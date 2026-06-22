Guardian: Πώς ο Στάρμερ μετέτρεψε τον εκλογικό θρίαμβο σε σαιξπηρική τραγωδία

Snapshot Ο Κιρ Στάρμερ οδήγησε τους Εργατικούς σε μια αναπάντεχη εκλογική νίκη το 2024, αλλά απέτυχε να εφαρμόσει αποτελεσματικά την εξουσία στη συνέχεια.

Η έλλειψη σχεδίου διακυβέρνησης και οι λανθασμένες επιλογές στο προσωπικό του στενού κύκλου συνέβαλαν στην πολιτική του αποτυχία.

Η κυβέρνηση του Στάρμερ αντιμετώπισε σειρά πολιτικών λαθών, όπως αλλαγές στην κοινωνική πολιτική που προκάλεσαν αντιδράσεις και απώλεια υποστήριξης.

Παρά την επιτυχία στον χειρισμό διεθνών ζητημάτων, τα δημοσκοπικά ποσοστά των Εργατικών και η δημοτικότητα του Στάρμερ κατέρρευσαν δραματικά.

Ο Στάρμερ παραμένει στην ιστορία ως πρωθυπουργός με μεγάλη εκλογική πλειοψηφία που δεν μπόρεσε να την αξιοποιήσει, αποτυγχάνοντας στη μετάβαση από ηγέτη αντιπολίτευσης σε πρωθυπουργό. Snapshot powered by AI

Λίγοι θα τον περιέγραφαν ως έναν δραματικό άνθρωπο, αλλά η πολιτική καριέρα του Κιρ Στάρμερ ήταν σχεδόν Σαιξπηρική στην πορεία της: έκανε 11 χρόνια για να εισέλθει στο κοινοβούλιο, οδήγησε τους Εργατικούς σε μια εκλογική νίκη που πολλοί θεωρούσαν αδύνατη και στη συνέχεια, μέσα στα τελευταία δύο χρόνια, τα πέταξε όλα στα σκουπίδια.

Η πτώση του αντανακλά, φυσικά, μια άνευ προηγουμένου εποχή, στην οποία η αφοσίωση των ψηφοφόρων διασπάστηκε, η ηγεμονία δύο κομμάτων χωρίστηκε σε πέντε, και για πρώτη φορά οι Εργατικοί αντιμετώπισαν μια συνεκτική απειλή τόσο από την αριστερά όσο και από τη δεξιά τους. Ίσως κανείς δεν θα μπορούσε να καθοδηγήσει το κόμμα σε όλα αυτά. Αλλά ακόμη και οι στενότεροι σύμμαχοι και υποστηρικτές του Στάρμερ θα δεχτούν ότι έφταιγε σε μεγάλο βαθμό. Κανένας σύγχρονος πρωθυπουργός δεν φαινόταν τόσο κατάλληλος για τη θέση στα χαρτιά και τόσο θεμελιωδώς ανίκανος στην πράξη.

«Ο Στάρμερ δεν ήξερε τι έκανε με τρεις τρόπους», δήλωσε ο Άντονι Σέλντον, ο ιστορικός που έχει γράψει βιογραφίες κάθε πρωθυπουργού, από τον Τζον Μέιτζορ μέχρι τον Ρίσι Σούνακ. «Πρώτον, ποτέ δεν κατάλαβε ποια ήταν η δουλειά – τι κάνει ο πρωθυπουργός; Δεύτερον, ποτέ δεν ήξερε τι ήθελε να κάνει και σίγουρα όχι στην οικονομική πολιτική. Και τρίτον, δεν ήξερε ποιον να διορίσει. Όταν συνυπάρξουν αυτοί οι τρεις παράγοντες, δεν πρόκειται ποτέ να λειτουργήσει. Το μόνο που μένει να παρατηρήσει κανείς είναι πόσο γρήγορα θα εκτροχιαστεί η κατάσταση.»

Εν ολίγοις, αυτό μπορεί να ακούγεται σκληρό. Αλλά είναι δύσκολο να αντιπαρατεθεί στην ευρύτερη έννοια ενός πολιτικού που είναι επιδέξιος στο να κερδίζει την ηγεσία των Εργατικών και στη συνέχεια να οδηγεί το κόμμα στη νίκη, προτού παγώσει από τις ατελείωτες επιλογές εξουσίας, κρυμμένος πίσω από ένα συνεχώς διευρυνόμενο λεξικό αποστολών, στόχων και σχεδίων για αλλαγή.

Αυτό το χάσμα μεταξύ προεκλογικής εκστρατείας και διακυβέρνησης έγινε αντιληπτό, με ανησυχία, από ορισμένους που συνεργάζονταν άμεσα με τον Στάρμερ τις τελευταίες ημέρες πριν από τον εκλογικό θρίαμβο των Εργατικών τον Ιούλιο του 2024, έναν θρίαμβο σε έδρες, όχι σε λαϊκή ψήφο.

Ένας συνεργάτης θυμάται ότι ρώτησε γιατί δεν είχε δει ακόμη σχέδιο διακυβέρνησης, για να λάβει απάντηση ότι δεν φαινόταν να υπάρχει. «Μετά τη νίκη περιμέναμε κάποιο είδος αιφνιδιαστικής επίθεσης σημαντικών πολιτικών. Αντ' αυτού, απλώς είχαμε τον πρωθυπουργό να περιοδεύει συναντώντας δημάρχους σε περιοδεία στο Ηνωμένο Βασίλειο. Υπήρχαν πολλοί άνθρωποι που έλεγαν: "Δεν μπορεί να είναι έτσι. Δεν κάνεις πολιτική έτσι"».

Κάποιοι απέδωσαν τουλάχιστον ένα μέρος της ευθύνης για αυτό το αποτυχημένο ξεκίνημα στη Σου Γκρέι, την βετεράνο δημόσια υπάλληλο που ήταν επικεφαλής του προσωπικού του Στάρμερ, ένα ακόμη παράδειγμα ενός εξαιρετικά ικανού ατόμου σε λάθος δουλειά για τα ταλέντα του.

Άλλοι λένε ότι το λάθος ήταν περισσότερο του Στάρμερ, επειδή δεν κατάφερε να προσαρμόσει την προσέγγισή του από ηγέτης της αντιπολίτευσης που προσπαθούσε να ανοικοδομήσει ένα κόμμα μετά τις καταστροφικές εκλογές του 2019 σε αναπόφευκτο υποψήφιο πρωθυπουργό, πράγμα που σήμαινε ότι έφτασε στη Ντάουνιγκ Στριτ χωρίς σχέδιο.

Ο Ντέιβιντ Ράνσιμαν, πολιτικός επιστήμονας και συγγραφέας, δήλωσε: «Ο Στάρμερ πίστευε ότι αντιμετώπιζε μια δύσκολη μάχη και ότι το πραγματικό καθήκον ήταν η πειθαρχία και η μεγιστοποίηση των όσων μπορούσαν να εξαχθούν από τις επόμενες εκλογές. Αλλά στην πραγματικότητα, περίπου από τη μέση της κοινοβουλευτικής περιόδου – ουσιαστικά από τη στιγμή που η Λιζ Τρας διόρισε τον Κουάσι Κουάρτενγκ ως υπουργό Οικονομικών – οι Εργατικοί επρόκειτο να κερδίσουν τις επόμενες εκλογές, ό,τι και να συνέβαινε. Είχαν δύο χρόνια για να προετοιμαστούν, και δεν προετοιμάστηκαν.»

Η Γκρέι σύντομα αντικαταστάθηκε από τον Μόργκαν ΜακΣούινι, ο οποίος είχε οργανώσει την απροσδόκητα ταχεία αναγέννηση των Εργατικών μετά τον Τζέρεμι Κόρμπιν, αλλά ήταν εξίσου ακατάλληλος για τον ρόλο, και του οποίου η κύρια κληρονομιά ήταν ο καταστροφικός διορισμός του Πίτερ Μάντελσον ως πρέσβη στην Ουάσινγκτον.

Ενώ ο Στάρμερ είναι προφανώς διαφορετικός πολιτικός από τον Μπόρις Τζόνσον, οι δύο τους έχουν ομοιότητες, κυρίως τις επαναλαμβανόμενες και άκαρπες αλλαγές στις κορυφαίες ομάδες τους, ακολουθούμενες από μια συνειδητοποίηση ότι το πρόβλημα δεν ήταν στην πραγματικότητα οι βοηθοί, αλλά ο άνθρωπος στο επίκεντρο.

Ένα αξιωματούχος των Εργατικών λέει ότι ο Στάρμερ ήταν πάντα πρόθυμος να αποδεσμεύσει σημαντική εξουσία και περιθώρια ελιγμών σε έμπιστους βοηθούς, μια τάση που τον βοήθησε όταν ηγήθηκε της Εισαγγελίας του Στέμματος (CPS) και στη συνέχεια ως ηγέτης της αντιπολίτευσης. «Αλλά η κυβέρνηση είναι διαφορετική και αυτό το σύστημα δεν έχει λειτουργήσει. Γίνεται πολύ δύσκολο να επιτευχθεί συνέπεια, επειδή υπάρχουν διαφορετικοί άνθρωποι με διαφορετικές απόψεις, με αρκετή εξουσία και χωρίς πραγματικό λόγο να συνταχθούν γύρω από ένα όραμα».

Άλλοι διαφωνούν. Ένας σύμμαχος που συνεργάστηκε πολύ στενά με τον Στάρμερ ως πρωθυπουργό τον περιέγραψε όχι μόνο ως εργατικό αλλά και ως αποτελεσματικό. «Δεν είναι ο Ομπάμα στις παρουσιάσεις του, αλλά σχεδόν κανείς δεν είναι. Αλλά είχε πολλά άλλα ταλέντα για τη δουλειά, τα περισσότερα από τα οποία το κοινό δεν είδε ποτέ. Αν θέλετε μια ιδιοφυΐα παρουσίασης σε συνδυασμό με όλα αυτά, ίσως να περιμένετε πολύ καιρό».

Μεγάλο μέρος του έργου του Στάρμερ, είπε ο σύμμαχος, βασιζόταν στην κεντρική του πεποίθηση για δικαιοσύνη. Άλλοι, ωστόσο, υποστηρίζουν ότι ένας βασικός λόγος για την αποτυχία του ήταν η έλλειψη ενός προφανούς συστήματος πολιτικών πεποιθήσεων. «Η βασική πολιτική φιλοσοφία είναι αυτή που σε κρατάει όταν το οικοδόμημα καταρρέει», είπε ο Ράνσιμαν. «Η Μάργκαρετ Θάτσερ ήταν το παράδειγμα αυτού. Αλλά με τον Στάρμερ, δεν μπορούσα να το δω και ποτέ δεν αναδύθηκε.

Ο Στάρμερ διαφέρει αρκετά από τους τέσσερις Συντηρητικούς ενοίκους της Ντάουνιγκ Στριτ μετά το Brexit. Η Τερέζα Μέι, ο Τζόνσον, η Λίζ Τρας και ο Ρίσι Σούνακ ήταν όλοι κάπως ασυνήθιστοι χαρακτήρες, είτε αδέξιοι είτε αποστασιοποιημένοι και γκρινιάρηδες.

Αντιθέτως, όλοι όσοι γνωρίζουν τον Στάρμερ μιλούν για την θεμελιώδη κανονικότητά του – με το προαστιακό του υπόβαθρο από την κατώτερη μεσαία τάξη και την αγάπη του για το ποδόσφαιρο και την παμπ, καθώς και για την κοινωνικότητά του και το πλούσιο δίκτυο φίλων του, πολλοί από τους οποίους είναι εκτός πολιτικής.

Φίλοι και συνάδελφοι εκφράζουν τακτικά την αμηχανία τους για το γεγονός ότι το άτομο που γνωρίζουν ως ανοιχτό, στοχαστικό και συχνά αστείο κατ' ιδίαν, φαίνεται να παγώνει κάθε φορά που εμφανίζεται ένα μικρόφωνο ή μια κάμερα, παρά τα χρόνια στο προσκήνιο.

Ο Στάρμερ ήταν πάντα ένας ελαφρώς περίεργος πολιτικός. Ήταν ήδη 52 ετών όταν εισήλθε στο κοινοβούλιο, αλλά με μια τόσο λαμπρή καριέρα θεωρήθηκε αμέσως ως μελλοντικός ηγέτης. Χρειάστηκαν μερικοί μήνες για να φτάσει στην πρώτη θέση, και λίγο αργότερα στο σκιώδες υπουργικό συμβούλιο. Όταν ο Κόρμπιν παραιτήθηκε μετά την καταστροφική ήττα στις εκλογές του 2019, ο Στάρμερ αρχικά δεν ήταν φαβορί, με τους παρατηρητές να υποθέτουν ότι τα μέλη των Εργατικών θα έμεναν αριστερά και θα επέλεγαν τη Ρεμπέκα Λονγκ-Μπέιλι.

Αλλά ένας συνδυασμός μιας άκρως οργανωμένης εκστρατείας και των πλέον διαβόητων 10 πολιτικών δεσμεύσεων του Στάρμερ, που λάμβαναν υπόψη αριστερές ιδέες όπως η δημόσια ιδιοκτησία των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας και η κατάργηση των φοιτητικών διδάκτρων, τον βοήθησαν να κερδίσει με ευκολία. Και εδώ ξεκίνησε αυτό που κάποιοι θα έβλεπαν ως τη χρυσή φάση της πολιτικής του καριέρας, παρά το γεγονός ότι οι σπόροι της πτώσης του ήταν ήδη ορατοί.

Σχεδόν από την πρώτη εβδομάδα, η κυβέρνηση μαστιζόταν από αυτογκόλ, ξεκινώντας με μια καταστροφική διαμάχη για τα προεκλογικά δώρα και ακολουθούμενη από μια σειρά πολιτικών λαθών και στροφών 180 μοιρών, ιδίως όσον αφορά στις αλλαγές στο κοινωνικό κράτος και τη μείωση των χειμερινών επιδομάτων καυσίμων των συνταξιούχων.

Υπήρξαν επίσης αποτυχίες στις προσπάθειες αντιμετώπισης του Reform UK, με την αυστηρή γλώσσα για τη μετανάστευση να κορυφώνεται με την αναφορά του Στάρμερ σε ένα «νησί ξένων». Ενώ αυτό δεν έκανε πολλά για να επιβραδύνει το κόμμα του Νάιτζελ Φάρατζ ολοένα και περισσότεροι ψηφοφόροι στράφηκαν στους Πράσινους, νιώθοντας ότι ήταν ενεργά ανεπιθύμητοι από τους Εργατικούς.

Αν το Χάρτλπουλ ήταν ένα σημάδι των πρώτων δυσκολιών του Στάρμερ, μια ακόμη ενδιάμεση εκλογή, τον Φεβρουάριο του τρέχοντος έτους, έδειξε πόσο πολύ είχε πέσει ξανά το κόμμα του, με τους Πράσινους να ανατρέπουν την πλειοψηφία των Εργατικών με 13.000 ψήφους στο Γκόρτον και το Ντέντον, στο Μείζον Μάντσεστερ.

Κάποια πράγματα δεν ήταν λάθος του Στάρμερ. Δεν θα είχε επιλέξει την επανεκλογή του Ντόναλντ Τραμπ, πόσο μάλλον την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν που θα έδινε ένα απροσδόκητο πλήγμα σε μια δοκιμαζόμενη οικονομία.

Ταυτόχρονα, ο χειρισμός του Τραμπ και της ευαίσθητης παγκόσμιας κατάστασης είναι ένας από τους λίγους τομείς όπου ο Στάρμερ προφανώς έχει αποδώσει καλά και έχει κερδίσει αναγνώριση. Αρχικά κέρδισε την αγάπη του Τραμπ - το πώς το έκανε αυτό, όπως παραδέχτηκε ο Στάρμερ κατ' ιδίαν, ήταν ένα μυστήριο ακόμη και για τον ίδιο - προτού αντιμετωπίσει τις προσβολές με αξιοπρέπεια.

Αλλά παρά τα όσα μπορούσαν να επισημάνουν οι βουλευτές των Εργατικών τέτοιες επιτυχίες ή την ευπρέπεια και την επιμέλεια του Στάρμερ, τα νούμερα έγιναν δυσοίωνα. Οι Εργατικοί έφτασαν στις δημοσκοπήσεις μόλις στο 17%, μερικές φορές στην τέταρτη θέση. Τα προσωπικά ποσοστά του Στάρμερ ήταν τόσο αρνητικά που μόνο η Τρας τον έσωσε από το να γίνει ο πιο αντιδημοφιλής πρωθυπουργός στη σύγχρονη ιστορία των δημοσκοπήσεων.

Έχουν περάσει λιγότερο από δύο χρόνια από τότε που ο χαλαρός, γεμάτος ενέργεια πρωθυπουργός έδωσε την πρώτη του συνέντευξη Τύπου στην Ντάουνινγκ Στριτ μετά τις εκλογές, αστειευόμενος ότι εξακολουθούσε να χάνεται στον νέο του χώρο εργασίας και υποσχόμενος μια σειρά από πολιτικές.

Αν υπήρξε ποτέ, στην πραγματικότητα, ένα συνεκτικό σχέδιο για την κυβέρνηση, αυτό κατέρρευσε ουσιαστικά με την πρώτη επαφή με την πραγματικότητα. Το βαθιά πληγωμένο κόμμα, που ανασυγκροτήθηκε τόσο προσεκτικά, θα πρέπει να ξεκινήσει από την αρχή. Ο σταρμερισμός, αν υπήρξε ποτέ, θα ταφεί, γρήγορα και αποφασιστικά.

Με το έργο του να έχει ολοκληρωθεί και τον Άντι Μπέρναμ να περιμένει στα παρασκήνια, ο Στάρμερ φαίνεται πιθανό να μείνει στη μνήμη, υποστηρίζει ο Ράνσιμαν, ως κάποιος που είχε επιβαρυνθεί με το βάρος μιας τεράστιας πλειοψηφίας την οποία ποτέ δεν ήξερε πώς να χρησιμοποιήσει και που ποτέ δεν έκανε σωστά τη μετάβαση από καλός ηγέτης της αντιπολίτευσης σε πρωθυπουργός.

Ο Ράνσιμαν δήλωσε: «Νομίζω ότι αυτό που πραγματικά θα ξεχωρίσει, αυτό που κάνει την πρωθυπουργία του διαφορετική από όλες τις άλλες, είναι η αναντιστοιχία μεταξύ αυτού που μοιάζει με την κλίμακα εξουσίας και νομιμότητας που θα έπρεπε να απονέμεται από ένα κοινοβούλιο με τεράστια πλειοψηφία και η πλήρης απουσία πραγματικής εξουσίας και νομιμότητας στην πράξη». «Η πλειοψηφία ήταν σχεδόν κατάρα για αυτόν. Νομίζω ότι θα είχε μια πιο επιτυχημένη πρωθυπουργία με μικρότερη πλειοψηφία.»

Σύμφωνα με τον Σέλντον, ο Στάρμερ θα μείνει στην ιστορία ως ο τέταρτος πρωθυπουργός των Εργατικών μετά τους Άτλι, Γουίλσον και Μπλερ που κέρδισε μια σαρωτική εκλογική αναμέτρηση, αλλά ο πρώτος που ουσιαστικά δεν έκανε τίποτα με αυτές. Είπε: «Είναι αυτή η αξιοπρεπής, εργατική, σοβαροφανής προσωπικότητα, που θα μπορούσε να τα καταφέρει - αλλά, κρίσιμα, μοιραία, δεν είχε την ικανότητα να μάθει πώς να κάνει τη δουλειά».

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