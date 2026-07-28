Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανοί φυλακισμένοι ράβουν τα χείλη τους σε απεργία πείνας

Snapshot Κρατούμενοι στη φυλακή Γκεζλ Χεσάρ πραγματοποιούν απία πείνας 16 ημερών, ράβοντας τα χείλη τους για να αρνηθούν την τροφή.

Η απεργία πυροδοτήθηκε μετά την καταδίκη έξι ανδρών σε θάνατο και τη μεταφορά τους σε απομόνωση στις 13 Ιουλίου, εν μέσω επιτάχυνσης των εκτελέσεων.

Το Ιράν έχει εκτελέσει 424 άτομα φέτος, κυρίως για υποθέσεις ναρκωτικών, πολλές φορές εναντίον μικροδιακινητών που δρουν λόγω φτώχειας.

Οι κρατούμενοι διαμαρτύρονται για την αυξανόμενη σκληρότητα του καθεστώτος, το οποίο στοχεύει επίσης πολιτικούς κρατούμενους και διαδηλωτές.

ΟΗΕ και οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων ζητούν αναστολή των εκτελέσεων και δίκαιες δίκες, προειδοποιώντας για άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης οκτώ νεαρών ανδρών. Snapshot powered by AI

Οι εκτελέσεις στο Ιράν έχουν αυξητική τροχιά και οι κρατούμενοι αντιστέκονται στο καθεστώς με απεργία πείνας.

Ένα συγκλονιστικό βίντεο από το εσωτερικό της φυλακής Γκεζέλ Χεσάρ κατέγραψε την απεργία πείνας, η οποία βρίσκεται πλέον στην 16η ημέρα της, με αρκετούς κρατούμενους να χρησιμοποιούν βελόνες και κλωστές για να ράψουν τα χείλη ο ένας του άλλου, προκειμένου να αρνηθούν την τροφή με κάθε τρόπο, όπως ανέφερε η εφημερίδα The Guardian.

Η δραματική αυτή πράξη πυροδοτήθηκε μετά την καταδίκη έξι ανδρών σε θάνατο για κατηγορίες σχετικές με ναρκωτικά και τη μεταφορά τους σε απομόνωση στις 13 Ιουλίου — με το καθεστώς να επιταχύνει τις εκτελέσεις, καθώς περίπου 1.500 άτομα περιμένουν στην πτέρυγα των θανατοποινιτών μέσα στη φυλακή.

🔴14th Day of Ghezel Hesar Prisoners' Strike: Demands to Reform Drug Offense Execution Laws



🔸On the 14th day of their hunger strike, a group of prisoners in Ghezel Hesar issued a new message, once again calling for an immediate halt to executions and the urgent approval of an… pic.twitter.com/hlXBqX7NA7 — Abdorrahman Boroumand Center (@IranRights_org) July 27, 2026

Η Ισλαμική Δημοκρατία έχει εκτελέσει 424 θανατικές ποινές μέχρι στιγμής φέτος, με τις περισσότερες απαγχονίσεις να αφορούν υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά, σύμφωνα με τη ΜΚΟ «Iran Human Rights» (IHRNGO) που εδρεύει στο Όσλο.

Πολλοί από όσους βρίσκονται στην πτέρυγα των θανατοποινιτών για υποθέσεις που σχετίζονται με ναρκωτικά είναι μικροδιακινητές που δέχτηκαν αυτές τις δουλειές για να προσπαθήσουν να ξεφύγουν από τη φτώχεια, υποστηρίζει η IHRNGO.

Η απεργία πείνας αποτελεί το μοναδικό μέσο για τους κρατούμενους να αναδείξουν τη σκληρότητα του καθεστώτος, καθώς αυτό στοχεύει επίσης πολιτικούς κρατούμενους και διαδηλωτές στην τελευταία κύμα εκτελέσεων, δήλωσε ο Μαχμούντ Αμίρι-Μογκαντάμ, διευθυντής της IHRNGO.

«Διοργανώνοντας αυτή τη διαμαρτυρία, οι κρατούμενοι στο Γκεζέλ Χεσάρ αναλαμβάνουν ένα εξαιρετικά μεγάλο ρίσκο», ανέφερε σε δήλωσή του. «Γνωρίζουν ότι οι αρχές μπορούν να τους εκτελέσουν ανά πάσα στιγμή, ωστόσο επέλεξαν να υψώσουν τη φωνή τους με την ελπίδα ότι η διεθνής κοινότητα θα τους ακούσει επιτέλους και θα αυξήσει το πολιτικό κόστος αυτών των εκτελέσεων», πρόσθεσε.

Το Ιράν έχει απαγχονίσει τουλάχιστον 26 άτομα που συνδέονται με τις διαδηλώσεις του Ιανουαρίου, με τους δύο τελευταίους να εκτελούνται την Τρίτη, αφού καταδικάστηκαν για τη δολοφονία τεσσάρων αστυνομικών κατά τη διάρκεια των διαδηλώσεων και για «δήλωση πολέμου κατά του Θεού».

Πολλές εκτελέσεις πραγματοποιούνται την Τρίτη, γεγονός που οδηγεί στις τακτικές διαμαρτυρίες «Τρίτη χωρίς εκτελέσεις» που λαμβάνουν χώρα στις φυλακές της Τεχεράνης.

Το Γραφείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων των Ηνωμένων Εθνών προειδοποιεί ότι οκτώ ακόμη νεαροί άνδρες διατρέχουν άμεσο κίνδυνο εκτέλεσης λόγω του θανάτου μελών των δυνάμεων ασφαλείας στην πλατεία Σαχίντ Αλικάνι του Ισφαχάν. Εμπειρογνώμονες του ΟΗΕ ζητούν την αναστολή των εκτελέσεων και καλούν την Ισλαμική Δημοκρατία να θεσπίσει εγγυήσεις για δίκαιες δίκες και να περιορίσει την επιβολή της θανατικής ποινής αποκλειστικά στα «πιο σοβαρά εγκλήματα».