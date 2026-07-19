Έως 72 δόσεις για παλαιές οφειλές: Προϋποθέσεις και παραδείγματα για την αποπληρωμή χρεών

Snapshot Η νέα ρύθμιση επιτρέπει την αποπληρωμή παλαιών οφειλών έως 72 μηνιαίες δόσεις για χρέη ληξιπρόθεσμα έως 31 Δεκεμβρίου 2023.

Οι αιτήσεις για ένταξη στη ρύθμιση γίνονται δεκτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026 και απαιτείται τακτοποίηση των οφειλών από 1 Ιανουαρίου 2024 και μετά.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τα τελευταία πέντε έτη και αποκλείονται οφειλές από φοροδιαφυγή και λαθρεμπόριο.

Το επιτόκιο της ρύθμισης είναι 5,84% με ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ και η πρώτη δόση καταβάλλεται εντός τριών ημερών από την αίτηση.

Η ρύθμιση μειώνει σημαντικά τη μηνιαία επιβάρυνση σε σχέση με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στους οφειλέτες. Snapshot powered by AI

Περίπου 1,5 εκατομμύριο φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις αποκτούν τη δυνατότητα να ρυθμίσουν παλαιές οφειλές προς την εφορία και τα ασφαλιστικά ταμεία μέσω της νέας ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία προβλέπει αποπληρωμή έως και σε 72 μηνιαίες δόσεις.

Η ρύθμιση αφορά χρέη που κατέστησαν ληξιπρόθεσμα έως τις 31 Δεκεμβρίου 2023. Στις περιπτώσεις οφειλετών που είχαν ενταχθεί σε προηγούμενη ρύθμιση και τη έχασαν, προϋπόθεση για την υπαγωγή είναι η απώλεια να έχει σημειωθεί έως τις 20 Απριλίου 2026.

Η δυνατότητα ένταξης δεν είναι μόνιμη, καθώς οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Βασική προϋπόθεση για την υπαγωγή στη ρύθμιση είναι η τακτοποίηση όλων των νεότερων οφειλών που δημιουργήθηκαν από την 1η Ιανουαρίου 2024 και μετά. Παράλληλα, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν υποβάλει τις φορολογικές τους δηλώσεις για τα τελευταία πέντε έτη. Εκτός της ρύθμισης παραμένουν οφειλές που προέρχονται από υποθέσεις φοροδιαφυγής και λαθρεμπορίας.

Σύμφωνα με το υπουργείο, η νέα ρύθμιση αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο διαχείρισης οφειλών, προσφέροντας μια «δεύτερη ευκαιρία» σε πολίτες και επιχειρήσεις να τακτοποιήσουν τα χρέη τους με ευνοϊκότερους όρους. Το επιτόκιο διαμορφώνεται στο 5,84%, ενώ η ελάχιστη μηνιαία δόση ανέρχεται στα 30 ευρώ. Η πρώτη δόση θα πρέπει να καταβληθεί εντός τριών ημερών από την υποβολή της αίτησης.

Παραδείγματα εφαρμογής της νέας ρύθμισης

Τα παραδείγματα που συνοδεύουν τη νέα ρύθμιση αναδεικνύουν το σημαντικό όφελος σε σχέση με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, καθώς μειώνεται αισθητά η μηνιαία επιβάρυνση των οφειλετών.

Ειδικότερα, για οφειλή ύψους 7.000 ευρώ που δημιουργήθηκε την περίοδο 2020-2021, η ένταξη στις 72 δόσεις συνεπάγεται μηνιαία καταβολή περίπου 115 ευρώ. Αντίθετα, με την πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, η αντίστοιχη μηνιαία δόση θα ανερχόταν σε περίπου 310 ευρώ.

Ανάλογη είναι η εικόνα και για μικρότερες οφειλές. Για χρέος 4.000 ευρώ που δημιουργήθηκε την περίοδο 2022-2023 και πληροί τις προϋποθέσεις ένταξης, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται στα περίπου 66 ευρώ. Στην πάγια ρύθμιση των 24 δόσεων, το αντίστοιχο ποσό θα έφθανε περίπου στα 177 ευρώ τον μήνα, δηλαδή σχεδόν τριπλάσιο.

Η νέα ρύθμιση εκτιμάται ότι θα διευκολύνει σημαντικό αριθμό φορολογουμένων και επιχειρήσεων, προσφέροντας μεγαλύτερη ευελιξία στην αποπληρωμή παλαιών οφειλών και περιορίζοντας το μηνιαίο οικονομικό βάρος.

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