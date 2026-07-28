Οι γαλάζιοι σπειροειδείς σχηματισμοί στη θάλασσα της Κεφαλονιάς

Στην παρακάτω δορυφορική εικόνα υψηλής ανάλυσης αποτυπώνεται το νησί της Κεφαλονιά, στο βόρειο τμήμα του οποίου διακρίνονται εντυπωσιακοί σπειροειδείς σχηματισμοί γαλάζιας απόχρωσης στην επιφάνεια της θάλασσας.

Οι εν λόγω επιφανειακές «δίνες» σχετίζονται με την παρουσία φερτών υλικών και αιωρούμενων σωματιδίων κοντά στις ακτές του νησιού, τα οποία αναμειγνύονται και μεταφέρονται από τα επιφανειακά θαλάσσια ρεύματα.

Η δορυφορική εικόνα αποτελεί προϊόν του Ευρωπαϊκού δορυφόρου Sentinel-2 του προγράμματος Copernicus και λήφθηκε την Κυριακή 22 Ιουλίου 2026, κατά το πέρασμά του πάνω από την Ελλάδα.