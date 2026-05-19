Το Ιράν είναι έτοιμο να εγκαταλείψει το εμπλουτισμένο ουράνιο μόνο υπό έναν όρο

Το Ιράν είναι έτοιμο να απαλλαγεί από τα αποθέματα εμπλουτισμένου ουρανίου που διαθέτει μόνο εάν αυτά μεταφερθούν στη Ρωσία.

Αυτό μετέδωσε το σαουδαραβικό ειδησεογραφικό κανάλι Al Hadath.

Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, η Τεχεράνη συζητά με την Ουάσιγκτον την αποποίηση της Ισλαμικής Δημοκρατίας από το εμπλουτισμένο ουράνιο που έχει παραλάβει, με την προϋπόθεση ότι το ραδιενεργό υλικό θα μεταφερθεί στη Ρωσία και όχι στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο Τραμπ απέρριψε προηγουμένως την πρόταση του Πούτιν για εξαγωγή ιρανικού ουρανίου στη Ρωσία για να βοηθήσει στην επίλυση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν.

«<...> Μιλήσαμε για τη Μέση Ανατολή. Και θέλει να είναι χρήσιμος. Είπα ότι θα μπορούσε να είναι πιο χρήσιμος αν σταματούσε τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Αυτό θα ήταν πιο χρήσιμο», σχολίασε ο επικεφαλής του Λευκού Οίκου για τη συνομιλία του με τον Ρώσο ηγέτη.

Υπενθυμίζεται ότι ο Λευκός Οίκος θεωρεί τη νέα πρόταση του Ιράν ανεπαρκή για μια ειρηνευτική συμφωνία.

Ένας ανώτερος Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε ότι εάν η Τεχεράνη δεν αλλάξει τη θέση της, οι ΗΠΑ θα πρέπει να συνεχίσουν τις διαπραγματεύσεις «με βόμβες».

Υπενθυμίζεται ότι οι διαπραγματεύσεις μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών κατέληξαν σε αδιέξοδο, αφού και οι δύο πλευρές έθεσαν αμοιβαία απαράδεκτους όρους. Ωστόσο ο Ντόναλντ Τραμπ ανέβαλε την προγραμματισμένη για την Τρίτη στρατιωτική επίθεση κατά του Ιράν, μετά από εκκλήσεις ηγετών της Μέσης Ανατολής.

Μέσο πίεσης τα Στενά του Ορμούζ

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελεούν μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις για τα δεσμευμένα κεφάλαια, δηλώνει στομ εταξύ βουλευτής του Ιράν.

Ο Αλί Χεζριάν, βουλευτής του Ιράν, δήλωσε τη Δευτέρα ότι τα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως μέσο πίεσης στις διαπραγματεύσεις με άλλες χώρες σχετικά με τα δεσμευμένα κεφάλαια του Ιράν, προσθέτοντας ότι η διέλευση των πλοίων θα μπορούσε να τεθεί ως προϋπόθεση για οποιαδήποτε συμφωνία.

Ο Κεζριάν δήλωσε σε συνέντευξή του στην κρατική τηλεόραση ότι η δύναμη και η επιρροή του Ιράν οδήγησαν ορισμένες χώρες της περιοχής, παρά το γεγονός ότι είναι παραδοσιακοί σύμμαχοι των ΗΠΑ, να αντιταχθούν στη χρήση των στρατιωτικών βάσεών τους από την Ουάσιγκτον.

با استفاده از ابزار تنگه هرمز می‌توان در موضوع پول‌های بلوکه شده ایران با کشورهای مختلف وارد گفتگو شد. و این موضوع را به عنوان شرط اولیه هر نوع تفاهمی جهت عبور کشتی‌ها قرار داد. pic.twitter.com/Zz96rxYBud — علی خضریان | Ali Khezrian (@ali_khezrian) May 18, 2026

Το Ιράν δεν θα καταλήξει σε αποτέλεσμα με τις ΗΠΑ μέσω διαπραγματεύσεων, δηλώνει βουλευτής

Ο Ισμαήλ Κοουσάρι, μέλος της Επιτροπής Εθνικής Ασφάλειας και Εξωτερικής Πολιτικής του ιρανικού κοινοβουλίου, δήλωσε τη Δευτέρα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ «έχασε τον πόλεμο» και τώρα προσπαθεί να παρουσιαστεί ως νικητής, προσθέτοντας ότι το Ιράν δεν θα καταλήξει σε κανένα αποτέλεσμα μέσω διαπραγματεύσεων.

«Προηγούμενες συμφωνίες με το Ιράν καταργήθηκαν μετά την υπογραφή τους και οι συνεχιζόμενες διπλωματικές προσπάθειες δεν θα έχουν επιτυχία», ανέφεραν τα επίσημα μέσα ενημέρωσης, επικαλούμενα τον Κοβσάρι.

