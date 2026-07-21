Στενά του Ορμούζ: Στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης τάνκερ ελληνικών συμφερόντων
Το δεξαμενόπλοιο φέρεται να ακινητοποιήθηκε μετά την επίθεση, στο δεύτερο περιστατικό με τάνκερ στην περιοχή μέσα σε λίγες ώρες.
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- Ελληνικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να δέχθηκε επίθεση και ακινητοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ιράν.
- Η επίθεση αποτελεί το δεύτερο περιστατικό με τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε λίγες ώρες.
- Η πρώτη επίθεση έγινε σε πλοίο υπό σημαία Κουβέιτ στην ίδια ευρύτερη περιοχή.
- Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος ή την έκταση των ζημιών.
- Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση κατά του ελληνικού τάνκερ.
Ελληνικό πετρελαιοφόρο φέρεται να δέχθηκε επίθεση και να ακινητοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο IRIB News.
Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με τάνκερ στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετά την προηγούμενη επίθεση σε πλοίο υπό σημαία Κουβέιτ.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, την έκταση των ζημιών ή τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.
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