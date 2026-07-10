Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση στην προθεσμία υποβολής μέχρι 24 Ιουλίου

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος νομικών προσώπων

Μίλτος Τσεκούρας

Φορολογικές δηλώσεις: Παράταση στην προθεσμία υποβολής μέχρι 24 Ιουλίου
EUROKINISSI
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
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  • Η ΑΑΔΕ ανακοίνωσε παράταση της προθεσμίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων για το έτος 2025 έως τις 24 Ιουλίου 2026, 23:59:59.
  • Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 6.200.000 δηλώσεις φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις νομικών προσώπων.
  • Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με συνολικό φόρο πάνω από 3,5 δισ. ευρώ, ενώ το 30,49% είναι πιστωτικές με επιστροφές 514,5 εκατ. ευρώ.
  • Η ΑΑΔΕ πραγματοποιεί γρήγορες επιστροφές φόρου εντός περίπου μίας εβδομάδας σε όσους δεν έχουν οφειλές, ενώ οι οφειλές συμψηφίζονται αυτόματα με τις επιστροφές.
  • Η παράταση αποφασίστηκε μετά από αιτήματα φορέων όπως το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας και η ΠΟΦΕΕ, για τη διευκόλυνση των φορολογουμένων.
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Η ΑΑΔΕ προχωρά στη μετάθεση της καταληκτικής προθεσμίας για την υποβολή των δηλώσεων φορολογίας εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων φορολογικού έτους 2025, με στόχο τη διευκόλυνση των φορολογουμένων και την ομαλή ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Η απόφαση ελήφθη από τον διοικητή της ΑΑΔΕ, Γιώργο Πιτσιλή, έπειτα και από σχετικά αιτήματα που υπέβαλαν το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδας, η ΠΟΦΕΕ και άλλοι φορείς.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, νέα καταληκτική ημερομηνία ορίζεται η Παρασκευή 24 Ιουλίου 2026, στις 23:59:59. Η προηγούμενη καταληκτική ημερομηνία ήταν η 15η Ιουλίου.

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει ότι μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί σχεδόν 6.200.000 αρχικές δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος φυσικών προσώπων και 300.000 δηλώσεις νομικών προσώπων, γεγονός που, όπως αναφέρει, καθιστά τον διαθέσιμο χρόνο επαρκή για την ολοκλήρωση της διαδικασίας χωρίς περαιτέρω πίεση.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών δείχνει ότι:

  • Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο που έχει βεβαιωθεί να ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Ιουλίου, είτε εφάπαξ, κερδίζοντας έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.
  • Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με τις επιστροφές φόρου να φτάνουν ήδη τα 514,5 εκατ. ευρώ και το μέσο ποσό επιστροφής να διαμορφώνεται στα 304 ευρώ.
  • Το 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πληρωμή ούτε επιστροφή φόρου.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις επιστροφές φόρου με ταχείες διαδικασίες. Όσοι δικαιούνται επιστροφή και δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές βλέπουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης.

Για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η επιστροφή συμψηφίζεται αυτόματα με τα χρέη τους, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από τον φορολογούμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο αριθμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

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