Κύκλωμα φοροδιαφυγής άνω των €17 εκατ. με εικονικά τιμολόγια – Δήλωνε άστεγη αλλά ζούσε σε βίλα

Άλλο ένα μεγάλο δίκτυο φυσικών προσώπων και επιχειρήσεων, το οποίο αποκόμιζε τεράστια κέρδη εις βάρος των φορολογουμένων μέσω ενός οργανωμένου κυκλώματος εικονικών τιμολογίων, εταιρειών που έβαζαν «λουκέτο» σε χρόνο – ρεκόρ και εξαφανισμένων εμπόρων, αποκάλυψαν οι ελεγκτές της Γενικής Διεύθυνσης Δυνάμεων Ελέγχου Οικονομικών Συναλλαγών της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων.

Οι ελεγκτές, αξιοποιώντας στοιχεία από φορολογικούς ελέγχους, τις ψηφιακές πλατφόρμες της Αρχής (myDATA), το μητρώο επιχειρήσεων, τις εταιρικές συμμετοχές, καθώς και τη διαχείριση και εκπροσώπηση των εταιρειών, εντόπισαν ένα εκτεταμένο και ιδιαίτερα διασυνδεδεμένο δίκτυο φυσικών και νομικών προσώπων.

Το δίκτυο παρουσίαζε κοινά χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο λειτουργίας, τη διοικητική δομή και τη συναλλακτική συμπεριφορά των εμπλεκόμενων επιχειρήσεων, σύμφωνα με τα ευρήματα των ελεγκτών.

Τα ίδια πρόσωπα εμφανίζονταν επανειλημμένα να συμμετέχουν σε διαφορετικές επιχειρήσεις, είτε ως διαχειριστές, είτε ως ομόρρυθμοι ή ετερόρρυθμοι εταίροι.

Παράλληλα, νέες εταιρείες ιδρύονταν διαδοχικά, αμέσως μετά τη διακοπή λειτουργίας προηγούμενων επιχειρήσεων ή έπειτα από αλλαγές στη μετοχική τους σύνθεση.

Οι επιχειρήσεις και τα φυσικά πρόσωπα που συνδέονται με το δίκτυο, φέρεται να χρησιμοποιούσαν κοινές επαγγελματικές εγκαταστάσεις, τηλεφωνικούς αριθμούς, έδρες και εταιρικά σχήματα, στοιχεία που, σύμφωνα με την έρευνα, καταδεικνύουν σημαντικό βαθμό διασύνδεσης μεταξύ τους.

Οι ελεγκτές εντόπισαν, επίσης, άμεσες και έμμεσες σχέσεις μεταξύ αλλοδαπών προσώπων που εμφανίζονται να συμμετέχουν σε σειρά επιχειρήσεων με παρόμοιο αντικείμενο δραστηριότητας και κοινή επιχειρηματική δομή.

Οι διασυνδέσεις προκύπτουν, μεταξύ άλλων, από:

την κοινή συμμετοχή φυσικών προσώπων σε περισσότερες εταιρείες,

τη χρήση κοινών τηλεφωνικών αριθμών,

τη χρήση κοινών επαγγελματικών εγκαταστάσεων και διευθύνσεων,

τα κοινά αντικείμενα δραστηριότητας, κυρίως στον χώρο του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων, υποδημάτων και συναφών ειδών,

την επαναλαμβανόμενη συμμετοχή των ίδιων προσώπων σε διαφορετικά επιχειρηματικά σχήματα.

Εικονικά τιμολόγια δεκάδων εκατ. ευρώ

Από την έρευνα προέκυψε ότι οι περισσότερες από τις συγκεκριμένες επιχειρήσεις φέρεται να χρησιμοποιήθηκαν αποκλειστικά ή κατά κύριο λόγο για την έκδοση ή λήψη εικονικών τιμολογίων ιδιαίτερα μεγάλης αξίας.

Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί οι ακόλουθες περιπτώσεις:

– Ατομική επιχείρηση: εικονικές συναλλαγές ύψους 25.000.000 ευρώ

– Ηλεκτρονικό κατάστημα (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές ύψους 15.000.000 ευρώ

– Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές ύψους 25.000.000 ευρώ

– Φυσικό κατάστημα (ΕΕ): Εικονικές συναλλαγές ύψους 2.500.000 ευρώ

– Ατομική επιχείρηση: Εικονικές συναλλαγές ύψους 28.000.000 ευρώ

– Εισαγωγική εταιρεία (ΟΕ): Εικονικές συναλλαγές ύψους 3.250.000 ευρώ

Από την επεξεργασία των φορολογικών στοιχείων και των παραστατικών που χρησιμοποιήθηκαν στις δηλωθείσες ενδοκοινοτικές συναλλαγές, διαπιστώθηκε ότι διαφορετικές ελληνικές επιχειρήσεις του δικτύου εμφανίζονται να συναλλάσσονται με τις ίδιες αλλοδαπές επιχειρήσεις, χρησιμοποιώντας επανειλημμένα κοινά εταιρικά στοιχεία, σφραγίδες και εμπορικά χαρακτηριστικά.

Διαχειρίστρια δήλωνε άστεγη – Ζούσε σε βίλα με πισίνα

Μέχρι σήμερα έχουν συλληφθεί τρία φυσικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων και μία αλλοδαπή γυναίκα, η οποία φέρεται να είναι διαχειρίστρια και ιδιοκτήτρια μίας από τις βασικές επιχειρήσεις του κυκλώματος.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η συγκεκριμένη γυναίκα, αν και δήλωνε άστεγη, διέμενε σε βίλα 280 τετραγωνικών μέτρων στα Βόρεια Προάστια, η οποία διαθέτει και πισίνα.

Στο κύκλωμα φέρεται να εμπλέκονται ακόμη αλλοδαποί εξαφανισμένοι έμποροι, οι οποίοι εμφανίζονται να έχουν πραγματοποιήσει αγορές εμπορευμάτων αξίας άνω των 40 εκατ. ευρώ.

Μέχρι στιγμής, η φοροδιαφυγή που έχει διαπιστωθεί ανέρχεται σε 9,6 εκατ. ευρώ από ΦΠΑ και 8,3 εκατ. ευρώ από φόρο εισοδήματος.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ήδη δρομολογήσει διαδικασίες για τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών και λοιπών περιουσιακών στοιχείων, ενώ, έχουν κατασχεθεί περισσότερα από 32.000 τεμάχια προϊόντων – «μαϊμού».

Η έρευνα των ελεγκτικών Αρχών συνεχίζεται σε βάθος για τον εντοπισμό όλων των εμπλεκόμενων προσώπων και του συνολικού μεγέθους της δραστηριότητας του κυκλώματος.