Ινδία: Τραγικός θάνατος για 33χρονη – Την καταπλάκωσε ελέφαντας που πάλευε με άλλον ελέφαντα

Snapshot Μια 33χρονη τουρίστρια έχασε τη ζωή της στο κέντρο ελεφάντων Ντουμπάρε όταν δύο ελέφαντες συγκρούστηκαν και ο ένας την καταπλάκωσε.

Το περιστατικό συνέβη κατά τη διάρκεια του μπάνιου των ελεφάντων στον ποταμό Καβέρι, παρουσία επισκεπτών.

Ο ελέφαντας Μαρτάντα έχασε την ισορροπία του και έπεσε πάνω στη γυναίκα, προκαλώντας θανάσιμα τραύματα.

Οι αρχές ξεκίνησαν έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος και τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο.

Το Ντουμπάρε είναι δημοφιλής τουριστικός προορισμός γνωστός για δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με ελέφαντες υπό επίβλεψη.

Μια 33χρονη τουρίστρια από το Ταμίλ Ναντού έχασε τη ζωή της σε δυστύχημα στο γνωστό κέντρο ελεφάντων Ντουμπάρε, στην περιφέρεια Κοντάγκου της Καρνατάκα, όταν δύο εκπαιδευμένοι ελέφαντες που βρίσκονταν στον χώρο άρχισαν ξαφνικά να συγκρούονται μεταξύ τους.

Το περιστατικό σημειώθηκε τη Δευτέρα, κατά τη διάρκεια της συνηθισμένης διαδικασίας μπάνιου των ελεφάντων στις όχθες του ποταμού Καβέρι, παρουσία επισκεπτών. Η άτυχη γυναίκα, βρισκόταν κοντά στο σημείο και παρακολουθούσε τη διαδικασία, όταν η κατάσταση ξέφυγε.

Σύμφωνα με τις αρχές, οι δύο αιχμάλωτοι ελέφαντες, ο Καντσάν και ο Μαρτάντα, έγιναν ξαφνικά επιθετικοί και άρχισαν να παλεύουν. Παρά τις προσπάθειες των μαχούτ να τους ελέγξουν, η ένταση κλιμακώθηκε γρήγορα.

Παγιδεύτηκε κάτω από τον ελέφαντα

Όπως αναφέρεται σε κυβερνητική ανακοίνωση, ο Καντσάν φέρεται να κινήθηκε επιθετικά προς τον Μαρτάντα. Μέσα στην αναταραχή, ο Μαρτάντα έχασε την ισορροπία του και έπεσε, με την 33χρονη να εγκλωβίζεται κάτω από το ζώο.

? A tourist woman was killed during an elephant bathing session at the popular Dubare safari camp in India



The 33-year-old visitor from Chennai became trapped between two elephants that suddenly started fighting in the river during a tourist attraction event.



— NEXTA (@nexta_tv) May 18, 2026



Η γυναίκα υπέστη θανάσιμα τραύματα και κατέληξε στο σημείο, πριν προλάβουν να τη βοηθήσουν τα συνεργεία διάσωσης.

Το δυστύχημα προκάλεσε πανικό στους τουρίστες και στο προσωπικό του κέντρου, ενώ στο σημείο έσπευσαν στελέχη της δασικής υπηρεσίας και τοπικές αρχές.

Έρευνα για τα μέτρα ασφαλείας

Ο υπουργός Δασών της Καρνατάκα, Έσουαρ Κάντρε, εξέφρασε τη θλίψη του για το περιστατικό και συλλυπήθηκε την οικογένεια της 33χρονης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες έχουν ξεκινήσει έρευνα για τις συνθήκες του δυστυχήματος, ενώ αναμένεται να εξεταστούν και τα μέτρα ασφαλείας στο κέντρο.

Το Ντουμπάρε, που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Καβέρι, αποτελεί έναν από τους δημοφιλέστερους τουριστικούς προορισμούς της Καρνατάκα και είναι γνωστό για τις δραστηριότητες αλληλεπίδρασης με ελέφαντες, όπως το τάισμα και το μπάνιο των ζώων υπό την επίβλεψη μαχούτ και δασικών υπαλλήλων.