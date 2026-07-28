Αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας; Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια

Η προτίμηση για τη μία πλευρά μπορεί να αναπτυχθεί πριν από τη γέννηση, αλλά η μεταγενέστερη διαφορά στις ικανότητες φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επαναλαμβανόμενη εμπειρία με συγκεκριμένες κινήσεις

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Αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας; Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια
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  • Η κυριαρχία ενός χεριού δεν οφείλεται σε εγγενές πλεονέκτημα του εγκεφαλικού ημισφαιρίου, αλλά στην επαναλαμβανόμενη εξάσκηση συγκεκριμένων κινήσεων.
  • Η προτίμηση για ένα χέρι μπορεί να αναπτυχθεί πριν τη γέννηση, ενώ η διαφορά δεξιοτήτων μεταξύ χεριών εξαρτάται από τη μετέπειτα εμπειρία.
  • Η απόδοση μεταξύ κυρίαρχου και μη κυρίαρχου χεριού είναι παρόμοια σε απλές κινήσεις και κινήσεις με βάρος, αλλά διαφέρει όταν απαιτείται ακριβής έλεγχος εργαλείων.
  • Η εξάσκηση σε ένα μη εξασκημένο μέρος του σώματος, όπως ο αγκώνας, βελτιώνει την απόδοση ανεξάρτητα από την πλευρά, καταργώντας το πλεονέκτημα της κυρίαρχης πλευράς.
  • Η μελέτη διαχωρίζει την επιλογή χεριού από την κυριαρχία δεξιότητας, επισημαίνοντας ότι η μακροχρόνια εξάσκηση είναι η βασική αιτία της ανισότητας στην απόδοση.
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Ένα πείραμα μέρος μίας μελέτης εξέτασε γιατί το κυρίαρχο χέρι ενός ατόμου είναι συνήθως καλύτερο στο γράψιμο, στο ρίξιμο και στο χειρισμό εργαλείων.

Η έρευνα υπό τον νευρολόγο του UCLA, Ahmet Arac, δημοσιεύθηκε στο περιοδικό «Proceedings of the National Academy of Sciences» στις 30 Ιουνίου 2026.

Τα αποτελέσματα διακρίνουν μεταξύ της επιλογής μιας πλευράς του σώματος και της απόκτησης μεγαλύτερης δεξιότητας στη χρήση της. Η προτίμηση για τη μία πλευρά μπορεί να αναπτυχθεί πριν από τη γέννηση, αλλά η μεταγενέστερη διαφορά στις ικανότητες φαίνεται να εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την επαναλαμβανόμενη εμπειρία με συγκεκριμένες κινήσεις.

Η απλή κίνηση προς ένα στόχο παρουσίασε μικρή διαφορά μεταξύ των χεριών

Οι ερευνητές κατέγραψαν τις τρισδιάστατες κινήσεις των χεριών υγιών ενηλίκων καθώς έφταναν προς στόχους. Κάμερες καταγραφής κίνησης παρακολούθησαν κάθε κίνηση υπό τρεις συνθήκες: απλή κίνηση προς ένα στόχο, κίνηση με βάρος τεσσάρων λιβρών στον καρπό και κίνηση με ένα ελαφρύ ραβδί προσαρτημένο στον πήχη.

Κατά τις δύο πρώτες συνθήκες, ο κυρίαρχος και ο μη κυρίαρχος βραχίονας είχαν περίπου την ίδια απόδοση. Το να καταστεί η κίνηση φυσικά πιο δύσκολη με την προσθήκη βάρους δεν δημιούργησε σαφές πλεονέκτημα για την προτιμώμενη πλευρά, σύμφωνα με τη σύνοψη της έρευνας από το UCLA Health.

Μια διαφορά εμφανίστηκε όταν προστέθηκε το ραβδί. Το εξάρτημα αυτό προσομοίωνε τις απαιτήσεις του χειρισμού ενός αντικειμένου και απαιτούσε από το χέρι να το καθοδηγήσει κατά μήκος μιας ελεγχόμενης, καμπύλης διαδρομής. Το κυρίαρχο χέρι ολοκλήρωσε αυτές τις πολύπλοκες τροχιές κίνησης με μεγαλύτερη ακρίβεια από το μη κυρίαρχο χέρι.

Η διαφορά στην απόδοση συνδέθηκε, επομένως, με τη μορφή και την ακρίβεια των οικείων κινήσεων και όχι μόνο με τη σωματική προσπάθεια. Το γράψιμο με στυλό, η κίνηση μιας ρακέτας και η χρήση άλλων εργαλείων απαιτούν από το σώμα να ελέγχει τόσο ένα αντικείμενο όσο και την πορεία που ακολουθεί.

Η γραφή με τον αγκώνα εξάλειψε το πλεονέκτημα της κυρίαρχης πλευράς

Σε ένα δεύτερο πείραμα, οι συμμετέχοντες έγραψαν γράμματα και αριθμούς με ένα στυλό που κρατούσαν κανονικά στο χέρι. Στη συνέχεια, επανέλαβαν την εργασία με το στυλό στερεωμένο στον αγκώνα, ένα μέρος του σώματος με το οποίο δεν είχαν ποτέ εξασκηθεί να γράφουν. Το γνωστό πλεονέκτημα εμφανίστηκε όταν οι συμμετέχοντες χρησιμοποίησαν τα χέρια τους. Εξαφανίστηκε όταν χρησιμοποίησαν τους αγκώνες τους. Και οι δύο πλευρές είχαν αρχικά εξίσου χαμηλή απόδοση, καθώς κανένας από τους αγκώνες δεν είχε προηγούμενη εμπειρία στην εκτέλεση κινήσεων γραφής. Οι συμμετέχοντες αντέγραψαν ένα «Α» και ένα «8», και ένα νευρωνικό δίκτυο αξιολόγησε την ποιότητα των σχημάτων. Ο δεξιός αγκώνας δεν έδειξε αρχικά κανένα πλεονέκτημα έναντι του αριστερού, ακόμη και μεταξύ ατόμων που προτιμούσαν έντονα το δεξί τους χέρι στην καθημερινή ζωή.

Στη συνέχεια, οι ερευνητές εκπαίδευσαν ορισμένους συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας τον αγκώνα της κυρίαρχης πλευράς τους και άλλους χρησιμοποιώντας τον αντίθετο αγκώνα. Και οι δύο ομάδες βελτιώθηκαν κατά παρόμοιο βαθμό. Μετά την εξάσκηση, οποιοσδήποτε από τους εκπαιδευμένους αγκώνες μπορούσε να αποδώσει καλύτερα από το μη εκπαιδευμένο, μη κυρίαρχο χέρι του συμμετέχοντα.

Τα πειράματα διαχωρίζουν την προτίμηση χεριού από την κυριαρχία βραχίονα. Η προτίμηση χεριού περιγράφει ποια πλευρά τείνει να επιλέγει ένα άτομο. Η κυριαρχία βραχίονα περιγράφει τη διαφορά δεξιοτήτων που αναπτύσσεται μεταξύ των δύο πλευρών. Ένα άτομο που επιλέγει επανειλημμένα το ίδιο χέρι δίνει σε αυτή την πλευρά περισσότερες ευκαιρίες να εξασκηθεί στο γράψιμο, το φαγητό, το ρίξιμο, το σχέδιο και το χειρισμό αντικειμένων. Αυτές οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις αναπτύσσουν σταδιακά ακριβή έλεγχο πάνω σε διαδρομές και σχήματα που η άλλη πλευρά σπάνια εκτελεί.

«Ο κυρίαρχος βραχίονας δεν είναι πιο ικανός επειδή το ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου είναι απλώς καλύτερο στον έλεγχο της κίνησης», δήλωσε ο Arac στην έκθεση του UCLA Health. «Οφείλεται στο γεγονός ότι έχουμε περάσει μια ολόκληρη ζωή εξασκώντας τις συγκεκριμένες, περίπλοκες κινήσεις που απαιτούν τα εργαλεία και η γραφή», πρόσθεσε.

Το πείραμα με τον αγκώνα εξέτασε αυτή την εξήγηση μεταφέροντας την εργασία σε ένα μη εξασκημένο μέρος του σώματος, όπου απουσίαζε το συνηθισμένο πλεονέκτημα της κυρίαρχης πλευράς.

Τα ευρήματα αμφισβητούν την ιδέα ότι ένα ημισφαίριο του εγκεφάλου έχει ένα γενικό, εγγενές πλεονέκτημα στον κινητικό έλεγχο. Δεν απορρίπτουν μια βιολογική βάση για την αρχική επιλογή της μιας πλευράς. Αντίθετα, η μελέτη προσδιορίζει τη μακροχρόνια εξάσκηση ως την κύρια πηγή του μεταγενέστερου χάσματος στην απόδοση.

Ο μη κυρίαρχος βραχίονας δεν ήταν σταθερά λιγότερο ικανός σε κάθε πείραμα. Είχε την ίδια απόδοση με το κυρίαρχο χέρι κατά τη διάρκεια απλών κινήσεων προσέγγισης και όταν μετέφερε επιπλέον βάρος, ενώ υστερούσε όταν η κίνηση περιελάμβανε τον έλεγχο της τροχιάς ενός αντικειμένου που μοιάζει με εργαλείο. Αυτό το μοτίβο δείχνει ότι η κινητική δεξιότητα εξαρτάται συγκεκριμένα από τις κινήσεις που έχει εξασκήσει ένα άτομο. Η δύναμη ή ο γενικός συντονισμός από μόνα τους δεν εξηγούσαν τη διαφορά. Το χάσμα στην απόδοση εμφανίστηκε κατά τη διάρκεια ενεργειών που έμοιαζαν με χρόνια εξοικείωσης στη χρήση εργαλείων.

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