Μία ανάσα από την Ντάουνινγκ Στριτ ο Άντι Μπέρναμ: Μοναδικός υποψήφιος για την ηγεσία των Εργατικών

Snapshot Ο Άντι Μπέρναμ θα είναι πιθανότατα ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, καθώς έχει λάβει τη στήριξη 322 βουλευτών των Εργατικών, μόλις μία ψήφο μακριά από το όριο που αποκλείει άλλους υποψηφίους.

Η παραίτηση του Σερ Κιρ Στάρμερ μετά τις ήττες του κόμματος άνοιξε τον δρόμο για την άνοδο του Μπέρναμ, ο οποίος αναμένεται να ανακηρυχθεί ηγέτης των Εργατικών χωρίς εσωκομματική ψηφοφορία.

Ο Μπέρναμ προτείνει τη δημιουργία κυβερνητικής μονάδας εκτός Λονδίνου, μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο σε νερό και ενέργεια, και αύξηση των αμυντικών επενδύσεων με διαφάνεια.

Ζήτησε συγγνώμη για την αρχική στάση των Εργατικών στον πόλεμο της Γάζας και δεσμεύτηκε για μια πιο προσεκτική προσέγγιση υπό τη δική του ηγεσία.

Παρά τη σοβαρότητα των πολιτικών εξελίξεων, ο Μπέρναμ διατηρεί ένα προσγειωμένο προφίλ και χιούμορ, όπως φάνηκε σε δημόσιες εμφανίσεις και σχόλια σχετικά με τις εκλογές στο Κλάκτον. Snapshot powered by AI

Ο Άντι Μπέρναμ θα είναι εκτός απροόπτου, ο επόμενος πρωθυπουργός της Βρετανίας, καθώς η υποψηφιότητά του για την ηγεσία του Εργατικού Κόμματος έχει ήδη εξασφαλίσει τη στήριξη 322 βουλευτών στην πρώτη ψηφοφορία, γεγονός που τον φέρνει μόλις μία ψήφο μακριά από το όριο των 323 που καθιστά μαθηματικά αδύνατη την εμφάνιση οποιουδήποτε αντιπάλου.

Καθώς αρκετοί βουλευτές δεν μπόρεσαν να ψηφίσουν την Πέμπτη αλλά έχουν δηλώσει ότι θα τον στηρίξουν αμέσως μόλις επιστρέψουν στο Κοινοβούλιο, ο Μπέρναμ παραμένει ο μοναδικός υποψήφιος για τη διαδοχή του Σερ Κιρ Στάρμερ. Εάν δεν υπάρξει κάποια απρόοπτη υποψηφιότητα μέχρι την επόμενη εβδομάδα, ο πρώην δήμαρχος του Μάντσεστερ θα ανακηρυχθεί επίσημα ηγέτης των Εργατικών χωρίς εσωκομματική ψηφοφορία κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού.

Αυτό θα σηματοδοτήσει μια εντυπωσιακή επιστροφή στην κεντρική πολιτική σκηνή, δεδομένου ότι εξελέγη βουλευτής στο Μέικερφιλντ μόλις πριν από λίγες εβδομάδες. Ο ίδιος σχολίασε με χιούμορ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι ελπίζει αυτή να είναι η «τρίτη φορά και τυχερώ», αναφερόμενος στις δύο προηγούμενες αποτυχημένες προσπάθειές του να κερδίσει την αρχηγία του κόμματος το 2010 και το 2015. Η επίσημη ανάληψη των καθηκόντων του ως πρωθυπουργός έχει προγραμματιστεί για τις 20 Ιουλίου.

Η παραίτηση Στάρμερ και η εσωκομματική στήριξη

Η πορεία προς τη διαδοχή άνοιξε μετά τις βαριές ήττες των Εργατικών στις τοπικές εκλογές του Μαΐου, οι οποίες προκάλεσαν έντονες πιέσεις στον Κιρ Στάρμερ από τους ίδιους τους βουλευτές του. Ο σερ Στάρμερ παραιτήθηκε την ίδια ημέρα που ο Μπέρναμ ορκίστηκε βουλευτής, αναγνωρίζοντας ότι δεν ήταν πλέον το κατάλληλο πρόσωπο για να οδηγήσει το κόμμα στις επόμενες γενικές εκλογές. Παρά την αποχώρησή του, ο απερχόμενος πρωθυπουργός στήριξε δημόσια τον Μπέρναμ, χαρακτηρίζοντάς τον ως μια εξαιρετική επιλογή για την πρωθυπουργία και θυμίζοντας τη στενή συνεργασία που είχαν οι δύο άνδρες στο παρελθόν.

Η υποστήριξη προς το πρόσωπο του Μπέρναμ εκτείνεται σε ολόκληρο το κόμμα, γεφυρώνοντας διαφορετικές τάσεις. Ο ίδιος εξέφρασε τη βαθιά του ευγνωμοσύνη, τονίζοντας ότι αυτή η συσπείρωση αντανακλά μια κοινή πεποίθηση ότι η Βρετανία χρειάζεται μια νέα προσέγγιση στην πολιτική. Αν και ο δρόμος φαίνεται ανοιχτός, υπάρχουν φωνές εντός των Εργατικών που ζητούν από τον επόμενο πρωθυπουργό να παρουσιάσει πιο αναλυτικά το πολιτικό του πρόγραμμα, καθώς έλειπε από το Γουέστμινστερ από το 2017 και δεν έχει προλάβει να χτίσει στενές σχέσεις με τους νεότερους βουλευτές, οι οποίοι αποτελούν πλέον την πλειοψηφία.

Το κυβερνητικό πλάνο

Ο Άντι Μπέρναμ έχει ήδη δώσει μια πρώτη γεύση από τη στρατηγική που σκοπεύει να ακολουθήσει, προτείνοντας ριζικές αλλαγές στον τρόπο διακυβέρνησης. Ανάμεσα στις προτάσεις του ξεχωρίζει η δημιουργία μιας νέας κυβερνητικής μονάδας του Νο. 10 στο Μάντσεστερ, με στόχο να μεταφερθεί η λήψη αποφάσεων εκτός Λονδίνου και να δοθεί μεγαλύτερος έλεγχος στην τοπική αυτοδιοίκηση για θέματα στέγασης και μεταφορών. Παράλληλα, υπόσχεται μια οικονομία προσανατολισμένη στους απλούς ανθρώπους και μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο στους τομείς του νερού και της ενέργειας.

Στην εξωτερική πολιτική και την άμυνα, επιβεβαίωσε ότι επιθυμεί να διατηρήσει στη θέση του τον σύμβουλο εθνικής ασφάλειας Τζόναθαν Πάουελ, ενώ τάχθηκε υπέρ μιας διαρκούς αύξησης των αμυντικών επενδύσεων, ζητώντας παράλληλα μεγαλύτερη διαφάνεια με το κοινό για τυχόν καθυστερήσεις ή υπερβάσεις κόστους στα στρατιωτικά προγράμματα. Επιπλέον, σε μια κίνηση υψηλού συμβολισμού, ζήτησε δημόσια συγγνώμη μέσω βίντεο για την αρχική στάση των Εργατικών στον πόλεμο της Γάζας, παραδεχόμενος ότι το κόμμα δεν χειρίστηκε σωστά το ζήτημα και υποσχόμενος μια πιο προσεκτική προσέγγιση υπό τη δική του ηγεσία.

Ο Μπέρναμ δεν έχασε την ευκαιρία να σχολιάσει με χιούμορ την επικαιρότητα κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του στα μουσικά βραβεία Silver Clef στο Λονδίνο. Εκεί, αφού απένειμε βραβείο στο συγκρότημα James, αναφέρθηκε στην απόφαση του Νάιτζελ Φάρατζ να προκαλέσει ενδιάμεσες εκλογές στο Κλάκτον. Με τα μεγάλα κόμματα να μποϊκοτάρουν τη συγκεκριμένη αναμέτρηση, ο Μπέρναμ έστειλε δημόσια τις ευχές του στον κωμικό υποψήφιο Count Binface, δηλώνοντας αστειευόμενος ότι κουβαλάει τις ελπίδες ολόκληρου του έθνους.