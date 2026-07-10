Φορολογικές δηλώσεις: Πότε λήγει προθεσμία υποβολής - Τι ισχύει για την παράταση

Snapshot Η ΑΑΔΕ εξετάζει παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή φορολογικών δηλώσεων, πιθανόν μέχρι τις 22 Ιουλίου.

Μέχρι στιγμής έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατομμύρια δηλώσεις, ενώ απομένουν περίπου 900.000 προς υποβολή.

Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές με συνολικό φόρο άνω των 3,5 δισ. ευρώ, ενώ το 30,49% είναι πιστωτικές με επιστροφές 514,5 εκατ. ευρώ.

Οι φορολογούμενοι που δικαιούνται επιστροφή φόρου χωρίς οφειλές λαμβάνουν τα χρήματα εντός περίπου μίας εβδομάδας από την υποβολή.

Οι διορθώσεις στις δηλώσεις χωρίς πρόστιμο μπορούν να γίνουν έως τις 15 Ιουλίου με την υποβολή τροποποιητικής δήλωσης. Snapshot powered by AI

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) προσανατολίζεται σε παράταση μίας εβδομάδας για την υποβολή των φορολογικών δηλώσεων, μετά τα αιτήματα που δέχεται το κυβερνητικό οικονομικό επιτελείο, από φοροτεχνικούς, λογιστές και φορείς της αγοράς.

Η καταληκτική ημερομηνία της 15ης Ιουλίου δεν αποκλείεται να μετατεθεί τουλάχιστον μέχρι τις 22 Ιουλίου, προκειμένου να διευκολυνθούν οι φορολογούμενοι που δεν προσήλθαν ακόμα στο ετήσιο ραντεβού με την Εφορία.

Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί περίπου 6 εκατ. φορολογικές δηλώσεις, όταν ο συνολικός αριθμός που εκτιμάται ότι θα κατατεθούν φέτος αναμένεται να φτάσει τα 6,9 εκατ. Αυτό σημαίνει ότι απομένουν ακόμη περίπου 900.000 δηλώσεις προς υποβολή μέσα σε έξι μόλις ημέρες, γεγονός που μεταφράζεται σε εξαιρετικά υψηλό ημερήσιο όγκο εργασίας για τα λογιστικά γραφεία.

Η εικόνα των εκκαθαριστικών δείχνει ότι:

Το 33,81% των δηλώσεων είναι χρεωστικές, με τον συνολικό φόρο που έχει βεβαιωθεί να ξεπερνά τα 3,5 δισ. ευρώ. Οι φορολογούμενοι μπορούν να εξοφλήσουν τον φόρο είτε σε οκτώ μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη έως τις 31 Ιουλίου, είτε εφάπαξ, κερδίζοντας έκπτωση από 2% έως 4%, ανάλογα με τον χρόνο υποβολής της δήλωσης.

Το 30,49% των δηλώσεων είναι πιστωτικές, με τις επιστροφές φόρου να φτάνουν ήδη τα 514,5 εκατ. ευρώ και το μέσο ποσό επιστροφής να διαμορφώνεται στα 304 ευρώ.

Το 35,7% των δηλώσεων είναι μηδενικές, χωρίς να προκύπτει ούτε πληρωμή ούτε επιστροφή φόρου.

Η ΑΑΔΕ συνεχίζει τις επιστροφές φόρου με ταχείες διαδικασίες. Όσοι δικαιούνται επιστροφή και δεν έχουν φορολογικές ή ασφαλιστικές οφειλές βλέπουν τα χρήματα στον τραπεζικό τους λογαριασμό μέσα σε περίπου μία εβδομάδα από την υποβολή της δήλωσης.

Για όσους έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η επιστροφή συμψηφίζεται αυτόματα με τα χρέη τους, χωρίς να απαιτείται κάποια επιπλέον ενέργεια από τον φορολογούμενο. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει δηλωθεί σωστά ο αριθμός IBAN στην πλατφόρμα myAADE.

Μέχρι τις 15 Ιουλίου οι διορθώσεις χωρίς πρόστιμο

Η ίδια ημερομηνία αποτελεί και την τελευταία ευκαιρία για την υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων χωρίς την επιβολή προστίμων.

Οι φορολογούμενοι μπορούν να διορθώσουν λάθη ή παραλείψεις που ενδεχομένως αυξάνουν τη φορολογική τους επιβάρυνση, καθώς και να συμπληρώσουν κρίσιμους κωδικούς, όπως οι 787-788 για την ανάλωση κεφαλαίου, ώστε να καλύψουν τεκμήρια και να μειώσουν τον τελικό φόρο.

Με την υποβολή της τροποποιητικής δήλωσης εκδίδεται νέο εκκαθαριστικό, το οποίο αντικαθιστά το αρχικό και υπολογίζει εκ νέου τον φόρο με βάση τα επικαιροποιημένα στοιχεία. Όσοι ολοκληρώσουν τη διαδικασία έως τις 15 Ιουλίου αποφεύγουν την επιβολή προστίμου.