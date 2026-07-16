Επιστροφή φόρου 2026: Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές

Πότε καταβάλλεται η επιστροφή του φόρου

Επιμέλεια - Ζωή Μακρυγιάννη

Επιστροφή φόρου 2026: Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Ορισμένοι φορολογούμενοι θα λάβουν επιστροφή φόρου μετά την υποβολή των δηλώσεων.
  • Η παρακολούθηση και η ενημέρωση για την επιστροφή φόρου γίνονται μέσω της πλατφόρμας MyAADE στην ενότητα «Επιστροφές».
  • Η επιστροφή φόρου μπορεί να πιστωθεί έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της δήλωσης, εκτός αν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι.
  • Ληξιπρόθεσμες οφειλές συμψηφίζονται αυτόματα με το ποσό της επιστροφής και το υπόλοιπο πιστώνεται στον φορολογούμενο.
  • Η δήλωση ενεργού IBAN στο myAADE είναι απαραίτητη για την πίστωση της επιστροφής και γίνεται μέσω της επιλογής «Μητρώο & Επικοινωνία» > «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».
Snapshot powered by AI

Επιστροφή φόρου θα δουν αρκετοί φορολογούμενοι, μετά την υποβολή των φορολογικών τους δηλώσεων. Η παρακολούθηση της επιστροφής φόρου γίνεται μέσω της πλατφόρμας MyAADE. Ο φορολογούμενος επιλέγει την ενότητα «Ο λογαριασμός μου (Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές)». Από εκεί μεταφέρεται στο περιβάλλον σύνδεσης, όπου πραγματοποιεί είσοδο με τους προσωπικούς κωδικούς Taxisnet.

Μετά τη σύνδεση, επιλέγεται η ενότητα «Επιστροφές». Στην εν λόγω καρτέλα εμφανίζονται όλες οι επιστροφές φόρου που αφορούν τον φορολογούμενο, μαζί με το αντίστοιχο ποσό και την κατάστασή τους. Εφόσον υπάρχει εγκεκριμένη επιστροφή, αυτή εμφανίζεται άμεσα στην οθόνη.

Πότε καταβάλλεται η επιστροφή

Κατά βάση, η διαδικασία μπορεί να είναι ιδιαίτερα γρήγορη κυρίως όταν δεν υπάρχουν καθυστερήσεις ή πρόσθετοι έλεγχοι. Πάντως η ολοκλήρωση της επιστροφής φόρου μπορεί να γίνει έως και 90 ημέρες μετά την υποβολή της φορολογικής δήλωσης.

Τέλος, σε περίπτωση που υπάρχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, όπως για παράδειγμα στον ΕΝΦΙΑ ή σε άλλους φόρους, το ποσό της επιστροφής συμψηφίζεται αυτόματα. Αν μετά τον συμψηφισμό απομένει υπόλοιπο, αυτό πιστώνεται στον φορολογούμενο.

Πώς γίνεται η δήλωση IBAN

Για να δει ο φορολογούμενος την επιστροφή φόρου, θα πρέπει να δηλώσει ενεργό IBAN στην ΑΑΔΕ.

Αναλυτικά τα βήματα για δήλωση IBAN:

  1. Είσοδος: Μεταβείτε στην ψηφιακή πύλη myAADE.
  2. Διαδρομή: Επιλέξτε «Μητρώο & Επικοινωνία» > «Δήλωση Λογαριασμού IBAN».
  3. Στοιχεία: Καταχωρήστε τα 27 ψηφία του IBAN (ξεκινάει από GR).
  4. Επιβεβαίωση: Επιβεβαιώστε την αλλαγή/καταχώρηση

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
00:15ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστή η Εθνική Οδός λόγω έργων - Μποτιλιάρισμα στον Κηφισό

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

23:56ΕΘΝΙΚΑ

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για την πώληση «καμικάζι drones» Switchblade 300 στην Ελλάδα

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Πουλήθηκε το σπίτι της παιδικής ηλικίας του στη Νέα Υόρκη – Δείτε φωτογραφίες

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση

23:31ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Το πρόγραμμα της ΕΛΑΣ σκιαγράφησε ο Τσίπρας σε συζήτηση με μέλη του κόμματος

23:22LIFESTYLE

«Ink»: Η ταινία που αφηγείται τη ζωή του μεγιστάνα των μίντια, Ρούπερτ Μέρντοχ

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

23:04ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επιστροφή φόρου 2026: Τι ισχύει με τους συμψηφισμούς και τις οφειλές

22:55ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: «Πνίγονται» στον καπνό οι βόρειες πολιτείες - Συγκλονιστικές εικόνες

22:46ΕΥ ΖΗΝ

Τι να κάνετε αν σας τσιμπήσει μέδουσα στην παραλία: Οδηγός επιβίωσης για το καλοκαίρι

22:40ΚΟΣΜΟΣ

Ιράν: Εκρήξεις στις πόλεις Αχβάζ και Μπουσέρ – Η Τεχεράνη θέλει συμφωνία, λέει ο Λευκός Οίκος

22:37ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Σχεδιάζει να απαγορεύσει την πώληση ενεργειακών ποτών με καφεΐνη σε παιδιά

22:32ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Το αναλυτικό πρόγραμμα του πρωταθλήματος 2026-27

22:31ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League 2026-27: Όλα τα ντέρμπι της σεζόν - Ξεκίνημα με Παναθηναϊκός-ΠΑΟΚ

22:30ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ

Super League: Οι αγώνες στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος 2026-27

22:28ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Ο Τραμπ δεν χάνει τον τελικό Αργεντινή - Ισπανία - Θα είναι παρών στο γήπεδο

22:19ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Επίδομα ενοικίου: Πώς να κάνετε την αίτηση στον ΟΠΕΚΑ

22:17ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μητσοτάκης: «Μπορείς να κερδίσεις εκλογές ως μετριοπαθής κεντρώος, μπορείς να νικήσεις τους λαϊκιστές υλοποιώντας τις υποσχέσεις σου»

22:10ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση Τζόκερ (16/7): Αυτοί είναι οι αριθμοί που κερδίζουν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
18:23ΕΛΛΑΔΑ

Η αμερικάνικη πρεσβεία στην Αθήνα προσλαμβάνει: Ποιες είναι οι θέσεις και ποιοι οι μισθοί

09:53ΚΑΙΡΟΣ

Ραγδαία αλλαγή του καιρού: Από πότε πέφτει η θερμοκρασία 10 βαθμούς

14:32LIFESTYLE

Αποχωρεί από τον ANT1 ο Παναγιώτης Στάθης

21:58ΕΛΛΑΔΑ

Βούλα: «Τι ψυχή έχει αυτός ο άνθρωπος; Η διαφορά μας ήταν 1,5 ευρώ», λέει ο 92χρονος που τον περιέλουσε με πετρέλαιο υπάλληλος βενζινάδικου

23:13ΕΛΛΑΔΑ

Ο Νικήτας Κακλαμάνης εκπλήρωσε την τελευταία επιθυμία της Μάρως Κοντού - «Ένα ποτήρι ουίσκι και ένα τσιγάρο»

17:50LIFESTYLE

Σία Κοσιώνη: Η πρώτη ανάρτηση μετά το deal με τον ΑΝΤ1

23:40ΕΛΛΑΔΑ

Ο πανέμορφος γάμος που υποκλίθηκε στην αυθεντική κρητική παράδοση

20:27ΚΟΣΜΟΣ

Στις φλόγες ο Καναδάς: Μαίνονται ανεξέλεγκτες 857 φωτιές - Κινδυνεύει ο τελικός του Μουντιάλ;

20:23ΕΛΛΑΔΑ

Εμπρησμός Marfin: Καρέ – καρέ η στιγμή της δολοφονικής επίθεσης στην τράπεζα – Βίντεο ντοκουμέντο

23:59ΕΛΛΑΔΑ

Κρήτη: Έστειλε αποχαιρετιστήριο SMS σε φίλο του και αυτοπυροβολήθηκε με καραμπίνα

17:46ΚΟΣΜΟΣ

Αδιανόητη ταλαιπωρία: Επιβάτης αεροπλάνου άνοιξε την έξοδο κινδύνου πριν την απογείωση και η πτήση ακυρώθηκε

13:49ΚΟΣΜΟΣ

Νέα σοβαρή προειδοποίηση Τούρκου καθηγητή: «Αναμένουμε ισχυρό σεισμό στη βόρεια γραμμή του ρήγματος του Μαρμαρά»

21:07ΕΛΛΑΔΑ

Λειψοί: Αντιμέτωποι με καρχαριοειδές ήλθαν οι λουόμενοι στην παραλία - Βίντεο

06:11ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συνταξιούχοι: Νωρίτερα η καταβολή των συντάξεων Αυγούστου - Όλες οι ημερομηνίες

18:39ΕΛΛΑΔΑ

Fly over, ΒΟΑΚ, Ε65, ηλεκτρικές διασυνδέσεις: Τα μεγάλα έργα που αλλάζουν την Ελλάδα – Δείτε χάρτες

19:28ΚΟΣΜΟΣ

«Δεν ξέρω τι διάολο χτύπησα, τώρα τρώω πίτσα»: Η απίστευτη απάθεια ενός 18χρονου ενώ χτύπησε με το αυτοκινητό του 84χρονο ηλικιωμένο

20:07LIFESTYLE

Survivor: Ο Σταύρος Φλώρος επέστρεψε στην Ελλάδα δύο μήνες μετά το σοβαρό ατύχημά του

20:49LIFESTYLE

Αλεξάνδρα Βελέτση: Η συνεργάτιδα του Ντόναλντ Τραμπ παντρεύτηκε στη Μύκονο - Βίντεο

23:49ΚΟΣΜΟΣ

Ντόναλντ Τραμπ: Πουλήθηκε το σπίτι της παιδικής ηλικίας του στη Νέα Υόρκη – Δείτε φωτογραφίες

15:07ΕΛΛΑΔΑ

ΕΣΗΕΑ κατά Καλλιακμάνη: Χρησιμοποιεί παραπλανητικά αστυνομική ιδιότητα ενώ είναι υποψήφιος βουλευτής

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ