτησή του. «Έχει έρθει αντιμέτωπος με τη σκληρή πραγματικότητα ότι κανείς δεν το υποστηρίζει πλέον», είπε η πηγή.

Express: Ο πολιτικός επικήδειος του Κιρ Στάρμερ

Η Express χαρακτήρισε τον Κιρ Στάρμερ ως ένα πρωθυπουργό που «εξόργισε συνταξιούχους, επιχειρηματίες και αγρότες».

«Ο Κιρ Στάρμερ πέτυχε μία από τις μεγαλύτερες εκλογικές νίκες του Εργατικού Κόμματος, και στη συνέχεια το οδήγησε σε μια συντριπτική ήττα, η οποία έκανε τους βουλευτές να φοβούνται για το μέλλον της χώρας», σχολιάζει το βρετανικό μέσο.

«Ο Στάρμερ, ένας δικηγόρος που ανέβηκε μέχρι τη θέση του Γενικού Εισαγγελέα, μπήκε στην πρώτη γραμμή της πολιτικής το 2015 και θεωρήθηκε από τους μετριοπαθείς βουλευτές του Εργατικού Κόμματος ως η καλύτερη ελπίδα τους για να σώσουν το κόμμα από τα ερείπια της εποχής του Τζέρεμι Κόρμπιν», συνεχίζει.

Όπως αναφέρει το βρετανικό μέσο, ήταν η ιδανική προσωπικότητα για να ανανεώσει την εικόνα ενός κόμματος του οποίου η αξιοπιστία απέναντι στο εκλογικό σώμα είχε καταστραφεί από τις κατηγορίες για αντισημιτισμό. Ο Κιρ, ένας αναλυτικός δικηγόρος που δεν έδειχνε τάση για εκρήξεις πάθους, δεν έμοιαζε με εξτρεμιστή. Επωφελήθηκε από την τεράστια αντιδημοτικότητα των Συντηρητικών, των οποίων η φήμη για σταθερότητα και ικανότητα είχε καταστραφεί από την οικονομική αναταραχή της εποχής και από τις φανερές διαιρέσεις σε ένα κόμμα εθισμένο στις εσωτερικές ανατροπές.

Όχι μόνο επανέφερε το Εργατικό Κόμμα στην κυβέρνηση, αλλά το πέτυχε και με συντριπτική πλειοψηφία.

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