Απάντηση Πολάκη στον Φάμελλο για τη διαγραφή του από την ΚΟ του ΣΥΡΙΖΑ - «Δυστυχώς τόσος είναι!»

«Θα τα πούμε στην Πολτικη Γραμματεία!!», προειδοποιεί ο βουλευτής Χανίων

Αντώνης Ρηγόπουλος

Με πολύ έντονες εκφράσεις κατά του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ Σωκράτη Φάμελλου αντέδρασε ο Παύλος Πολάκης στην είδηση ότι έχει διαγραφεί από την ΚΟ του κόμματος, σχολιάζοντας ότι έσπασε το παγκόσμιο ρεκόρ αφού τρεις πρόεδροι διαδοχικά τον έχουν διαγράψει από την ΚΟ.

«Ο τελευταίος χωρίς ΑΠΟΛΥΤΩΣ ΚΑΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΙΑ», αναφέρει και συμπληρώνει συγκεκριμένα για τον Σωκράτη Φάμελλο ότι «ανέχεται βουλευτές του να δηλώνουν πως «έχουν μετακομίσει σε άλλο κόμμα, ή στελέχη του να το παίζουν εκπρόσωποι τύπου άλλου κόμματος και τολμάει να βγάζει εμένα από την Κοινοβουλευτικη Ομάδα του ΣΎΡΙΖΑ επειδή ζητάω εδώ και μέρες να συνεδριάσει η Πολίτικη Γραμματεία για να πάρουμε αποφάσεις!!!»

«Δυστυχώς τόσος είναι και προφανώς παρακολουθεί τη διάλυση χωρίς να θέλει ή να μπορεί να αντιδράσει!
Με βγάζει από την Κοινοβουλευτική Ομάδα ΧΩΡΙΣ καμία ενημέρωση πριν, όπως και ο προηγούμενος! Εγώ ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ ΉΜΟΥΝ ΚΑΙ ΘΑ ΕΙΜΑΙ….. ΟΛΟΥΣ Ο ΛΑΟΣ ΘΑ ΜΑΣ ΚΡΊΝΕΙ ΣΤΟ ΤΕΛΟΣ!! Όπως έκρινε και στο παρελθόν και τους προηγούμενους προέδρους και εμένα», τονίζει ο κ. Πολάκης και καταλήγει:

«Θα τα πούμε στην Πολτικη Γραμματεία!!!»

Η αφορμή φέρεται να ήταν ανάρτηση του Δημήτρη Χατζησωκράτη, στην οποία ζητούσε ακόμη και αναστολή λειτουργίας του ΣΥΡΙΖΑ, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της παράταξης.

Ο Παύλος Πολάκης εξαπέλυσε επίθεση κατά της ηγεσίας του κόμματος και καλούσε τον Σωκράτη Φάμελλο να συγκαλέσει την Πολιτική Γραμματεία και να ξεκαθαρίσει τα πράγματα ως προς το μέλλον του ΣΥΡΙΖΑ.

«ΣΩΚΡΑΤΗ ΦΑΜΕΛΛΕ !!! Μετα απο αυτα τα δημοσιευματα ,του αχαρακτηριστου Χατζησωκρατη που προτεινει ΑΝΑΣΤΟΛΗ(!!!) λειτουργιας του Συριζα και παραδοση περιουσιας αφενός(φωτο 1) και την αναγγελια δημιουργιας του κομματος Τσιπρα,μετα την επισπευση και του κομματος Καρυστιανου (φωτο2) ..ΑΚΟΜΑ ΝΑ ΣΥΓΚΑΛΕΣΕΙΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ και βεβαια και Κεντρικη Επιτροπη μετα;;ΤΙ ΑΚΡΙΒΩΣ ΥΠΗΡΕΤΕΙΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΦΩΝΙΑ ,ΕΛΛΕΙΨΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΟΦΑΣΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ;;Συγκαλεσε Πολιτικη Γραμματεια ΑΜΕΣΑ!» είχε γράψει σε ανάρτησή του ο κ. Πολάκης.

Με απόφαση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου, ο Παύλος Πολάκης τίθεται εκτός της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ.

Την διαγραφή του Παύλου Πολάκη από την Κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε το απόγευμα του Σαββάτου ο πρόεδρος του κόμματος Σωκράτης Φάμελλος.

Δήλωση του προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτη Φάμελλου

«Η προσβλητική και επιθετική ανάρτηση του Παύλου Πολάκη δεν μπορεί να γίνει ανεκτή. Το αισχρό υπονοούμενο ότι έχω κρυφή ατζέντα και υπηρετώ συμφέροντα και αποφάσεις που δεν έχουν ληφθεί στα συλλογικά Όργανα είναι απολύτως ανυπόστατο και απαράδεκτο. Ο Παύλος Πολάκης κάνει λόγο για «αφωνία» και «έλλειψη πρωτοβουλίας» την εβδομάδα που εγώ και οι σύντροφοί μου βρεθήκαμε δίπλα στους εργαζόμενους στο Λαϊκό νοσοκομείο, πραγματοποιήσαμε επίσκεψη στη Λέσβο για τον αφθώδη πυρετό, συναντηθήκαμε με την Πανελλήνια Συνδικαλιστική Ομοσπονδία Νοσηλευτικού Προσωπικού, πραγματοποίησα δύο ομιλίες στη Βουλή, συναντηθήκαμε με την ΠΟΕ-ΟΤΑ στηρίζοντας τους εργαζόμενους και την Αυτοδιοίκηση. Ενώ την ίδια εβδομάδα με δήλωσή μου ξεκαθάρισα ότι ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ είναι έτοιμος να συμβάλλει σε μία ενωτική προοδευτική απάντηση, η οποία επείγει για να φύγει το συντομότερο αυτή η καταστροφική κυβέρνηση. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ στην τελευταία Κεντρική Επιτροπή, με συντριπτική πλειοψηφία, αποφάσισε ότι η μόνη προοπτική είναι η ανασύνθεση και η ενότητα του προοδευτικού χώρου και όχι οι μοναχικές πορείες και η περιχαράκωση. Επιμένω σε αυτή την επιλογή και αγωνίζομαι για την επιτυχία της, διότι αυτή είναι και η κοινωνική απαίτηση. Δεν θα επιτρέψω προσωπικές στρατηγικές και φήμες να σκιάσουν τη σοβαρότητα και τη συνέπεια του κόμματος και των συλλογικών του αποφάσεων, επιδιώκοντας ένα διαφορετικό πολιτικό σχέδιο. Και δεν επιτρέπω σε κανέναν να θίγει την πολιτική μου ηθική και αξιοπρέπεια».

