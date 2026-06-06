Αυτό είναι το πρωτόκολλο της «Πρώτης Επαφής»: Τι θα απαντήσει η ανθρωπότητα στους... εξωγήινους

Νέο διεθνές πρωτόκολλο προβλέπει τι πρέπει να κάνει η ανθρωπότητα αν λάβει σήμα από έναν εξωγήινο πολιτισμό – Ρόλο θα έχουν ο ΟΗΕ, επιστήμονες και ειδικές επιτροπές

Επιμέλεια - Σωτήρης Σκουλούδης

Αυτό είναι το πρωτόκολλο της «Πρώτης Επαφής»: Τι θα απαντήσει η ανθρωπότητα στους... εξωγήινους
ΚΟΣΜΟΣ
3'
ΣΧΟΛΙΑΣΕ

Τι θα συνέβαινε αν αύριο η Γη λάμβανε ένα μήνυμα από έναν εξωγήινο πολιτισμό; Το ερώτημα που για δεκαετίες απασχολεί την επιστημονική φαντασία βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο ενός νέου σχεδίου δράσης που παρουσίασαν επιστήμονες, καθορίζοντας βήμα προς βήμα πώς θα πρέπει να αντιδράσει η ανθρωπότητα σε ένα τέτοιο ενδεχόμενο.

Το οκτασέλιδο πρωτόκολλο, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Παρασκευή, προβλέπει αυστηρές διαδικασίες επαλήθευσης, άμεση ενημέρωση της διεθνούς κοινότητας και, ίσως το πιο εντυπωσιακό, απαγορεύει οποιαδήποτε απάντηση προς τους εξωγήινους χωρίς προηγούμενη παγκόσμια συναίνεση.

Πρώτα η επιβεβαίωση, μετά οι ανακοινώσεις

Σύμφωνα με το σχέδιο, οποιοδήποτε ύποπτο σήμα από το Διάστημα θα πρέπει να εξετάζεται εξονυχιστικά πριν ανακοινωθεί ως πιθανή ένδειξη εξωγήινης νοημοσύνης.

Ανεξάρτητες επιστημονικές ομάδες, παρατηρητήρια και οργανισμοί θα κληθούν να επαληθεύσουν τα δεδομένα χρησιμοποιώντας διαφορετικά μέσα και μεθόδους, προκειμένου να αποκλειστεί το ενδεχόμενο λάθους ή παρανόησης.

Οι συντάκτες του πρωτοκόλλου προειδοποιούν ότι τα πρώτα στοιχεία μπορεί να αποδειχθούν παραπλανητικά ή να απαιτήσουν μήνες, ακόμη και χρόνια, μέχρι να επιβεβαιωθούν.

Εφόσον οι επιστήμονες καταλήξουν ότι το σήμα προέρχεται πράγματι από έναν νοήμονα εξωγήινο πολιτισμό, η ανακοίνωση θα γίνει άμεσα και δημόσια.

Η πληροφορία θα διαβιβαστεί στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών, καθώς και σε διεθνείς οργανισμούς που σχετίζονται με την αστρονομία, τις διαστημικές αποστολές και τις παγκόσμιες επικοινωνίες.

Παράλληλα, όλα τα επιστημονικά δεδομένα θα δημοσιοποιηθούν, ώστε ερευνητές σε ολόκληρο τον κόσμο να μπορούν να τα εξετάσουν και να επιβεβαιώσουν ανεξάρτητα τα συμπεράσματα.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους κινδύνους της εποχής των κοινωνικών δικτύων. Οι επιστήμονες καλούνται να αντιμετωπίζουν άμεσα φήμες και ψευδείς πληροφορίες, καθώς ένα τέτοιο γεγονός θα μπορούσε να προκαλέσει παγκόσμια σύγχυση ή ακόμη και πανικό.

Οι δημιουργοί του σχεδίου επισημαίνουν ότι στόχος τους είναι να αποφευχθεί ένα χάος που θα μπορούσε να προκύψει από μια λανθασμένη ανακοίνωση ή από ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες που θα διαδοθούν ανεξέλεγκτα στο διαδίκτυο.

«Μην απαντήσετε»

Το πιο εντυπωσιακό σημείο του πρωτοκόλλου αφορά την πιθανή επικοινωνία με έναν εξωγήινο πολιτισμό.

Ακόμη και αν η ανθρωπότητα λάβει ένα ξεκάθαρο μήνυμα από το Διάστημα, οι επιστήμονες δεν θα πρέπει να απαντήσουν αυτόματα.

Αντίθετα, οποιαδήποτε απόφαση για αποστολή απάντησης θα πρέπει να ληφθεί ύστερα από διεθνείς διαβουλεύσεις, με τη συμμετοχή του ΟΗΕ και άλλων παγκόσμιων θεσμών. Μέχρι να ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, κανένα μήνυμα δεν θα πρέπει να σταλεί.

Το σχέδιο προβλέπει επίσης τη δημιουργία ειδικής διεθνούς επιτροπής που θα αποτελείται από επιστήμονες, νομικούς, ειδικούς στην ηθική, κοινωνικούς επιστήμονες και εμπειρογνώμονες επικοινωνίας.

Αποστολή της θα είναι να βοηθήσει την ανθρωπότητα να διαχειριστεί τις συνέπειες μιας ανακάλυψης που θα άλλαζε για πάντα την εικόνα μας για το Σύμπαν.

Όπως τονίζουν οι συντάκτες του πρωτοκόλλου, η επιβεβαίωση ύπαρξης νοήμονος εξωγήινης ζωής θα αποτελούσε ένα από τα σημαντικότερα γεγονότα στην ιστορία του ανθρώπινου πολιτισμού, με επιπτώσεις που σήμερα δύσκολα μπορούν να προβλεφθούν.

Πηγή: DailyMail

Διαβάστε επίσης

Σχόλια
Ροή Ειδήσεων Δημοφιλή
19:28TRAVEL

Αλλάζουν οι τουριστικές συνήθειες: Οι Ευρωπαίοι αποφεύγουν πια τους δημοφιλείς προορισμούς

19:20ΚΟΣΜΟΣ

Έλον Μασκ: Ετοιμάζεται να γίνει τρισεκατομμυριούχος – Τι σημαίνει αυτό και πού βρίσκονται τα χρήματα

19:12ΜΠΑΣΚΕΤ

Παναθηναϊκός AKTOR για Μπαρτζώκα: «Χαίρει ιδιότυπης ασυλίας, η οποία θα πρέπει να τελειώσει άμεσα»

19:12ΕΛΛΑΔΑ

Αεροδιακομιδή «αστραπή» από τον Όλυμπο - Γέφυρα σωτηρίας για 59χρονο τραυματισμένο τουρίστα

19:03ΕΥ ΖΗΝ

Χρειάζεστε εγρήγορση χωρίς να πιείτε καφέ; Δοκιμάστε αυτά τα 6 πρωινά ροφήματα

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος Ηρακλείου: Ηλεκτροπληξία υπέστη 27χρονος σε ξενοδοχειακή μονάδα

18:53ΕΛΛΑΔΑ

Σαμοθράκη: Επιχείρηση διάσωσης 21χρονου Γάλλου τουρίστα στη Γριά Βάθρα

18:38ΕΘΝΙΚΑ

Ένταση στο Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 - Εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό

18:34ΚΟΣΜΟΣ

Ανακάλυψη «σταθμός» στην Καραϊβική: Εντοπίστηκαν τα πρώτα ναυάγια από τη «χρυσή εποχή των πειρατών»

18:25LIFESTYLE

Σίντι Κρόφορντ: Τι αποκάλυψε για τις πλαστικές επεμβάσεις

18:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι 12+1 «Έλληνες» που ετοιμάζονται να λάμψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το πρωτόκολλο της «Πρώτης Επαφής»: Τι θα απαντήσει η ανθρωπότητα στους... εξωγήινους

17:56ΚΟΣΜΟΣ

Κρίσιμες βουλευτικές εκλογές την Κυριακή στο Κόσοβο, εν μέσω πολιτικής κρίσης

17:54ΑΘΛΗΜΑΤΑ

Έγραψε ιστορία η Αντρέεβα: Σήκωσε το τρόπαιο του Roland Garros στα 19 της!

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παντρεύτηκε ο Πίτερ Φίλιπς – Παρόντες ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

17:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής – «Θόλωσα» είπε στην απολογία του

17:34ΚΟΣΜΟΣ

ΗΠΑ: 16χρονη πέθανε πριν την αποφοίτησή της – Τρεις άνθρωποι που σώθηκαν μέσω της δωρεάς των οργάνων της πήγαν στην τελετή

17:22ΜΠΑΣΚΕΤ

Καταγγελία Παναθηναϊκού κατά Λεπενιώτη και Μπαρτζώκα – «Τέλος η ανοχή»

17:16ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

Κίνα: Ρομπότ επιτέθηκε με κλωτσιά σε παιδί σε επίδειξη

17:05ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Η διευθύντρια του μουσείου Αιγών αποτίει φόρο τιμής στη σπουδαία αρχαιολόγο Κατερίνα Ρωμιοπούλου

ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Novibet
16:00ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ

Ο Στάθης Σχίζας αποκάλυψε τον διαχειριστή του λογαριασμού «Soula Glamorous» - Ασκήθηκε δίωξη μετά από μήνυση του επιχειρηματία

18:38ΕΘΝΙΚΑ

Ένταση στο Αιγαίο: Μπαράζ παραβιάσεων από οπλισμένα τουρκικά F-16 - Εμπλοκή με ελληνικό μαχητικό

10:30ΕΛΛΑΔΑ

Πωγώνι Ηπείρου: Τα οκτώ χωριά του που δόθηκαν στην Αλβανία

15:12ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Δήλος: Το ιερό νησί του Απόλλωνα βυθίζεται και δεν γνωρίζουμε εάν θα υπάρχει έως το 2100

16:40LIFESTYLE

Ζέτα Δούκα: Η φωτογραφία με μαγιό στα 52 της χωρίς φίλτρα και η εξομολόγηση για την ανορεξία και την βουλιμία

16:41ΜΠΑΣΚΕΤ

Απίστευτες ύβρεις Μπαρτζώκα στο video που αποκάλυψε ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος

21:26ΚΑΙΡΟΣ

Η ΝASA επιβεβαιώνει τα ισχυρά σημάδια του «Σούπερ Ελ Νίνιο» - Tι θα συμβεί το καλοκαίρι 

18:16ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Μουντιάλ 2026: Οι 12+1 «Έλληνες» που ετοιμάζονται να λάμψουν στο Παγκόσμιο Κύπελλο

17:48ΚΟΣΜΟΣ

Βρετανία: Παντρεύτηκε ο Πίτερ Φίλιπς – Παρόντες ο πρίγκιπας Ουίλιαμ και η Κέιτ Μίντλετον

15:45ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκίδα: Γιατρός έπαθε εγκεφαλικό μέσα στο νοσοκομείο – Είχε μόλις γυρίσει από αναρρωτική άδεια

09:52ΕΛΛΑΔΑ

Ρόδος: Βίαζε τη νύφη του και την απειλούσε ότι θα χάσει την επιμέλεια των παιδιών της

16:55ΕΛΛΑΔΑ

Πώς δρούσε η εγκληματική οργάνωση στις Πολεοδομίες - Η αποκάλυψη του Newsbomb για τους ελέγχους, τις συλλήψεις και τις κατασχέσεις μετρητών

17:34ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟ

Καλαμάτα: Προφυλακίστηκε ο 41χρονος για τη δολοφονία της Βασιλικής – «Θόλωσα» είπε στην απολογία του

18:19ΕΛΛΑΔΑ

Κλειστό το κέντρο της Αθήνας την Κυριακή - Ποιοι δρόμοι θα κλείσουν και ποιες ώρες

18:09ΚΟΣΜΟΣ

Αυτό είναι το πρωτόκολλο της «Πρώτης Επαφής»: Τι θα απαντήσει η ανθρωπότητα στους... εξωγήινους

19:03ΕΛΛΑΔΑ

Χερσόνησος Ηρακλείου: Ηλεκτροπληξία υπέστη 27χρονος σε ξενοδοχειακή μονάδα

13:17ΕΘΝΙΚΑ

Αδιανόητος τουρκικός ισχυρισμός: Ισραηλινές και ελληνικές μυστικές υπηρεσίες ετοιμάζουν σαμποτάζ και φέτος θα κάψουν τα δάση μας

11:58ΕΛΛΑΔΑ

Καρχαρίες στην Ελλάδα - Πού εντοπίζονται, πόσο κινδυνεύουν οι λουόμενοι - Πότε καταγράφηκε η τελευταία επίθεση και θάνατος κολυμβητή

13:45ΕΛΛΑΔΑ

Καλαμάτα: «Την είχε αποκόψει από όλους – Την χτυπούσε και έχανε τα παιδιά» - Συγκλονίζει η θεία της 39χρονης

14:04ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Κοινό μέτωπο κατά της αυτοδιάλυσης του ΣΥΡΙΖΑ από Πολάκη, Παππά και Δούρου: Τι προβλέπει η τροπολογία που κατέθεσαν

ΟΛΕΣ ΟΙ ΔΗΜΟΦΙΛΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ