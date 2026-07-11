Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής τους έως τις 24 Ιουλίου

Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, έπειτα και από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ΠΟΦΕΕ και άλλοι φορείς

Μίλτος Τσεκούρας

Φορολογικές δηλώσεις: Γιατί δόθηκε παράταση στην προθεσμία υποβολής τους έως τις 24 Ιουλίου
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η ΑΑΔΕ παράτεινε την προθεσμία υποβολής φορολογικών δηλώσεων φυσικών και νομικών προσώπων έως τις 24 Ιουλίου 2026.
  • Η απόφαση πάρθηκε μετά από αιτήματα φορέων όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.
  • Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με συνολικό φόρο πάνω από 3,5 δισ. ευρώ, ενώ το 30,49% είναι πιστωτικές με επιστροφές 514,5 εκατ. ευρώ.
  • Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο σε οκτώ δόσεις ή εφάπαξ με έκπτωση έως 4%.
  • Οι επιστροφές φόρου γίνονται γρήγορα, με αυτόματο συμψηφισμό των ληξιπρόθεσμων οφειλών και απαραίτητη τη σωστή δήλωση IBAN στην πλατφόρμα myAADE.
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Η ΑΑΔΕ με ανακοίνωσή της προχώρησε στην παράταση της προθεσμίας υποβολής των φορολογικών δηλώσεων 2026 φυσικών και νομικών προσώπων που έληγε στις 15 Ιουλίου.

Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, έπειτα και από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ΠΟΦΕΕ και άλλοι φορείς.

Στόχος είναι η διευκόλυνση των φορολογουμένων και η ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 23:59:59.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις νομικών προσώπων, γεγονός που, όπως αναφέρει, καθιστά τον διαθέσιμο χρόνο επαρκή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς περαιτέρω πίεση.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών δείχνει ότι:

  • Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο που έχει βεβαιωθεί να ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Ιουλίου, είτε εφάπαξ, κερδίζοντας έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
  • Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με τις επιστροφές φόρου να φτάνουν ήδη τα 514,5 εκατ. ευρώ και το μέσο ποσό επιστροφής να διαμορφώνεται στα 304 ευρώ.
  • Το 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πληρωμή ούτε επιστροφή φόρου.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις επιστροφές φόρου με ταχείες διαδικασίες. Όσοι δικαιούνται επιστροφή και δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές βλέπουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης.

Για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η επιστροφή συμψηφίζεται αυτόματα με τα χρέη τους, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από τον φορολογούμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο αριθμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

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