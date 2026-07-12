Τρόμος στο Γέλοουστοουν: Βίσονας εκτόξευσε τουρίστα σε ύψος δυόμιση μέτρων μπροστά στον εγγονό του

Ένας τεράστιος βίσονας επιτέθηκε σε έναν ηλικιωμένο τουρίστα, τραυματίζοντάς τον σοβαρά. Το ανατριχιαστικό περιστατικό, το οποίο καταγράφηκε σε βίντεο που κάνει τον γύρο του κόσμου, έλαβε χώρα στο Εθνικό Πάρκο Γέλοουστοουν στο Ουαϊόμινγκ, σοκάροντας τους παρευρισκόμενους.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο άνδρας απολάμβανε τη βόλτα του στο δάσος με τα πεύκα, συνοδευόμενος από τον εγγονό του. Ξαφνικά, το ζώο όρμησε προς το μέρος τους. Ο ηλικιωμένος ς άνδρας προσπάθησε απεγνωσμένα να τρέξει γύρω από τα δέντρα για να ξεφύγει από τον μαινόμενο ταύρο, όμως η ταχύτητα και η δύναμη του ζώου δεν του άφησαν περιθώρια. Ο βίσονας τον χτύπησε βίαια με το κεφάλι του, εκτοξεύοντάς τον σαν κούκλα σε ύψος δυόμισι μέτρων στον αέρα, πριν εκείνος καταλήξει με σφοδρότητα στο έδαφος.

https://www.instagram.com/reel/DarvlrsskEQ/

Ο φωτογράφος έσωσε την κατάσταση

Το περιστατικό καταγράφηκε από τον φακό του φωτογράφου Mike MacLeod, ο οποίος αρχικά προσπαθούσε να τραβήξει μερικά δραματικά πλάνα. Όπως δήλωσε ο ίδιος στην εφημερίδα Cowboy State Daily, ο βίσονας είχε αρχίσει να περιφέρεται στο κάμπινγκ και αρχικά κινήθηκε απειλητικά προς μια ομάδα παιδιών που τον φωτογράφιζαν από απόσταση, πριν στρέψει την προσοχή του στον ηλικιωμένο άνδρα.

Βλέποντας τη σοβαρότητα της κατάστασης, ο MacLeod άφησε αμέσως την κάμερα και παρενέβη ηρωικά για να αποτρέψει τα χειρότερα. Προσπάθησε να φωνάξει δυνατά για να αποσπάσει την προσοχή του ζώου και να μην συνεχίσει την επίθεση στον πεσμένο άνδρα.

Μόλις ο βίσονας απομακρύνθηκε, ο φωτογράφος και άλλοι περαστικοί έσπευσαν να προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες στο θύμα. Ο άνδρας τραυματίστηκε κυρίως στους γοφούς και στο πόδι που δέχτηκε το βάρος της πτώσης, ωστόσο οι παρευρισκόμενοι δεν μπόρεσαν να εντοπίσουν εξωτερικά τραύματα ή ροή αίματος. Ενώ μια κοπέλα καλούσε τις πρώτες βοήθειες, οι υπόλοιποι κρατούσαν το χέρι του θύματος και περιφρουρούσαν την περιοχή, διασφαλίζοντας ότι το ζώο δεν θα επέστρεφε.

Η περίοδος αναπαραγωγής αυξάνει την επιθετικότητα

Αν και δεν έχει δημοσιευτεί ακόμα κάποια επίσημη ενημέρωση για την τρέχουσα κατάσταση της υγείας του τουρίστα, οι ειδικοί κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου. Ο MacLeod σημείωσε ότι η συμπεριφορά του βίσονα ήταν ξεκάθαρα επιθετική και ταραγμένη, κάτι που αποδίδεται στην περίοδο αναπαραγωγής, η οποία διαρκεί από τον Ιούνιο έως τον Σεπτέμβριο.

Κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, τα αρσενικά ζώα επιδεικνύουν ακραία νευρικότητα και αυξημένη επιθετικότητα, καθώς δίνουν σκληρή μάχη μεταξύ τους για την κυριαρχία και τη διεκδίκηση των θηλυκών, καθιστώντας οποιαδήποτε προσέγγιση από τον άνθρωπο εξαιρετικά επικίνδυνη.