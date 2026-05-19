Προκλητικό μήνυμα Ρεζαΐ προς Τραμπ: «Βάζει τελεσίγραφα και μετά τα ακυρώνει μόνος του»

Η αναβολή της επίθεσης έγινε κατόπιν εκκλήσεων ηγετών της Μέσης Ανατολής προς τον Τραμπ.

Νέο μήνυμα με σαφείς αιχμές κατά του Ντόναλντ Τραμπ έστειλε ο Μοχσέν Ρεζαΐ, μέλος του Συμβουλίου Σκοπιμότητας της Τεχεράνης και πρώην διοικητής των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC), σχολιάζοντας τις τελευταίες αμερικανικές απειλές προς το Ιράν.

Σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Ρεζαΐ εμφανίστηκε να χλευάζει τον Αμερικανό πρόεδρο για το γεγονός ότι – όπως υποστήριξε – θέτει προθεσμίες για στρατιωτική δράση και στη συνέχεια τις αποσύρει ο ίδιος.

«Θέτει τελεσίγραφο για στρατιωτική επίθεση και μετά το ακυρώνει μόνος του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Ιρανός αξιωματούχος υποστήριξε ακόμη ότι η Ουάσιγκτον θεωρεί λανθασμένα πως μπορεί να αναγκάσει την ιρανική ηγεσία και τον ιρανικό λαό να υποκύψουν μέσω απειλών και πίεσης.

«Η Τεχεράνη θα τους αναγκάσει σε υποχώρηση»

Στο ίδιο μήνυμα, ο Ρεζαΐ ανέφερε ότι «η σιδερένια γροθιά των ισχυρών ενόπλων δυνάμεων και του μεγάλου ιρανικού λαού θα τους αναγκάσει σε υποχώρηση και παράδοση».

Το μήνυμα ήρθε λίγες ώρες μετά την ανάρτησή του Ντόναλντ Τραμπ στο Truth Social, στην οποία ο γνωστοποίησε πως αποφάσισε να αναβάλει την «προγραμματισμένη για αύριο (Τρίτη)» στρατιωτική επίθεση εναντίον του Ιράν, κατόπιν εκκλήσεων από ηγέτες της Μέσης Ανατολής.