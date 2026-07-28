Mυστηριώδεις θάνατοι 14 ελεφάντων στην Κένυα οδηγούν σε επείγουσα έρευνα

Snapshot Στην Κένυα καταγράφηκαν μυστηριώδεις θάνατοι 14 ελεφάντων στο νότιο τμήμα κοντά στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας εξετάζει τα πτώματα και έχει στείλει δείγματα ιστών σε εργαστήρια για να προσδιορίσει την αιτία των θανάτων.

Οι θάνατοι αφορούν ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, κατανεμημένους σε διάφορες τοποθεσίες εντός 15 έως 30 χιλιομέτρων από το πάρκο.

Είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που σημειώνεται τέτοια κλίμακα θανάτων ελεφάντων στην περιοχή, όπου η λαθροθηρία είχε περιοριστεί σημαντικά.

Δεν υπάρχουν προς το παρόν σαφή στοιχεία που να υποδεικνύουν μία συγκεκριμένη αιτία θανάτου. Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για τους μυστηριώδεις θανάτους 14 ελεφάντων στο νότιο τμήμα της Κένυας, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) δήλωσε στο BBC ότι ειδικοί εξετάζουν τα πτώματα και ότι δείγματα ιστών έχουν σταλεί σε εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι προκλήθηκαν από ασθένεια, δηλητηρίαση ή άλλο παράγοντα.

Το πάρκο και η γύρω περιοχή είναι γνωστά ως το οικοσύστημα του Αμποσέλι, μια τεράστια έκταση που εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων με την Τανζανία και φημίζεται για την άγρια ζωή της. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφονται θάνατοι ελεφάντων τέτοιας κλίμακας στην περιοχή, όπου έχουν επιτύχει να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη λαθροθηρία.

Η KWS αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν μία και μόνη αιτία θανάτου.

Μεταξύ των πτωμάτων περιλαμβάνονται ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι θάνατοι δεν περιορίζονται σε μία μόνο οικογένεια ή δημογραφική ομάδα. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της υπηρεσίας άγριας ζωής, Ντάνκαν Γουανιάμα, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα πτώματα είχαν βρεθεί σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, σε απόσταση περίπου 15 χλμ. (εννέα μίλια) έως 30 χλμ. από τα όριά του.

Σύμφωνα με στοιχεία του «Amboseli Trust for Elephants», ο οποίος παρακολουθεί τις κινήσεις των ζώων, το 2025 υπήρχαν περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες στο οικοσύστημα του Αμποσέλι.

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