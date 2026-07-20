Με πολλαπλά κατάγματα ο 65χρονος μετά την επίθεση βίσονα – «Κινούνται ταχύτερα απ’ όσο φαντάζεστε»

Συγκλονίζει η μαρτυρία του Καρλ ΜακΝτάνιελ, 65 ετών, ο οποίος αναρρώνει έπειτα από την επίθεση που δέχθηκε από βίσονα κατά τη διάρκεια επίσκεψης στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone μαζί με τον εγγονό του.

«Δεν έδειχνε επιθετική συμπεριφορά ή κάτι τέτοιο, μέχρι που διάλεξε έναν στόχο και αυτός έτυχε να είμαι εγώ», είπε ο ΜακΝτάνιελ στο CNN, περιγράφοντας τις δραματικές στιγμές.

«Κινούνται πολύ ταχύτερα απ’ όσο μπορεί κανείς να φανταστεί. Συνέχισε να έρχεται προς το μέρος μου και γινόταν ολοένα και πιο επιθετικός. Μόλις απομακρύνθηκε από εκείνο το δέντρο, με εκτόξευσε στον αέρα. Δεν τραυματίστηκα από το γεγονός ότι με πέταξε ψηλά. Το πρόβλημα ήταν η προσγείωση. Ήμουν πεσμένος στο έδαφος και θα μπορούσε να με ποδοπατήσει, να με χτυπήσει με τα κέρατα ή να μου κάνει οτιδήποτε», ανέφερε.

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Ο Δρ. Έρικ Λόου, ορθοπεδικός χειρουργός στο Bozeman Health, ανέφερε ότι ο ΜακΝτάνιελ υπέστη έναν ιδιαίτερα σοβαρό τραυματισμό. «Πρόκειται για κάτι αρκετά επώδυνο. Το μηριαίο οστό έχει σπάσει σε πολλά κομμάτια. Μπορείτε να δείτε εδώ τα θραύσματα, καθώς και τις γραμμές του κατάγματος που το διαπερνούν», είπε, δείχνοντας τις ακτινογραφίες του ασθενούς.

Σύμφωνα με το Bozeman Health, ο 65άχρονος υπεβλήθη σε επέμβαση και βρίσκεται πλέον στο στάδιο της ανάρρωσης.

«Αποτελεί τιμή μας να μοιραζόμαστε την ιστορία του ασθενούς μας, του Καρλ. Όταν ένας σοβαρός τραυματισμός αλλάζει τα πάντα μέσα σε μία στιγμή, κάθε στάδιο της φροντίδας έχει σημασία», ανέφερε το νοσοκομείο σε ανακοίνωση.

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