Θεοδωρικάκος στο συνέδριο της ΝΔ: Φοράμε όλοι την μπλε φανάλα και είμαστε ενωμένοι

Η ενίσχυση της παραγωγικότητας είναι προϋπόθεση για να βελτιώνονται στέρεα οι μισθοί των εργαζομένων, τόνισε

«Από το 2015 έως το 2019 η ΝΔ ένωσε τους Έλληνες σε μια μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία ενάντια στον λαϊκισμό, την υπερφορολόγηση και το χάος ανασφάλειας. Στηρίχθηκε στη συμφωνία αλήθειας. Από το 2019 στο 2023 και μέχρι τις μέρες μας η παράταξη πέτυχε την αποτελεσματική διαχείριση μεγάλων κρίσεων έχοντας ως σταθερές αξίες την ανθρώπινη ζωή, τον πατριωτισμό, τη στήριξη της οικονομίας. Εδραιώθηκε η δημοσιονομική σταθερότητα, η αξιοπιστία και οι υψηλοί αναπτυξιακοί ρυθμοί», τόνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στο 16ο συνέδριο της ΝΔ.

«Δεν θα είχαμε πετύχει τίποτα αν δεν έδινε η παράταξη τις μάχες ενωμένη», υπογράμμισε και ανέφερε πως «μείναμε σταθεροί στην ιδρυτική διακήρυξη του Εθνάρχη Κωνσταντίνου Καραμανλή».

Ο υπουργός Ανάπτυξης σημείωσε πως «έχουμε ιδεολογία πέρα από τις ετικέτες, του πατριωτισμού, της ελευθερίας και της αλληλεγγύης».

«Αυτή είναι η μπλε φανέλα και τη φοράμε όλοι στη ΝΔ και είμαστε ενωμένοι σαν μια γροθιά», πρόσθεσε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος είπε ότι η ενίσχυση της παραγωγικότητας είναι προϋπόθεση για να βελτιώνονται στέρεα οι μισθοί των εργαζομένων.

Ο υπουργός Ανάπτυξης μεταξύ άλλων, μίλησε για την αντιμετώπιση του δημογραφικού και τη μείωση των περιφερειακών ανισοτήτων.

«Αυτή η συμφωνία αλήθειας για να γίνει πράξη έχει ως προϋπόθεση μια τρίτη τετραετία της ΝΔ, μια νέα μεγάλη νίκη στις επόμενες εκλογές. Προϋποθέτει ξανά και ξανά την ενότητα. Η μάχη που θα δώσουμε δεν θα είναι εύκολη, θα είναι η πιο δύσκολη που έχουμε περάσει όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Δεν έχει το δικαίωμα να λείψει κανείς. Αυτό αφορά τους πάντες και ιδιαίτερα προσωπικότητες που έχουν ιστορική σχέση με αυτή τη μεγάλη λαϊκή παράταξη. Η ΝΔ ήταν, είναι και θα είναι το σπίτι τους. Γιατί δεν μπορεί να είναι διαφορετικά και γιατί κανένα πρόβλημα δεν λύνεται με την απουσία. Ούτε με τα πολιτικά διαζύγια τα οποία δεν πήγαν ποτέ καλά με αυτή την παράταξη», υπογράμμισε.

Ο κ. Θεοδωρικάκος αναφέρθηκε επίσης στην αλλαγή του αναπτυξιακού νόμου ενώ σημείωσε πως όλα έγιναν με συνέπεια, ταχύτητα, διαφάνεια και αξιοπιστία.

«Με τη στήριξη του πρωθυπουργού δίνουμε τη μάχη για να επιστραφούν στα κρατικά ταμεία εκατοντάδες εκατομμύρια που πήραν επιχειρήσεις τα προηγούμενα 20 χρόνια από τον αναπτυξιακό νόμο χωρίς να κάνουν τις επενδύσεις που είχαν αναλάβει. Έχουμε μαζέψει πίσω 120 εκατ. ευρώ και θα συνεχίσουμε γιατί είναι θέμα τιμής να αποδείξουμε ότι αυτή η παράταξη διαχειρίζεται τα χρήματα του ελληνικού λαού με διαφάνεια, λογοδοσία και νομιμότητα», τόνισε.

«Με αυστηρά μέτρα λειτουργούμε για την προστασία των καταναλωτών. Το ίδιο με ένα νομοσχέδιο που θα προστατεύσει τους καταναλωτές από τραπεζικές καταχρηστικές συναλλαγές. Εμείς κάνουμε πολιτικές προστασίας των καταναλωτών, εμείς έχουμε βάλει τα υψηλότερα πρόστιμα και έχει εισπραχθεί το 99,5%», συμπλήρωσε.

«Η τρίτη τετραετία της ΝΔ μπορεί να είναι η καλύτερη. Μπορούμε ακόμη καλύτερα γιατί έχουμε καλύτερη γνώση και εμπειρία», υπογράμμισε. «100 μέρες πριν τις εκλογές του 2023 δεν υπήρχε κανείς που να πιστεύει στην αυτοδυναμία της ΝΔ. Γίνεται και ενωμένοι θα το πετύχουμε», συμπλήρωσε.

