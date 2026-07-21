Σαν σήμερα 21 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας

Όλα τα σημαντικά γεγονότα που σημειώθηκαν σαν σήμερα, 21 Ιουλίου.

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Σαν σήμερα 21 Ιουλίου – Τα σημαντικότερα γεγονότα της σημερινής ημέρας
LIFESTYLE
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Ακολουθούν με χρονολογική σειρά, τα σημαντικότερα γεγονότα σαν σήμερα.

  • 356 π.Χ.- Ο Ηρόστρατος βάζει φωτιά στο Ναό της Αρτέμιδας στην Έφεσο, ο οποίος ήταν και ένας από τα Επτά Θαύματα του Κόσμου.
  • 365 - Σεισμός στην Κρήτη, που εκτιμάται ότι ήταν πάνω από 8 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, προκαλεί τσουνάμι που καταστρέφει την πόλη της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο. Δεκάδες χιλιάδες οι νεκροί.
  • 1774 - H Ρωσία και η Οθωμανική Αυτοκρατορία υπογράφουν τη Συνθήκη Κιουτσούκ-Καϊναρτζή, σηματοδοτώντας τη λήξη του Ρωσοτουρκικού πολέμου.
  • 1928 - Πεθαίνει ο ποιητής και πεζογράφος, Κώστας Καρυωτάκης.
  • 1957 - Ο Τσε Γκεβάρα γίνεται Κομμαντάντε του Επαναστατικού Στρατού της Κούβας.
  • 1969 - Απόλλων 11: Οι αστροναύτες Νηλ Άρμστρονγκ και Μπαζ Όλντριν γίνονται οι πρώτοι άνθρωποι που προσεδαφίζονται στη Σελήνη. Έξι ώρες μετά την προσελήνωση, στις 21 Ιουλίου και ώρα 02:56:15 UTC Ο Νιλ Άρμστρονγκ γίνεται ο πρώτος άνθρωπος που πατά το πόδι του στη Σελήνη.
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