O διάφανος εξωγήινος: Η φωτογραφία ενός πλάσματος που το FBI χαρακτηρίζει «αληθινή»

Σκεπτικιστές απέτυχαν να τεκμηριώσουν σφάλματα ή ψευδαισθήσεις που να εξηγούν την εικόνα ως λάθος ή απάτη.

Οι πρόσφατες αποδεσμεύσεις απόρρητων αρχείων για τις θεάσεις UFO και άγνωστων αντικειμένων από το αμερικανικό υπουργείο Πολέμου, έδωσε νέα τροφή στους λάτρεις των θεωριών συνωμοσίας.

Στο πλαίσιο, αυτό επανήλθε στο προσκήνιο μία απόκοσμη φωτογραφία που τράβηξε ένας αστυνομικός στις 6 Μαΐου 2011, ενώ περιπολούσε σε ένα πάρκο σε μία απομακρυσμένη λίμνη στα Κεντρικά Όρη της Ταϊβάν.

Ο αστυνομικός φωτογράφιζε ανέμελα ορεινά τοπία με το κινητό του και δεν εντόπισε τίποτα περίεργο εκείνη τη στιγμή - αλλά όταν έλεγξε τις εικόνες πιο μακριά κατά μήκος του μονοπατιού, έμεινε άναυδος.

Εκεί, περπατώντας κατά μήκος μιας κορυφογραμμής, βρισκόταν μια ψηλή, ημιδιαφανής ανθρωποειδής φιγούρα με ένα έντονα σχηματισμένο κεφάλι σαν αλογάκι της παναγίας, παράξενα αναλογικά άκρα και κάτι που έμοιαζε με δάχτυλα με μεμβράνη.

Οι σκεπτικιστές πέρασαν χρόνια απορρίπτοντας το στιγμιότυπο ως κάτι περισσότερο από έναν άνθρωπο-ορειβάτη ή μια έξυπνη ψηφιακή απάτη.

Η Εταιρεία Ουφολογίας της Ταϊβάν (TUFOS) αφιέρωσε πάνω από ένα χρόνο σε εγκληματολογικούς ελέγχους σε κάθε pixel και δεν βρήκε κανένα στοιχείο παραβίασης ή ψηφιακής απάτης.

Η αρχική εικόνα στη συνέχεια στάλθηκε σε ένα επαγγελματικό αμερικανικό ίδρυμα για ανεξάρτητη ανάλυση.

Κατέληξαν στην ίδια ετυμηγορία: η φωτογραφία δεν δείχνει σημάδια επεξεργασίας, αλλοίωσης ή σύνθεσης.

Ένας εκπρόσωπος του TUFOS δήλωσε ότι η φωτογραφία παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα άλυτα υπερφυσικά μυστήρια του νησιού, με την αλλόκοτη εμφάνιση του πλάσματος να αποκλείει οποιονδήποτε συνηθισμένο άνθρωπο.

Οι σκεπτικιστές κάποτε υποστήριξαν ότι θα μπορούσε να είναι κάποιο σφάλμα στη μνήμη του τηλεφώνου ή διπλή έκθεση, αλλά οι ειδικοί απεικόνισης δήλωσαν ότι οι πιθανότητες μιας τόσο τέλεια τοποθετημένης εικόνας «φαντάσματος» ήταν πολύ μικρές.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, η φωτογραφία αποτύπωσε μια νόμιμη, φυσική οντότητα που αψηφά πλήρως τη συμβατική ανθρώπινη ανατομία.