Ισραήλ: Ξεκίνησε το σχέδιο «ασφαλών ζωνών» στον νότιο Λίβανο

Snapshot Το Ισραήλ ξεκίνησε πιλοτικά το σχέδιο «ασφαλών ζωνών» στον νότιο Λίβανο σε συνεργασία με τις ΗΠΑ και τον λιβανικό στρατό.

Στρατιωτικές ομάδες από το Ισραήλ, τις ΗΠΑ και τον Λίβανο συντονίζονται για την εφαρμογή της Τριμερούς Συμφωνίας.

Οι επιχειρήσεις της πιλοτικής φάσης αφορούν τα χωριά Φρουν, Σρίφα και Ζάουταρ αλ-Γαρμπίγια.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα αντιδρά δυναμικά σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας. Snapshot powered by AI

Η πιλοτική φάση του σχεδίου για τη δημιουργία «ασφαλών ζωνών» στον νότιο Λίβανο ξεκίνησε, σύμφωνα με ανακοίνωση του ισραηλινού στρατού.

Όπως αναφέρεται σε ανάρτηση στην πλατφόρμα Χ, στρατιωτικές ομάδες από το Ισραήλ, τις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Λίβανο πραγματοποιούν συναντήσεις συντονισμού και σχεδιασμού, στο πλαίσιο της εφαρμογής της συμφωνίας.

Ο ισραηλινός στρατός προειδοποίησε ότι θα «ενεργήσει δυναμικά απέναντι σε οποιαδήποτε παραβίαση της συμφωνίας».

Η ανακοίνωση ακολούθησε σχετική ενημέρωση του αμερικανικού υπουργείου Εξωτερικών, σύμφωνα με την οποία οι επιχειρήσεις της πιλοτικής φάσης έχουν αρχίσει στα χωριά Φρουν, Σρίφα και Ζάουταρ αλ-Γαρμπίγια, βάσει της Τριμερούς Συμφωνίας.