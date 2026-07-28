Mυστηριώδεις θάνατοι 14 ελεφάντων στην Κένυα οδηγούν σε επείγουσα έρευνα

Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφονται θάνατοι ελεφάντων τέτοιας κλίμακας στην περιοχή

Επιμέλεια - Μάνος Χατζηγιάννης

Mυστηριώδεις θάνατοι 14 ελεφάντων στην Κένυα οδηγούν σε επείγουσα έρευνα
ΚΟΣΜΟΣ
1'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ
Snapshot
  • Στην Κένυα καταγράφηκαν μυστηριώδεις θάνατοι 14 ελεφάντων στο νότιο τμήμα κοντά στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι.
  • Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας εξετάζει τα πτώματα και έχει στείλει δείγματα ιστών σε εργαστήρια για να προσδιορίσει την αιτία των θανάτων.
  • Οι θάνατοι αφορούν ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, κατανεμημένους σε διάφορες τοποθεσίες εντός 15 έως 30 χιλιομέτρων από το πάρκο.
  • Είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που σημειώνεται τέτοια κλίμακα θανάτων ελεφάντων στην περιοχή, όπου η λαθροθηρία είχε περιοριστεί σημαντικά.
  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν σαφή στοιχεία που να υποδεικνύουν μία συγκεκριμένη αιτία θανάτου.
Snapshot powered by AI

Ξεκίνησε επείγουσα έρευνα για τους μυστηριώδεις θανάτους 14 ελεφάντων στο νότιο τμήμα της Κένυας, κοντά στο Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι.

Η Υπηρεσία Άγριας Ζωής της Κένυας (KWS) δήλωσε στο BBC ότι ειδικοί εξετάζουν τα πτώματα και ότι δείγματα ιστών έχουν σταλεί σε εργαστήρια για να διαπιστωθεί αν οι θάνατοι προκλήθηκαν από ασθένεια, δηλητηρίαση ή άλλο παράγοντα.

Το πάρκο και η γύρω περιοχή είναι γνωστά ως το οικοσύστημα του Αμποσέλι, μια τεράστια έκταση που εκτείνεται κατά μήκος των συνόρων με την Τανζανία και φημίζεται για την άγρια ζωή της. Αξιωματούχοι αναφέρουν ότι είναι η πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες που καταγράφονται θάνατοι ελεφάντων τέτοιας κλίμακας στην περιοχή, όπου έχουν επιτύχει να καταπολεμήσουν αποτελεσματικά τη λαθροθηρία.

Η KWS αναφέρει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν στοιχεία που να υποδεικνύουν μία και μόνη αιτία θανάτου.

Μεταξύ των πτωμάτων περιλαμβάνονται ελέφαντες διαφορετικών ηλικιών και φύλων, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι θάνατοι δεν περιορίζονται σε μία μόνο οικογένεια ή δημογραφική ομάδα. Ο υπεύθυνος επικοινωνίας της υπηρεσίας άγριας ζωής, Ντάνκαν Γουανιάμα, δήλωσε στα τοπικά μέσα ενημέρωσης ότι τα πτώματα είχαν βρεθεί σε διάφορες τοποθεσίες γύρω από το Εθνικό Πάρκο Αμποσέλι, σε απόσταση περίπου 15 χλμ. (εννέα μίλια) έως 30 χλμ. από τα όριά του.

Σύμφωνα με στοιχεία του «Amboseli Trust for Elephants», ο οποίος παρακολουθεί τις κινήσεις των ζώων, το 2025 υπήρχαν περισσότεροι από 2.000 ελέφαντες στο οικοσύστημα του Αμποσέλι.

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
23:30ΕΛΛΑΔΑ

Ρέθυμνο: Η αδελφή έκανε το πιο όμορφο και συγκινητικό δώρο στον αδελφό της

23:25ΕΛΛΑΔΑ

Έγκλημα στη Σύρο: Σε κατ' οίκον περιορισμό ο 42χρονος για την υπόθεση της δολοφονίας της 41χρονης διασώστριας

23:21ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Βουλή: Ψηφίστηκε το νομοσχέδιο για την πολιτιστική κληρονομιά

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό

23:19ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Απάντηση Κολυδά για την αφρικανική σκόνη - Πού θα κυμανθεί η θερμοκρασία

23:10ΚΟΣΜΟΣ

Καλιφόρνια: Πέθαναν τα δύο νεογέννητα κόκκινα πάντα - Ανησυχία για το απειλούμενο είδος

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μια παραλία στην Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας

22:52ΚΟΣΜΟΣ

Mυστηριώδεις θάνατοι 14 ελεφάντων στην Κένυα οδηγούν σε επείγουσα έρευνα

22:40WHAT THE FACT

Αριστερόχειρας ή δεξιόχειρας; Επιστήμονες αποκαλύπτουν την αλήθεια

22:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκιάθου - Αισθητός σε Σποράδες, Εύβοια, Αττική, παράλια Τουρκίας

22:22ΚΟΣΜΟΣ

Συγκλονιστικό βίντεο: Ιρανοί φυλακισμένοι ράβουν τα χείλη τους σε απεργία πείνας, καθώς αυξάνονται οι εκτελέσεις

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτιο θρίλερ μετά από αναζωπύρωση - «Θα έχουμε δύσκολο βράδυ», λέει ο αντιδήμαρχος στο Newsbomb

21:48ΚΟΣΜΟΣ

Οι «καλύτεροι πυροσβέστες στην Ισπανία»: Πώς βίσονες έσωσαν το πάρκο με μία φυσική αντιπυρική ζώνη

21:45ΚΟΣΜΟΣ

Νετανιάχου : «Είχαμε μια εξαιρετική συνάντηση» με Τραμπ - Τι συζήτησαν και τι δεν μπήκε στο τραπέζι

21:40ΚΟΣΜΟΣ

Μεγάλη φωτιά και στην Αττάλεια της Τουρκίας - Εξαπλώνεται λόγω ανέμου - Βίντεο

21:33ΕΚΚΛΗΣΙΑ

Στον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο ο νεοκλεγείς Καναδά Απόστολος

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
15:56ΚΑΙΡΟΣ

Αυτός θα είναι ο καιρός του Αυγούστου - Πώς θα κάνουμε 15Αύγουστο

22:10ΕΛΛΑΔΑ

Δολοφονία Σταύρου Γεωργίου: Ο 28χρονος παραδέχθηκε ότι γνώριζε καιρό τον δικηγόρο

11:00WHAT THE FACT

Γιατί οι αεροσυνοδοί σάς χαιρετούν στην πόρτα του αεροπλάνου – Τι ελέγχουν όταν επιβιβάζεστε

23:20ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,5 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ ταρακούνησε τα Ιωάννινα - Συνοδεύτηκε από βουητό

21:20ΕΘΝΙΚΑ

Έβρος: Απαγόρευση εισόδου σε Τούρκο πολιτικό που συνδέεται με τους Γκρίζους Λύκους - Ήθελε να πάει στην Κομοτηνή

16:31ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Υποχρεωτική η επισκευή ηλεκτρονικών και οικιακών συσκευών ακόμη και αν δεν είναι στην εγγύηση - Νέα οδηγία ΕΕ

21:54ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στην Πάρο: Ολονύχτιο θρίλερ μετά από αναζωπύρωση - «Θα έχουμε δύσκολο βράδυ», λέει ο αντιδήμαρχος στο Newsbomb

22:28ΕΛΛΑΔΑ

Σεισμός 4,1 Ρίχτερ ανοιχτά της Σκιάθου - Αισθητός σε Σποράδες, Εύβοια, Αττική, παράλια Τουρκίας

20:26ΚΟΣΜΟΣ

Φρίκη στις ΗΠΑ: Σκότωσε τα 6 παιδιά του, τη σύζυγό του, και αυτοκτόνησε - Έβαλε φωτιά σκόπιμα

17:46ΕΛΛΑΔΑ

Υπόθεση revenge porn για πρώην παίκτρια του Big Brother - Εμπλέκονται άλλα 15 άτομα

10:13ΕΛΛΑΔΑ

«Νιώθω απέραντη υπερηφάνεια»: Η συγκινητική ανάρτηση συζύγου υπαξιωματικού της Πολεμικής Αεροπορίας

10:27ΚΑΙΡΟΣ

Καιρός: Θερμή εισβολή στις αρχές Αυγούστου - Πόσο θα διαρκέσει

22:31ΣΕΙΣΜΟΙ

Σεισμός ΤΩΡΑ LIVE: Δείτε πού έγινε σεισμός πριν από λίγο

21:29ΕΛΛΑΔΑ

Σύρος: «Άνοιξα την πόρτα και είδα το μαχαίρι στο χέρι της, φώναξε και ο άντρας μου την κυνήγησε», λέει η 30χρονη

22:11ΣΤΟΙΧΗΜΑ

Κλήρωση ΤΖΟΚΕΡ 28/7/2026: Αυτοί είναι οι τυχεροί αριθμοί

19:43ΚΟΣΜΟΣ

Σεισμός στην Ιαπωνία: Δεκάδες εργαζόμενοι αγνοούμενοι στα ερείπια, φόβοι ότι είναι νεκροί - Τουλάχιστον 100 τραυματίες και 300.000 σε κέντρα φιλοξενίας

21:00ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στον Ασπρόπυργο - Ισχυρή δύναμη της Πυροσβεστικής

08:15ΕΛΛΑΔΑ

Κεφαλονιά: Θρήνος για τον 30χρονο Στάθη που αυτοκτόνησε πέφτοντας σε γκρεμό - Ήταν πατέρας δύο παιδιών

22:57ΕΛΛΑΔΑ

Πάτρα: Φίδια και ποντίκια σε δρόμο λόγω ακαθάριστων οικοπέδων - Κραυγή αγωνίας

23:00ΕΛΛΑΔΑ

Μια παραλία στην Κρήτη βρίσκεται ανάμεσα στις 25 κορυφαίες παραλίες γυμνιστών στον κόσμο

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ