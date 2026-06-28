Επίθεση βίσωνα σε 12χρονο στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone - Η πρώτη για το 2026

Άγνωστη η κατάσταση της υγείας του 12χρονου που τραυματίστηκε

Επιμέλεια - Δέσποινα Σοφιανίδου

Επίθεση βίσωνα σε 12χρονο στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone - Η πρώτη για το 2026
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ένα 12χρονο παιδί δέχθηκε επίθεση από βίσωνα στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone και νοσηλεύεται με τραύματα άγνωστης σοβαρότητας.
  • Η επίθεση έγινε κοντά στο Mud Volcano και είναι η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση βίσωνα στο πάρκο για το 2026.
  • Το 2025 σημειώθηκαν δύο τραυματισμοί από βίσωνα σε ξεχωριστά περιστατικά, ενώ το 2024 υπήρξαν επίσης δύο περιστατικά με επισκέπτες και βίσωνες.
  • Το πάρκο προειδοποιεί ότι οι επισκέπτες πρέπει να διατηρούν απόσταση άνω των 20 μέτρων από τους βίσωνες, καθώς είναι απρόβλεπτοι και επιθετικοί όταν νιώθουν απειλή.
  • Το Εθνικό Πάρκο Yellowstone διεξάγει έρευνα για το περιστατικό της Παρασκευής.
Snapshot powered by AI

Τραυματισμένο στο νοσοκομείο νοσηλεύεται ένα 12χρονο παιδί, που δέχθηκε επίθεση από βίσωνα στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν, των ΗΠΑ, την Παρασκευή.

Σύμφωνα με πληροφορίες, που μεταδίδουν τα αμερικανικά δίκτυα, το περιστατικό συνέβη κοντά στο Mud Volcano και το παιδί μεταφέρθηκε σε τοπικό νοσοκομείο για την περίθαλψη των τραυμάτων του, η σοβαρότητα των οποίων δεν έχει γνωστοποιηθεί.

Αυτή είναι η πρώτη καταγεγραμμένη επίθεση βίσωνα στο Γέλοουστοουν μέχρι στιγμής το 2026. Το 2025, δύο άτομα τραυματίστηκαν από βίσωνα σε ξεχωριστά περιστατικά τον Μάιο και τον Ιούνιο.

Το 2024, το Yellowstone ανέφερε δύο ακόμη περιστατικά που αφορούσαν επισκέπτες και βίσωνες.

Το Yellowstone δήλωσε ότι οι επισκέπτες έχουν την ευθύνη να παραμένουν πάντα σε απόσταση άνω των 20 μέτρων από άγρια ζώα όπως οι βίσωνες, καθώς μπορεί να γίνουν επιθετικά όταν κάποιος πλησιάσει πολύ κοντά.

«Οι βίσωνες έχουν τραυματίσει περισσότερους ανθρώπους στο Yellowstone από οποιοδήποτε άλλο ζώο. Είναι απρόβλεπτοι, μπορούν να τρέξουν τρεις φορές πιο γρήγορα από τους ανθρώπους και θα υπερασπιστούν τον χώρο τους όταν απειλούνται», ανέφερε το εθνικό πάρκο και δήλωσε πως το περιστατικό της Παρασκευής βρίσκεται υπό έρευνα.

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:15ΚΟΣΜΟΣ

Ο καιρός τρελάθηκε: Μετά από 10 μέρες καύσωνα, χαλαζόπτωση και κεραυνοί σάρωσαν το Παρίσι - Χτυπήθηκε ο Πύργος του Άιφελ

19:10ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Τι αλλάζει στην ευρωπαϊκή αγορά εργασίας: Όσα πρέπει να γνωρίζουμε πριν από μία συνέντευξη για δουλειά

19:00ΥΓΕΙΑ

Από τον Έπσταϊν στη Wall Street: Η σκοτεινή ψυχολογία του πώς το χρήμα δημιουργεί τέρατα

18:47ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Ένα δικηγορικό γραφείο με δικηγόρους ΑΙ κέρδισε μια δικαστική υπόθεση στο Ηνωμένο Βασίλειο

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

18:28ΚΟΣΜΟΣ

Επίθεση βίσωνα σε 12χρονο στο Εθνικό Πάρκο Yellowstone - Η πρώτη για το 2026

18:20ΚΟΣΜΟΣ

Νυχτερινή επιδρομή και συλλήψεις για διαφθορά στο Ιράκ - «Μίλησε» ο πρώην υφυπουργός Πετρελαίου

18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

17:45ΚΟΣΜΟΣ

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας: Περισσότεροι από 1.300 νεκροί στην Ευρώπη από τον καύσωνα

17:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κασσελάκης: «Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί»

17:34ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη δεν έχει άλλη εναλλακτική από το να αποκτήσει μια ατομική βόμβα

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Εμπλοκή με το ταξίδι των παιδιών του και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό

17:00ΕΛΛΑΔΑ

Οι διαφημιστικές πινακίδες στους δρόμους: 'Ενας «αόρατος» κίνδυνος για την οδική ασφάλεια

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος η Θεοδώρα Τζάκρη από το κόμμα Κασσελάκη

16:46ΚΟΣΜΟΣ

Ιρανός ΥΠΕΞ: Έχουμε τον αποκλειστικό έλεγχο στα Στενά του Ορμούζ για τις επόμενες 30 ημέρες

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:12ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Συγκλονιστικές εικόνες από το φλεγόμενο διώροφο κτήριο: Ο ένας ένοικος πρόλαβε και βγήκε, η σύζυγός του πήδηξε από το μπαλκόνι και την έπιασαν περαστικοί

16:24LIFESTYLE

Αιμιλία Καναρέλη: Η συγκλονιστική ιστορία της τραγουδίστριας -Γεννήθηκε χωρίς στόμα, μύτη και υπερώα

17:18ΚΟΣΜΟΣ

Σάλος στο Βερολίνο: Παιδιά αλυσοδεμένα σε πομπή για την Ασούρα στους 40°C

18:30ΚΟΣΜΟΣ

Ανείπωτη τραγωδία για τον Λούκας Τρέχο: Ο ποδοσφαιριστής που έπαιξε στον Ατρόμητο έχασε τη σύζυγο και τα τρία του παιδιά στον σεισμό

16:54ΚΟΣΜΟΣ

«Βράζουν» στις Βρυξέλλες με την Ούρσουλα: Το ξαφνικό sms για τον κλιματισμό που δεν αγγίζει τα γραφεία της

07:35ΚΟΣΜΟΣ

Μια αποστολή στο Έβερεστ για τη σορό του «Green Boots» - Παγωμένος στη «ζώνη του θανάτου» 30 χρόνια

18:00ΚΟΣΜΟΣ

Τζο Μπάιντεν: Θλιβερή εικόνα του πρώην πλανητάρχη σε γκαλά - Μετά βίας όρθιος έψαχνε την έξοδο

17:28ΚΟΣΜΟΣ

Μυστήριο στο Λος Άντζελες: Βρέθηκαν παρατημένα hypercars αξίας 95 εκατ. ευρώ σε χώρο του αεροδρομίου

17:41ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στην αντεπίθεση πέρασε ο Κασσελάκης: «Εγώ ζήτησα από την Τζάκρη να παραιτηθεί»

14:43ΕΛΛΑΔΑ

Το τελευταίο και άδοξο ταξίδι του «Αίολος Κεντέρης»: Η στιγμή που καταλήγει σε διαλυτήριο της Τουρκίας για παλιοσίδερα

06:25ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: Πώς τα κινητά βοήθησαν τη Google να ειδοποιήσει εκατομμύρια ανθρώπους πριν τους σεισμούς

16:28ΚΟΣΜΟΣ

Έγκλημα στην Ταϊλάνδη: Για 20 δολάρια σκότωσε και έκρυψε σε βαλίτσα τη 17χρονη, ο 45χρονος Αυστραλός

16:48ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τέλος η Θεοδώρα Τζάκρη από το κόμμα Κασσελάκη

15:21ΚΟΣΜΟΣ

Ουρανοξύστης σε 5 ημέρες: Η καινοτομία της Κίνας που αλλάζει τον παγκόσμιο κατασκευαστικό χάρτη

17:01ΕΛΛΑΔΑ

Καλλιθέα: Φωτιά σε διώροφη κατοικία - Σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση της Πυροσβεστικής για απεγκλωβισμό

18:38WHAT THE FACT

«Πάρτι» λευκών καρχαριών με κουφάρι φάλαινας - Μοναδικά πλάνα από drone

16:19ΚΟΣΜΟΣ

Βενεζουέλα: «Ακούω τον γιο μου να κλαίει κάτω από τα συντρίμμια» - Αγωνία για τους εγκλωβισμένους

17:20ΚΟΣΜΟΣ

Πρίγκιπας Χάρι: Εμπλοκή με το ταξίδι των παιδιών του και της Μέγκαν Μαρκλ στη Βρετανία

07:42ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Τα ζευγάρια των «32» και οι ημερομηνίες των αγώνων

13:27ΕΛΛΑΔΑ

Σκοπευτήριο Μαλεβιζίου: Στο μικροσκόπιο η γνησιότητα της υπογραφής της 43χρονης και το κινητό της

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ