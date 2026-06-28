Επίθεση βίσωνα σε 12χρονο στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone - Η πρώτη για το 2026

Snapshot Ένα 12χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από βίσωνα στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone και νοσηλεύεται με τραύματα άγνωστης σοβαρότητας.

Η επίθεση έγινε κοντά στο Mud Volcano και είναι η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση βίσωνα στο πάρκο για το 2026.

Το 2025 σημειώθηκαν δύο τραυματισμοί από βίσωνα σε ξεχωριστά περιστατικά, ενώ το 2024 υπήρξαν επίσης δύο περιστατικά με επισκέπτες και βίσωνες.

Το πάρκο προειδοποιεί ότι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν απόσταση άνω των 20 μέτρων από τους βίσωνες, καθώς είναι απρόβλεπτοι και επιθετικοί όταν νιώθουν απειλή.

Το Εθνικό Πάρκο Yellowstone διεξάγει έρευνα για το περιστατικό της Παρασκευής. Snapshot powered by AI

Τραυματισμένο στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα 12χρονο παιδί, που δέχθηκε επίθεση από βίσωνα στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν, των ΗΠΑ, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, το περιστατικό συνέβη κοντά στο Mud Volcano και το παιδί μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυμάτων του, η σοβαρότητα των οποίων δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση βίσωνα στο Γέλοουστοουν μέχρι στιγμής το 2026. Το 2025, δύο άτομα τραυματίστηκαν από βίσωνα σε ξεχωριστά περιστατικά τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Το 2024, το Yellowstone ανέφερε δύο ακόμη περιστατικά που αφορούσαν επισκέπτες και βίσωνες.



Το Yellowstone δήλωσε ότι οι επισκέπτες έχουν την ευθύνη να παραμένουν πάντα σε απόσταση άνω των 20 μέτρων από άγρια ζώα όπως οι βίσωνες, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά όταν κάποιος πλησιάσει πολύ κοντά.

«Οι βίσωνες έχουν τραυματίσει περισσότερους ανθρώπους στο Yellowstone από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Είναι απρόβλεπτοι, μπορούν να τρέξουν τρεις φορές πιο γρήγορα από τους ανθρώπους και θα υπερασπιστούν τον χώρο τους όταν απειλούνται», ανέφερε το εθνικό πάρκο και δήλωσε πως το περιστατικό της Παρασκευής βρίσκεται υπό έρευνα.