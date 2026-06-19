Άντι Μπέρναμ: Ποιος είναι ο «Βασιλιάς του Βορρά» που θα αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ

Ο υποψήφιος του Εργατικού Κόμματος Άντι Μπέρναμ ανεβαίνει στη σκηνή του Edge Wigan για να περιμένει την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων των αναπληρωματικών εκλογών στην περιφέρεια Makerfield στο Γουίγκαν της Αγγλίας, την Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026

Snapshot Ο Άντι Μπέρναμ κέρδισε τις ενδιάμεσες εκλογές του Μέικερφιλντ και εξασφάλισε θέση στη Βουλή των Κοινοτήτων, ανοίγοντας τον δρόμο για να αμφισβητήσει τον Κιρ Στάρμερ στην ηγεσία των Εργατικών.

Η νίκη του Μπέρναμ μπορεί να επιταχύνει την παραίτηση του Στάρμερ ή να προκαλέσει αναμέτρηση ηγεσίας με συμμετοχή και άλλων υποψηφίων.

Ο Μπέρναμ είναι βετεράνος των Εργατικών, με εμπειρία ως υπουργός και δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ, όπου βελτίωσε σημαντικά τις μεταφορές.

Υποστηρίζει την εθνικοποίηση κρίσιμων τομέων όπως το νερό και η ενέργεια και έχει μετατοπιστεί προς πιο αριστερές πολιτικές θέσεις.

Το παρατσούκλι «Βασιλιάς του Βορρά» απέκτησε λόγω της αντιπαράθεσής του με την κυβέρνηση για τα lockdown στη βόρεια Αγγλία κατά τη διάρκεια της πανδημίας Covid. Snapshot powered by AI

Μια εντυπωσιακή νίκη κατήγαγε στις ενδιάμεσες εκλογές του Μέικερφιλντ, ο Άντι Μπέρναμ, ο οποίος ανακηρύχθηκε σε βουλευτή, ανοίγοντας ουσιαστικά τον δρόμο να διεκδικήσει την ηγεσία των Εργατικών και την πρωθυπουργία της Βρετανίας από τον Κιρ Στάρμερ.

Αν και το αποτέλεσμα της εκλογικής αναμέτρησης θεωρείται νίκη για το κυβερνών κόμμα των Εργατικών της Βρετανίας, σηματοδοτεί περαιτέρω αναταραχή στην βρετανική πολιτική σκηνή.

Ο δήμαρχος του Μάντσεστερ νίκησε εύκολα τον βασικό αντίπαλό του, Ρόμπερτ Κένιον, εξασφαλίζοντας την έδρα της Βουλής των Κοινοτήτων που χρειάζεται για να υποβάλει υποψηφιότητα για την πρωθυπουργία.

Ο Άντι Μπέρναμ του Εργατικού Κόμματος της Βρετανίας αποχωρεί μαζί με τη σύζυγό του Μαρί-Φρανς Βαν Χελ και την κόρη τους Ρόζι, μετά τη νίκη του στις αναπληρωματικές εκλογές του Μέικερφιλντ, ανοίγοντας έτσι το δρόμο για μια πρόκληση για την ηγεσία εναντίον του πρωθυπουργού Σερ Κίρ Στάρμερ. Στο Γουίγκαν της Αγγλίας, Παρασκευή 19 Ιουνίου 2026 AP

Η νίκη του Μπέρναμ είναι πιθανό είτε να επισπεύσει την παραίτηση του Στάρμερ είτε να πυροδοτήσει μια αναμέτρηση ηγεσίας που θα φέρει τον πρωθυπουργό αντιμέτωπο με τον απερχόμενο δήμαρχο και τον Γουές Στριτινγκ, τον πρώην υπουργό Υγείας.

Σύμφωνα με το πολιτικό σύστημα του Ηνωμένου Βασιλείου, οι βουλευτές μπορούν να επιλέξουν νέο πρωθυπουργό χωρίς να διεξαγάγουν γενικές εκλογές.

Ο Μπέρναμ θεωρείται ευρέως ισχυρό φαβορί για να γίνει ο επόμενος πρωθυπουργός εάν αμφισβητήσει τον Στάρμερ.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός ωστόσο έσπευσε να διασκεδάσει τα περί παραίτησης, δηλώνοντας πως θα είναι υποψήφιος σε οποιαδήποτε μελλοντική αναμέτρηση ηγεσίας.

Andy Burnham has been declared the new MP for Makerfield. While the by-election result is a victory for the UK's ruling Labour Party, it signals more turmoil in British politics as it paves the way for Burnham to mount a bid to challenge Sir Keir Starmer. https://t.co/fHIFzLXYpr pic.twitter.com/lvGaWXWzYA — Financial Times (@FT) June 19, 2026

Ο Άντι Μπέρναμ θεωρείται βετεράνος των Εργατικών. Πριν από περισσότερα από 10 χρόνια έθεσε υποψηφιότητα δύο φορές, ανεπιτυχώς, για την κορυφαία θέση.

Τώρα υποστηρίζεται από πολλούς βουλευτές ως η καλύτερη ευκαιρία ανάκαμψης του κόμματος των Εργατικών, που βυθίζονται δημοσκοπικά και εκλογικά.

Γεννημένος στο Λίβερπουλ το 1970, με πατέρα μηχανικό και μητέρα ρεσεψιονίστ, και οι δύο ένθερμοι οπαδοί των Εργατικών ανέπτυξε από νωρίς ενδιαφέρον για την πολιτική.

Ο Μπέρναμ περιέγραψε πώς εμπνεύστηκε να ενταχθεί στο Εργατικό Κόμμα σε ηλικία 14 ετών, αφού συγκινήθηκε από το τηλεοπτικό δράμα του BBC, Boys from the Blackstuff, για τη ζωή στο επίδομα ανεργίας στο Λίβερπουλ.

Είναι ισόβιος οπαδός της Έβερτον. Ο Μπέρναμ και τα δύο αδέρφια του ήταν οι πρώτοι στην οικογένειά τους που πήγαν στο πανεπιστήμιο, με τον Άντι να σπουδάζει αγγλικά στο Κέιμπριτζ.

Μετά την αποφοίτησή του, ξεκίνησε τη δημοσιογραφία και στη συνέχεια ενεπλάκη με τη πολιτική. Ανέβηκε γρήγορα στις τάξεις, έγινε ειδικός σύμβουλος του υπουργού Πολιτισμού Κρις Σμιθ πριν εκλεγεί βουλευτής για τη γενέτειρά του, το Λι, στο Μάντσεστερ, το 2001.

Αρχικά υπηρέτησε ως υφυπουργός υπό τον Μπλερ, αλλά εντάχθηκε στο υπουργικό συμβούλιο ως γενικός γραμματέας του Υπουργείου Οικονομικών και αργότερα υπουργός Πολιτισμού και υπουργός Υγείας, υπό τον Μπράουν.

Ήταν ως υπουργός Πολιτισμού, Μέσων Ενημέρωσης και Αθλητισμού που ο Μπέρναμ αποδοκιμάστηκε σε μια επιμνημόσυνη τελετή για την 20ή επέτειο της καταστροφής του Χίλσμπορο.

Έβαλε υποψηφιότητα για τη ηγεσία των Εργατικών το 2010 και το 2015. Ηττήθηκε και τις δύο φορές.

Οι επικριτές του Μπέρναμ τον έχουν χαρακτηρίσει «όπου φυσάει ο άνεμος» καθώς μεταβάλλει τις απόψεις ανάλογα με το ποιες του δίνουν τις καλύτερες πιθανότητες επιτυχίας.

Υποστηρικτής της παραμονής κατά τη διάρκεια του δημοψηφίσματος για το Brexit, έχει εκφράσει την επιθυμία να δει το Ηνωμένο Βασίλειο να επανεντάσσεται στην Ευρωπαϊκή Ένωση κατά τη διάρκεια της ζωής του.

Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι επανέλαβε πρόσφατα την πεποίθησή του ότι υπάρχει περίπτωση επανένταξης «μακροπρόθεσμα», είπε ότι δεν θα το υποστηρίξει στις ενδιάμεσες εκλογές του Μέικερφιλντ, μια περιοχή που ψηφίζει έντονα υπέρ του Brexit.

Θεωρείται ότι ανήκει στην μπλερική κεντροδεξιά του κόμματος. Όμως οι απόψεις του μετακινούνται όλο και περισσότερο προς τα αριστερά, υποστηρίζοντας την εθνικοποίηση του νερού και της ενέργειας.

Το 2017 έθεσε υποψηφιότητα για να γίνει ο πρώτος δήμαρχος του Ευρύτερου Μάντσεστερ. Κέρδισε με περισσότερο από το 60% των ψήφων και επανεξελέγη με ακόμη μεγαλύτερη διαφορά το 2021.

«Bee Network» και αντιπαράθεση lockdown

Ως δήμαρχος, έχει αποσπάσει επαίνους για τον μετασχηματισμό του συστήματος μεταφορών της περιοχής.

Υπό την ηγεσία του, το Greater Manchester ήταν η πρώτη περιοχή έξω από το Λονδίνο που επανέφερε τις υπηρεσίες λεωφορείων υπό δημόσιο έλεγχο, ενώ τις ενσωμάτωσε με άλλους τρόπους μεταφοράς υπό την επωνυμία "Bee Network".

Το προφίλ του ενισχύθηκε περαιτέρω κατά τη διάρκεια της πανδημίας του Covid, όταν κατηγόρησε τη συντηρητική κυβέρνηση ότι αντιμετωπίζει τη βόρεια Αγγλία με «περιφρόνηση» σχετικά με τους περιφερειακούς περιορισμούς lockdown.

Η αντιπαράθεση τον βοήθησε να κερδίσει το παρατσούκλι «Βασιλιάς του Βορρά».

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