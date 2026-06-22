Άντι Μπέρναμ: «Πολύ νωρίς για εκλογές» δηλώνει ο επίδοξος διάδοχος του Στάρμερ

Snapshot Ο Άντι Μπέρναμ, πιθανός διάδοχος του Κιρ Στάρμερ, δηλώνει ότι είναι πολύ νωρίς για εθνικές εκλογές και προτεραιότητά του είναι να ορκιστεί βουλευτής του Μέικερφιλντ.

Ο Μπέρναμ θα θέσει επίσημα υποψηφιότητα για την ηγεσία των Εργατικών μετά την παραίτηση του Στάρμερ, με τις υποψηφιότητες να ανοίγουν στις 9 Ιουλίου και να κλείνουν στις 16 Ιουλίου.

Σε περίπτωση που υπάρξει μόνο ένας υποψήφιος για την ηγεσία, αυτός θα ανακηρυχθεί πρωθυπουργός χωρίς εσωκομματικές εκλογές, ενώ η Βουλή θα παραμείνει κλειστή έως την 1η Σεπτεμβρίου.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ, ηγέτης του Reform UK, ζητά άμεσα γενικές εκλογές, υποστηρίζοντας ότι ο επόμενος πρωθυπουργός δεν έχει εκλεγεί από το βρετανικό κοινό.

Η Βρετανία βιώνει πολιτική αστάθεια την τελευταία δεκαετία, με πέντε πρωθυπουργούς να παραιτούνται πριν τη λήξη της θητείας τους. Snapshot powered by AI

«Νομίζω ότι προτρέχετε αρκετά βήματα μπροστά» δήλωσε ο επικρατέστερος για τη διαδοχή του Κιρ Στάρμερ, Άντι Μπέρναμ στους δημοσιογράφους, στην ερώτηση για το αν πρόκειται να κηρύξει εθνικές εκλογές στην περίπτωση που γίνει πρωθυπουργός της Βρετανίας.

Ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ ορκίζεται απόψε βουλευτής του Μέικερφιλντ, στο Λονδίνο, ύστερα από τις εκλογές της προηγούμενης εβδομάδας. Ο ίδιος, αφού επιβεβαίωσε ότι θα δηλώσει υποψηφιότητα για την πρωθυπουργική θέση, μετά την παραίτηση του Κιρ Στάρμερ, ο Μπέρναμ ρωτήθηκε για μία παλαιότερη δημοσίευσή του στο Χ (πρώην twitter) όπου ζητούσε εθνικές εκλογές άμεσα, μετά την παραίτηση της Λιζ Τρας το 2022.

Ο βουλευτής των Εργατικών απάντησε ότι προτεραιότητά του αυτή τη στιγμή είναι να ορκιστεί δήμαρχος του Μέικερφιλντ και ότι υπάρχουν αρκετά «εμπόδια» μέχρι τις εκλογές. Παράλληλα, δήλωσε ότι του ήταν «στενάχωρο» να αποχωρήσει από το Μάντσεστερ και ελπίζει να πηγαίνει σε ένα καλύτερο μέρος. Ωστόσο, έως τώρα είναι ο μοναδικός πολιτικός που έχει επιβεβαιώσει την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος, αλλά και της χώρας.

«Μετάβαση με υπεύθυνο τρόπο»

Σε ανακοίνωση που δημοσίευσε λίγο μετά την παραίτηση Στάρμερ, ο Μπέρναμ δήλωσε πως «η χώρα αναμένει σταθερότητα, σοβαρότητα και συνεχή εστίαση στα ζητήματα που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία και αυτό ακριβώς θα επιτευχθεί». Πρόσθεσε πως οι πολίτες θέλουν να δουν πρόοδο στην καθημερνότητά τους και «η πολιτική αλλαγή δεν θα πρέπει να αποσπά την προσοχή από την ευθύνη βελτίωσης της ζωής των ανθρώπων». Παράλληλα, εξήρε το έργο του πρώην πρωθυπουργού, ευχαριστώντας τον για την αφοσίωση σε μία δύσκολη περίοδο για τη χώρα.

Keir has given huge service to our country and I want to thank him for his leadership and dedication during such a challenging period.



His decision marks the beginning of a transition and it is important that this process is conducted in an orderly and responsible way. I will… — Andy Burnham (@AndyBurnhamGM) June 22, 2026

Το χρονοδιάγραμμα

Μετά την παραίτηση του ηγέτη του Εργατικού Κινήματος, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι θα μείνει στη θέση του μέχρι να βρεθεί ο επόμενος διάδοχος της θέσης. Συγκεκριμένα, στις 9 Ιουλίου πρόκειται να ανοίξουν οι υποψηφιότητες οι οποίες θα κρατήσουν μέχρι τις 16 Ιουλίου.

Στην περίπτωση που υπάρχει μόνο ένας υποψήφιος, αυτός θα ανακηρυχθεί επισήμως ο επόμενος αρχηγός του κόμματος και πρωθυπουργός της χώρας. Στην περίπτωση που υπάρχουν τουλάχιστον δύο υποψήφιοι, θα διεξαχθούν εσωκομματικές εκλογές.

Η βουλή πρόκειται να κλείσει για τη θερινή περίοδο, έως την 1η Σεπτεμβρίου, όπου και αναμένεται να ξεκινήσει τα καθήκοντά του ο νέος πρωθυπουργός.

Νάιτζελ Φάρατζ: Εθνικές εκλογές το συντομότερο

Ο ηγέτης του αντιπολιτευτικού κόμματος Reform UK, Νάιτζελ Φάρατζ, δήλωσε πως όποιος και αν γίνει πρωθυπουργός «δεν θα έχει ψηφιστεί από το βρετανικό κοινό» και για αυτό ζητά άμεσα γενικές εκλογές.

Ο Νάιτζελ Φάρατζ φαίνεται να είναι ο δημοφιλέστερος υποψήφιος για της επόμενες εθνικές εκλογές στις δημοσκοπήσεις.

Όπως σχολίασε σε δηλώσεις του, «ο Άντι Μπέρναμ δεν έθεσε υποψηφιότητα στις τελευταίες γενικές εκλογές των Εργατικών». Όπως πρόσθεσε, πρέπει να γίνουν πρόωρες εκλογές και πιστεύει πως αυτή η έκκληση θα έχει μεγάλη υποστήριξη.

Τα τελευταία 10 χρόνια η Βρετανία βρίσκεται σε ένα κλίμα πολιτικής αστάθειας, με 5 πρωθυπουργούς να έχουν παραιτηθεί πριν από τη λήξη της θητείας τους.

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