Πώς να κοιμηθείτε καλύτερα σε ζεστό καιρό χωρίς κλιματισμό στο δωμάτιο

Η προσπάθεια να κοιμηθείτε όταν κάνει ζέστη είναι πάντα δύσκολη, επειδή το σώμα χρειάζεται να κρυώσει πριν και κατά τη διάρκεια του ύπνου.

Όταν η θερμότητα, η υγρασία και η κακή ροή αέρα διατηρούν την κεντρική σας θερμοκρασία υψηλή, γίνεται πιο δύσκολο να αποκοιμηθείτε, να παραμείνετε κοιμισμένοι και να φτάσετε σε βαθύτερα, πιο αναζωογονητικά στάδια ύπνου.

Γιατί η θερμοκρασία δυσκολεύει τον ύπνο

Καθώς πλησιάζει η ώρα του ύπνου, η θερμοκρασία του σώματος αρχίζει κανονικά να μειώνεται. Αυτή η πτώση βοηθά στον εγκέφαλο να σηματοδοτήσει στο σώμα, ότι είναι ώρα για ύπνο. Ένα ζεστό υπνοδωμάτιο παρεμβαίνει σε αυτήν τη διαδικασία, αφήνοντάς σας ανήσυχους, ιδρωμένους και πιο πιθανό να ξυπνήσετε κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η θερμότητα μπορεί επίσης να επιδεινώσει την αφυδάτωση, να αυξήσει τη δυσφορία και τους κινδύνους για την υγεία ηλικιωμένων, μωρών, εγκύων και ατόμων με καρδιακή, πνευμονική ή νεφρική νόσο.

1. Κρατήστε τη θερμότητα έξω κατά τη διάρκεια της ημέρας

Η καλύτερη στρατηγική ψύξης ξεκινά ώρες πριν τον ύπνο. Κατά τη διάρκεια της πιο ζεστής ώρας της ημέρας, κλείστε τις κουρτίνες, τα στόρια και τα παράθυρα για να μπλοκάρετε το ηλιακό φως και να παγιδεύσετε λιγότερη θερμότητα σε εσωτερικούς χώρους.

Όταν οι εξωτερικές θερμοκρασίες πέφτουν το βράδυ, ανοίξτε τα παράθυρα και την πόρτα. Ο διασταυρούμενος αερισμός μπορεί να βοηθήσει στην απομάκρυνση του παγιδευμένου θερμού αέρα από το δωμάτιο.

2. Χρησιμοποιήστε τους ανεμιστήρες με σύνεση

Ένας ανεμιστήρας δεν μειώνει τη θερμοκρασία του δωματίου, αλλά βοηθά στην εξάτμιση του ιδρώτα και κάνει τη θερμότητα να φαίνεται πιο ανεκτή. Τοποθετήστε έναν ανεμιστήρα κοντά σε ένα ανοιχτό παράθυρο το βράδυ, για να τραβήξετε πιο δροσερό αέρα ή να σπρώξετε τον ζεστό αέρα έξω.

Μπορείτε επίσης να τοποθετήσετε ένα μπολ ή ένα ρηχό δοχείο πάγου μπροστά από έναν ανεμιστήρα για βραχυπρόθεσμη ανακούφιση. Αποφύγετε να κατευθύνετε την ισχυρή ροή αέρα απευθείας στο πρόσωπό σας όλη τη νύχτα εάν ξηραίνει τον λαιμό, την μύτη ή τα μάτια σας.

3. Δροσίστε το σώμα σας πριν τον ύπνο

Ένα χλιαρό ή δροσερό ντους πριν τον ύπνο μπορεί να μειώσει την αίσθηση κολλώδους επιδερμίδας, που δυσκολεύει τον ύπνο. Τα πολύ κρύα ντους μπορεί να σας κάνουν να νιώσετε καλά για λίγο, αλλά μερικές φορές μπορούν να κάνουν το σώμα να αντιδράσει, προσπαθώντας να ζεσταθεί ξανά.

Η απαλή ψύξη του δέρματος είναι συνήθως αρκετή. Ένα υγρό πανί στο μέτωπο, τον λαιμό, τους καρπούς ή το εσωτερικό των αγκώνων μπορεί επίσης να βοηθήσει, επειδή αυτές οι περιοχές χάνουν θερμότητα αποτελεσματικά.

4. Επιλέξτε ελαφρύτερα κλινοσκεπάσματα και ρούχα ύπνου

Τα βαριά κλινοσκεπάσματα παγιδεύουν τη θερμότητα. Χρησιμοποιήστε ένα λεπτό βαμβακερό ή λινό σεντόνι και χαλαρά ρούχα ύπνου από υφάσματα «που αναπνέουν».

Τα φυσικά, ελαφριά υφάσματα επιτρέπουν τη διαφυγή της θερμότητας και της υγρασίας πιο εύκολα. Μερικοί βρίσκουν επίσης ανακούφιση, βάζοντας μια μαξιλαροθήκη ή ένα σεντόνι στο ψυγείο ή την κατάψυξη πριν τον ύπνο.

5. Κοιμηθείτε χαμηλότερα, αν μπορείτε

Η θερμότητα ανεβαίνει προς τα ανώτερα στρώματα αέρα σε ένα κτήριο/δωμάτιο. Έτσι, οι υψηλότεροι όροφοι παραμένουν πιο ζεστοί τη νύχτα. Εάν το υπνοδωμάτιό σας είναι πολύ ζεστό, ο ύπνος σε έναν όροφο πιο χαμηλά, σε καναπέ ή σε προσωρινό στρώμα στο πάτωμα μπορεί να βοηθήσει κατά τη διάρκεια μεγάλης ζέστης.

Ακόμα και μερικοί βαθμοί θερμοκρασίας μπορούν να κάνουν σημαντική διαφορά, όταν προσπαθείτε να κοιμηθείτε.

6. Ενυδατωθείτε, αλλά αποφύγετε την υπερβολή πριν τον ύπνο

Πίνετε αρκετό νερό κατά τη διάρκεια της ημέρας, ειδικά κατά τη διάρκεια καύσωνα. Η αφυδάτωση μπορεί να επιδεινώσει την κόπωση, τους πονοκεφάλους και τη νυχτερινή δυσφορία.

Προσπαθήστε να μην πίνετε μεγάλες ποσότητες λίγο πριν τον ύπνο, διαφορετικά μπορεί να ξυπνήσετε, για να χρησιμοποιήσετε την τουαλέτα. Είναι καλύτερο να ενυδατώνεστε σταθερά νωρίτερα και να κρατάτε νερό κοντά για μικρές γουλιές κατά τη διάρκεια της νύχτας.

7. Αποφύγετε το αλκοόλ, τα βαριά γεύματα και την άσκηση αργά το βράδυ

Το αλκοόλ μπορεί να σας κάνει να νιώθετε υπνηλία στην αρχή, αλλά διαταράσσει τον ύπνο και μπορεί να αυξήσει τη θερμοκρασία του σώματος. Τα βαριά γεύματα κοντά στον ύπνο μπορούν επίσης να αυξήσουν τη δυσφορία και τη θερμότητα που σχετίζεται με την πέψη.

Η άσκηση είναι καλή για τον ύπνο συνολικά, αλλά οι έντονες προπονήσεις αργά το βράδυ μπορούν να διατηρήσουν τη θερμοκρασία του σώματος υψηλή. Σε ζεστό καιρό, η πρωινή ή νωρίς το βράδυ σωματική δραστηριότητα είναι συνήθως ευκολότερη για τον ύπνο.

Συχνές Ερωτήσεις

Είναι καλύτερο να κοιμάται κανείς γυμνός σε ζεστό καιρό;

Εξαρτάται. Τα χαλαρά βαμβακερά ή λινά ρούχα μπορούν να απορροφήσουν τον ιδρώτα και να είναι πιο άνετα για μερικούς ανθρώπους. Άλλοι προτιμούν ελάχιστα ρούχα.

Πρέπει τα παράθυρα να μένουν ανοιχτά όλη τη νύχτα;

Μόνο εάν ο εξωτερικός αέρας είναι πιο δροσερός, ασφαλής και όχι πολύ θορυβώδης. Εάν ο εξωτερικός αέρας είναι πιο ζεστός από τον εσωτερικό, τα ανοιχτά παράθυρα μπορεί να κάνουν το δωμάτιο πιο ζεστό.

Μπορεί ο ανεμιστήρας να επιδεινώσει την αφυδάτωση;

Ο ανεμιστήρας μπορεί να στεγνώσει τον αέρα γύρω σας, αλλά είναι γενικά χρήσιμος, εάν ιδρώνετε και πίνετε αρκετά υγρά. Κρατήστε νερό κοντά σας.

Είναι ασφαλή τα κρύα επιθέματα στο κρεβάτι;

Ναι, αν είναι τυλιγμένα σε ύφασμα και χρησιμοποιούνται για μικρά χρονικά διαστήματα. Μην τοποθετείτε πάγο απευθείας στο δέρμα, ειδικά για παιδιά ή ηλικιωμένους.

Συμπέρασμα

Ο ύπνος χωρίς κλιματισμό σε ζεστό καιρό είναι ευκολότερος, όταν δροσίζετε το δωμάτιο νωρίς, βελτιώνετε τη ροή του αέρα, χρησιμοποιείτε ελαφριά κλινοσκεπάσματα, ενυδατώνεστε καλά και αποφεύγετε συνήθειες που αυξάνουν τη θερμοκρασία του σώματος πριν τον ύπνο.

Στόχος δεν είναι να κάνετε το δωμάτιο κρύο. Είναι να βοηθήσετε το σώμα σας να απελευθερώσει αρκετή θερμότητα, για να κοιμηθείτε με ασφάλεια και να παραμείνετε κοιμισμένοι πιο άνετα.

