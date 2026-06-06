Αυτό είναι το πρωτόκολλο της «Πρώτης Επαφής»: Τι θα απαντήσει η ανθρωπότητα στους... εξωγήινους

Τι θα συνέβαινε αν αύριο η Γη λάμβανε ένα μήνυμα από έναν εξωγήινο πολιτισμό; Το ερώτημα που για δεκαετίες απασχολεί την επιστημονική φαντασία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός νέου σχεδίου δράσης που παρουσίασαν επιστήμονες, καθορίζοντας βήμα προς βήμα πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ανθρωπότητα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το οκτασέλιδο πρωτόκολλο, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, προβλέπει αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης, άμεση ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας και, ίσως το πιο εντυπωσιακό, απαγορεύει οποιαδήποτε απάντηση προς τους εξωγήινους χωρίς προηγούμενη παγκόσμια συναίνεση.

Πρώτα η επιβεβαίωση, μετά οι ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το σχέδιο, οποιοδήποτε ύποπτο σήμα από το Διάστημα θα πρέπει να εξετάζεται εξονυχιστικά πριν ανακοινωθεί ως πιθανή ένδειξη εξωγήινης νοημοσύνης.

Ανεξάρτητες επιστημονικές ομάδες, παρατηρητήρια και οργανισμοί θα κληθούν να επαληθεύσουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα και μεθόδους, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους ή παρανόησης.

Οι συντάκτες του πρωτοκόλλου προειδοποιούν ότι τα πρώτα στοιχεία μπορεί να αποδειχθούν παραπλανητικά ή να απαιτήσουν μήνες, ακόμη και χρόνια, μέχρι να επιβεβαιωθούν.

Εφόσον οι επιστήμονες καταλήξουν ότι το σήμα προέρχεται πράγματι από έναν νοήμονα εξωγήινο πολιτισμό, η ανακοίνωση θα γίνει άμεσα και δημόσια.

Η πληροφορία θα διαβιβαστεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με την αστρονομία, τις διαστημικές αποστολές και τις παγκόσμιες επικοινωνίες.

Παράλληλα, όλα τα επιστημονικά δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν, ώστε ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο να μπορούν να τα εξετάσουν και να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τα συμπεράσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κινδύνους της εποχής των κοινωνικών δικτύων. Οι επιστήμονες καλούνται να αντιμετωπίζουν άμεσα φήμες και ψευδείς πληροφορίες, καθώς ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια σύγχυση ή ακόμη και πανικό.

Οι δημιουργοί του σχεδίου επισημαίνουν ότι στόχος τους είναι να αποφευχθεί ένα χάος που θα μπορούσε να προκύψει από μια λανθασμένη ανακοίνωση ή από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που θα διαδοθούν ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο.

«Μην απαντήσετε»

Το πιο εντυπωσιακό σημείο του πρωτοκόλλου αφορά την πιθανή επικοινωνία με έναν εξωγήινο πολιτισμό.

Ακόμη και αν η ανθρωπότητα λάβει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Διάστημα, οι επιστήμονες δεν θα πρέπει να απαντήσουν αυτόματα.

Αντίθετα, οποιαδήποτε απόφαση για αποστολή απάντησης θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από διεθνείς διαβουλεύσεις, με τη συμμετοχή του ΟΗΕ και άλλων παγκόσμιων θεσμών. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κανένα μήνυμα δεν θα πρέπει να σταλεί.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία ειδικής διεθνούς επιτροπής που θα αποτελείται από επιστήμονες, νομικούς, ειδικούς στην ηθική, κοινωνικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες επικοινωνίας.

Αποστολή της θα είναι να βοηθήσει την ανθρωπότητα να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας ανακάλυψης που θα άλλαζε για πάντα την εικόνα μας για το Σύμπαν.

Όπως τονίζουν οι συντάκτες του πρωτοκόλλου, η επιβεβαίωση ύπαρξης νοήμονος εξωγήινης ζωής θα αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, με επιπτώσεις που σήμερα δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν.

Πηγή: DailyMail

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