Ένας γάμος στο Ρέθυμνο βγαλμένος από την παλιά Κρήτη – Με φορεσιές, λύρες και Ξυλούρηδες στην πομπή

Ο γαμπρός φορώντας την αυθεντική κρητική φορεσιά, ξεκίνησε για την εκκλησία έχοντας τη συνοδεία των γονιών του αλλά και των μουσικών καλλιτεχνών.

Την πομπή συνόδευσαν οι μουσικοί Αντώνης και Νίκος Ξυλούρης, όπως και ο Γιώργης Βρέντζος (Κάτης), χαρίζοντας έτσι μοναδικές παραδοσιακές μελωδίες στους δρόμους του χωριού.

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