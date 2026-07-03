Άγρια σύγκρουση βισόνων στο Yellowstone – Βίντεο που «κόβει» την ανάσα

Βίσονες «ανατρέπουν» ο ένας τον άλλον στο Yellowstone

Newsbomb

Άγρια σύγκρουση βισόνων στο Yellowstone – Βίντεο που «κόβει» την ανάσα
ΚΟΣΜΟΣ
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Η περίοδος αναπαραγωγής των βισόνων, γνωστή ως rut, διαρκεί από τον Ιούλιο έως τον Αύγουστο στο Εθνικό Πάρκο του Yellowstone.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα αρσενικά βίσονες προσπαθούν να επιβληθούν στους αντιπάλους τους για το δικαίωμα ζευγαρώματος με τα θηλυκά.

Πρόκειται για εποχή κατά την οποία η ωμή δύναμη αυτών των επιβλητικών ζώων –με τα αρσενικά να φτάνουν έως και τα 900 κιλά– γίνεται ορατή στους επισκέπτες που βρίσκονται στο σωστό σημείο τη σωστή στιγμή.

Για να αποτυπωθεί αυτή η ισχύς, παρουσιάζεται υλικό που κατεγράφη από όχημα σε αυτοκινητόδρομο του Yellowstone κατά τη διάρκεια της περιόδου αναπαραγωγής, τον Αύγουστο του 2020.

Στο βίντεο, ένας μεγάλος βίσονας εμβολίζει και σηκώνει τον αντίπαλό του από το οδόστρωμα, ρίχνοντάς τον σε παρακείμενο λιβάδι.

Παρατηρείται επίσης ότι άλλα ζώα, μεταξύ των οποίων και δύο μικρά, απομακρύνονται πανικόβλητα από το σημείο της σύγκρουσης, σε ένα βίντεο που δεν περιλαμβάνει ήχο.

https://www.instagram.com/p/CUAZvqlJrXI/

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα του Yellowstone, κατά την περίοδο του rut, τα ώριμα αρσενικά επιδεικνύουν την κυριαρχία τους με βρυχηθμούς, κυλισμό στο έδαφος και συγκρούσεις με άλλους ταύρους, με τους νικητές να κερδίζουν το δικαίωμα ζευγαρώματος.

Όταν ένας ταύρος βρει θηλυκό που βρίσκεται κοντά στην περίοδο οίστρου, παραμένει στο πλευρό του μέχρι να είναι έτοιμο για ζευγάρωμα και στη συνέχεια αναζητά άλλο θηλυκό.

Το Yellowstone φιλοξενεί περισσότερους από 5.000 βίσονες, ενώ οι επισκέπτες οφείλουν να διατηρούν απόσταση τουλάχιστον 25 γιάρδων από τα ζώα όταν βρίσκονται εκτός οχήματος.

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