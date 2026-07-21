Στενά του Ορμούζ: Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα ανοιχτά του Ομάν
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO.
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- Τάνκερ χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία UKMTO.
- Το περιστατικό συνέβη περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν.
- Δεν έχουν ανακοινωθεί λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση του πληρώματος.
Τάνκερ ανέφερε ότι χτυπήθηκε από άγνωστο βλήμα στα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με τη βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, που υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας.
Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου οκτώ ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Λίμα, (σχεδόν 15 χιλιόμετρα) βορειοανατολικά από τη Λίμα, στο σουλτανάτο του Ομάν.
Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση των ζημιών ή την κατάσταση του πληρώματος.
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