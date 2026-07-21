ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 324 θέσεις σε νοσοκομεία (ΥΕ)

Τα προσωρινά αποτελέσματα της 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ, κατηγορίας ΥΕ.

ΑΣΕΠ 1Κ/2026: Τα προσωρινά αποτελέσματα για τις 324 θέσεις σε νοσοκομεία (ΥΕ)
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  • Ανακοινώθηκαν τα προσωρινά αποτελέσματα της προκήρυξης 1Κ/2026 του ΑΣΕΠ για 324 μόνιμες θέσεις Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε νοσοκομεία του Υπουργείου Υγείας και στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
  • Οι απορριπτέοι εμφανίζονται με αριθμό μητρώου για την προστασία προσωπικών δεδομένων, ενώ οι υποψήφιοι ειδικών κατηγοριών σημειώνονται με την ένδειξη «ΝΑΙ» στον πίνακα διοριστέων.
  • Οι ενστάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο ΑΣΕΠ έως τις 27 Ιουλίου 2026 και απαιτείται παράβολο 50 ευρώ που εκδίδεται μέσω της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων.
  • Οι θέσεις αφορούν ειδικότητες όπως βοηθητικό υγειονομικό προσωπικό, επιμελητές, εργάτες γενικών καθηκόντων, προσωπικό εστίασης, καθαριότητας και νυχτοφυλάκων.
  • Το ΦΕΚ της προκήρυξης είναι διαθέσιμο ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ και δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο.
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Εκδόθηκαν και καταχωρίστηκαν στην ιστοσελίδα του ΑΣΕΠ τα προσωρινά αποτελέσματα της Προκήρυξης 1Κ/2026 (Φ.Ε.Κ.4/04.02.2026/τ. Α.Σ.Ε.Π. ) που αφορoύν στην πλήρωση με σειρά προτεραιότητας, μεταξύ άλλων, 324 θέσεων μόνιμου προσωπικού Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης σε Φορείς του Υπουργείου Υγείας και προσωπικού με σχέση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου τριών ετών στο Γενικό Νοσοκομείο Παπαγεωργίου (Ν.Π.Ι.Δ.) σύμφωνα με το άρθρο 28 του ν. 4765/2021.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση και την υπ΄ αριθ. 2/2020 γνωμοδότηση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα:

α) Οι απορριπτέοι υποψήφιοι εμφανίζονται μόνο με τον αριθμό μητρώου (Α.Μ.) υποψηφίου, ο οποίος αναγράφεται και στην ηλεκτρονική τους αίτηση και

β) Οι υποψήφιοι που ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες περιλαμβάνονται στον πίνακα Διοριστέων με την ένδειξη «ΝΑΙ». Πρόσβαση στα πλήρη στοιχεία έχουν μόνο οι υποψήφιοι που συμμετείχαν στην εν λόγω προκήρυξη.

Ενστάσεις κατά των ανωτέρω πινάκων υποβάλλονται στο ΑΣΕΠ έως και τη Δευτέρα 27 Ιουλίου 2026 και ώρα 14:00 αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου του ΑΣΕΠ (www.asep.gr), ακολουθώντας τη διαδρομή Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες - > ΕΝΣΤΑΣΗ.

Για την ένσταση απαιτείται και παράβολο πενήντα ευρώ (50€), άλλως η ένσταση δεν εξετάζεται. Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το παράβολο το οποίο έχει προμηθευτεί ηλεκτρονικά από τον διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr), μέσω της εφαρμογής ηλεκτρονικού παραβόλου (e-Παράβολο), επιλέγοντας «Φορέας Δημοσίου» και «Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής Προσωπικού (ΑΣΕΠ)».

Προς διευκόλυνση των υποψηφίων έχει δημιουργηθεί στον διαδικτυακό τόπο του ΑΣΕΠ σχετικός σύνδεσμος (βλ. λογότυπο με την ονομασία «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ», ο οποίος οδηγεί στον ανωτέρω διαδικτυακό τόπο της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων & Ψηφιακής Διακυβέρνησης (www.gsis.gr). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου πριν την υποβολή της ένστασής του.

Το Φ.Ε.Κ. της προκήρυξης έχει καταχωριστεί στην ιστοσελίδα του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr) και διατίθεται δωρεάν από το Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Αθήνα).

Μπορείτε να το δείτε και παρακάτω.

Ακολουθεί, ο πίνακας με τις θέσεις

Οι ειδικότητες

Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης - 324 θέσεις

  • ΥΕ Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού - 252 θέσεις
  • ΥΕ Επιμελητών - 14 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων - 24 θέσεις
  • ΥΕ Εργατών Γενικών Καθηκόντων (Πλύντων-Σιδερωτών) - 1 θέση
  • ΥΕ Προσωπικού Εστίασης (Τραπεζοκόμων) - 3 θέσεις
  • ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων Μονάδων Υγείας - 25 θέσεις
  • ΥΕ Νυχτοφυλάκων - 5 θέσεις

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