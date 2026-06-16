Στάρμερ: Η Βρετανία θα προμηθεύσει με ουράνιο την Ουκρανία – Θα σκληρύνει τις κυρώσεις στη Ρωσία

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Kιρ Στάρμερ και ο πρόεδρος της Ουκρανίας Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Snapshot Η Βρετανία θα διαθέσει 210 εκατ. λίρες για την προμήθεια εμπλουτισμένου ουρανίου στην Ουκρανία μέσω της εταιρείας Urenco.

Ο Κιρ Στάρμερ ανακοίνωσε ένταση των κυρώσεων κατά της Ρωσίας για τον περιορισμό των εσόδων που χρηματοδοτούν τον πόλεμο.

Η χρηματοδότηση της προμήθειας ουρανίου αποσκοπεί στην ενίσχυση της ενεργειακής ασφάλειας της Ουκρανίας για τους επόμενους χειμώνες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο της G7 για θέματα ειρήνης και ασφάλειας στην Ευρώπη.

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν σκοπεύει να πείσει τον Ντόναλντ Τραμπ να αυξήσει την πίεση στη Ρωσία και να στηρίξει περισσότερο την Ουκρανία. Snapshot powered by AI

Η Βρετανία θα προμηθεύσει την Ουκρανία με εμπλουτισμένο ουράνιο για τις ανάγκες των πυρηνικών ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών της και θα προχωρήσει σε νέες κυρώσεις κατά της Ρωσίας, ανακοίνωσε η Ντάουνινγκ Στριτ ενόψει της συνάντησης εργασίας της G7 για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ καταδίκασε τα «βάρβαρα πλήγματα» της Ρωσίας και δήλωσε ότι το Λονδίνο θα εντείνει την πίεση στη Μόσχα, περιορίζοντας τα έσοδα που χρηματοδοτούν τον πόλεμο του Βλαντίμιρ Πούτιν.

Παράλληλα, η βρετανική κυβέρνηση θα διαθέσει περίπου 210 εκατομμύρια λίρες, δηλαδή 243 εκατ. ευρώ, για τη χρηματοδότηση εξαγωγών, ώστε η βρετανική εταιρεία Urenco να προμηθεύσει με εμπλουτισμένο ουράνιο την ουκρανική κρατική εταιρεία Energoatom.

«Θα σταθούμε στο πλευρό της Ουκρανίας για όσο χρειαστεί», ανέφερε ο Στάρμερ, προσθέτοντας ότι η απόφαση αυτή ενισχύει τη δέσμευση της Βρετανίας να στηρίξει την ενεργειακή ασφάλεια της χώρας τους επόμενους χειμώνες.

Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι αναμένεται να συμμετάσχει στη σύνοδο της G7 στην Εβιάν της Γαλλίας, σε συνάντηση εργασίας με αντικείμενο την ειρήνη και την ασφάλεια της Ουκρανίας και της Ευρώπης.

Από την πλευρά του, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν δήλωσε ότι θα επιδιώξει να πείσει τον Αμερικανό ομόλογό του, Ντόναλντ Τραμπ, να ασκήσει μεγαλύτερη πίεση στη Μόσχα.

«Αυτό που θέλω ουσιαστικά είναι οι Αμερικανοί να πουν “είμαστε μαζί σας, θα συνεχίσουμε να βοηθάμε την Ουκρανία, θα ασκήσουμε περισσότερη πίεση στη Ρωσία”», ανέφερε σε συνέντευξή του στο TF1.