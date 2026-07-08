Φορολογικές δηλώσεις: Ολιγοήμερη παράταση της προθεσμίας υποβολής ζητά το Οικονομικό Επιμελητήριο

Snapshot Το Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος ζητά ολιγοήμερη παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων με καταληκτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου.

Προβλήματα στην πλατφόρμα myDATA καθυστερούν τις λογιστικές εγγραφές και επηρεάζουν την ενημέρωση του εντύπου Ε3.

Εκκρεμεί η έκδοση σημειωμάτων Claw Back και Rebate για το φορολογικό έτος 2025, δυσχεραίνοντας τον οριστικό προσδιορισμό των αποτελεσμάτων χρήσης για επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου.

Η πρόσβαση στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ είναι περιορισμένη λόγω εργασιών αναβάθμισης, εμποδίζοντας την ανάκτηση βεβαιώσεων ασφαλιστικών εισφορών.

Η προτεινόμενη παράταση δεν επηρεάζει την ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου. Snapshot powered by AI

Λίγων ημερών παράταση στην υποβολή των φορολογικών δηλώσεων ζητά μέσω επιστολής ο πρόεδρος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, Κωνσταντίνος Κόλλιας.

Σημειώνεται ότι το υπουργείο Οικονομικών και της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων έχει ορίσει ως καταλυτική ημερομηνία την 15η Ιουλίου.

Στην επιστολή του ο κ. Κόλλιας επισημαίνει ότι η φετινή διαδικασία ξεκίνησε χωρίς προβλήματα και καθυστερήσεις στην ψηφιακή πλατφόρμα, ωστόσο το Οικονομικό Επιμελητήριο αναφέρει οχλήσεις λόγω ερωτήσεων από λογιστές, φοροτεχνικούς και επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, τα ζητήματα που αναφέρονται στην επιστολή είναι τα εξής:

• Καθυστερήσεις στις τακτοποιητικές λογιστικές εγγραφές: Οι εγγραφές τακτοποίησης (ανάρτηση απογραφών αποθεμάτων τέλους χρήσης, αποσβέσεων κ.λπ.) απαιτούν από 24 έως και 48 ώρες για να εμφανιστούν στην πλατφόρμα myDATA και να ενημερώσουν το έντυπο Ε3, με αποτέλεσμα να παρεμποδίζεται η ροή της εργασίας.

• Εκκρεμότητα Claw Back και Rebate για το φορολογικό έτος 2025: Τα σχετικά σημειώματα δεν έχουν, μέχρι σήμερα, εκδοθεί από τον αρμόδιο φορέα, με συνέπεια οι επιχειρήσεις του υγειονομικού κλάδου (κλινικές, γιατροί, φαρμακεία κ.λπ.) να αδυνατούν να οριστικοποιήσουν τα αποτελέσματα της χρήσης 2025.

• Αδυναμία πρόσβασης στην πλατφόρμα του e-ΕΦΚΑ, λόγω εργασιών αναβάθμισης, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ανάκτηση των βεβαιώσεων καταβολής ασφαλιστικών εισφορών για το 2025.

Με δεδομένα τα παραπάνω, το ΟΕΕ προτείνει τη χορήγηση ολιγοήμερης παράτασης, προκειμένου να διασφαλιστεί ο επαρκής χρόνος για την ορθή και ολοκληρωμένη υποβολή των δηλώσεων και να αποφευχθούν λάθη που ενδέχεται να επισύρουν κυρώσεις και πρόστιμα. Η παράταση αυτή δεν επηρεάζει την καταληκτική ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης του φόρου.

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