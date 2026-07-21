Στενά του Ορμούζ: Στο στόχαστρο των Φρουρών της Επανάστασης τάνκερ ελληνικών συμφερόντων

Snapshot Ελληνικό δεξαμενόπλοιο φέρεται να δέχθηκε επίθεση και ακινητοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ιράν.

Η επίθεση αποτελεί το δεύτερο περιστατικό με τάνκερ στα Στενά του Ορμούζ μέσα σε λίγες ώρες.

Η πρώτη επίθεση έγινε σε πλοίο υπό σημαία Κουβέιτ στην ίδια ευρύτερη περιοχή.

Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος ή την έκταση των ζημιών.

Οι Φρουροί της Επανάστασης φέρονται να εμπλέκονται στην επίθεση κατά του ελληνικού τάνκερ. Snapshot powered by AI

Ελληνικό πετρελαιοφόρο φέρεται να δέχθηκε επίθεση και να ακινητοποιήθηκε σε θαλάσσια περιοχή νότια του Ιράν, σύμφωνα με το ιρανικό δίκτυο IRIB News.

Πρόκειται για το δεύτερο περιστατικό με τάνκερ στην ευρύτερη περιοχή των Στενών του Ορμούζ, μετά την προηγούμενη επίθεση σε πλοίο υπό σημαία Κουβέιτ.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την κατάσταση του πληρώματος, την έκταση των ζημιών ή τις συνθήκες υπό τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση.