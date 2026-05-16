Χρυσοχοΐδης στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ: Η ασφάλεια εμπεδώνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο

Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλάει στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που διεξάγεται στο Metropolitan Expo, στα Σπάτα, Σάββατο 16 Μαΐου 2026. Με κεντρικό σύνθημα «Μαζί για την Ελλάδα του 2030», ξεκίνησε χθες Παρασκευή 15 Μαΐου και θα ολοκληρωθεί αύριο Κυριακή 17 Μαΐου, το 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΑΠΕ-ΜΠΕ/ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΑΡΑΣ
Ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης, μιλώντας στο 16ο Συνέδριο της ΝΔ και κάνοντας τον απολογισμό του έργου του, ανέφερε ότι η ασφάλεια εμπεδώνεται κάθε μέρα όλο και περισσότερο. «Και αυτό είναι το δύσκολο στοίχημα το οποίο έχουμε βάλει. Και θέλω να σας πω κάτι το οποίο παρατηρώ τους τελευταίους μήνες μέσα από τις μετρήσεις που πραγματοποιούμε, ανεβαίνει ο δείκτης από την ικανοποίηση της τοπικής αστυνόμευσης σε πόλεις, στην ύπαιθρο, σε όλη την Ελλάδα. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι προσπάθειες που γίνονται για την εμπέδωση της ασφάλειας αποδίδουν», πρόσθεσε.

«Έχουμε το 2025 μια οριζόντια μείωση της εγκληματικότητας της τάξης του 25%», σημείωσε ο κ. Χρυσοχοϊδης και τόνισε: «Βάλαμε απέναντι τις μαφίες, τις εγκληματικές ομάδες. Βάλαμε απέναντι τους μπράβους. Βάλαμε απέναντι όλους εκείνους οι οποίοι θεωρούσαν ότι μπορούν πραγματικά να αλώσουν τους θεσμούς, την οικονομική τάξη και τον ανταγωνισμό στη χώρα. Και μια ομάδα, μια μεγάλη ομάδα από 1.200 αστυνομικούς καθημερινά παλεύει και έχει εξαρθρώσει μέχρι στιγμής 200 εγκληματικές ομάδες».

Όσον αφορά τα αλκοτέστ που γίνονται και την επιτυχία του μέτρου, είπε ότι κάθε Σαββατοκύριακο γίνονται σε όλη τη χώρα 55.000 αλκοτέστ. «Και υπάρχει κάτι εκπληκτικό που δείχνει την αξία της πολιτικής. Πριν από έναν χρόνο περίπου, το ποσοστό που είχαν πάνω από το όριο κατά τους ελέγχους ήταν 5-8%. Σήμερα το ποσοστό αυτών που υπερβαίνουν το νόμιμο όριο είναι πια 0,7-0,8%. Χιλιάδες συμπολίτες μας δεν οδηγούν υπό την επήρεια αλκοόλ. Χιλιάδες συμπολίτες μας διαμορφώνουν έναν νέο τρόπο ζωής. Αυτό είναι επιτυχία της πολιτικής», επεσήμανε.

Επίσης, ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη ανέφερε ότι μέσα από μία προσπάθεια που έγινε με τη συνεργασία πολλών υπουργείων, με τον συντονισμό της προεδρίας, μηδενίστηκε η βία στα γήπεδα.

«Μηδενίσαμε τις καταλήψεις στα πανεπιστήμια. Δεν υπάρχει ούτε μία κατάληψη. Έχουν περιοριστεί στο ελάχιστο όλες εκείνες οι μορφές συγκρούσεων που υπήρχαν μέσα στα πανεπιστήμια. Και αυτά που είδαμε προχθές δεν είναι τίποτα άλλο παρά κάποιες εσωτερικές διαμάχες που αφορούσαν τις εκλογές», υπογράμμισε.

«Αυτή είναι, λοιπόν, η δουλειά την οποία κάνουμε, αυτή είναι η αποστολή στην οποία αφοσιώθηκε το προσωπικό της Ελληνικής Αστυνομίας. Και σήμερα πραγματικά έχει πετύχει πρωτοφανή αποτελέσματα, τα οποία, όμως, για να τα διατηρήσουμε χρειάζεται καθημερινός αγώνας, χρειάζεται σχέδιο και στρατηγική, χρειάζεται υπομονή και επιμονή και κυρίως χρειάζεται πίστη στο καθήκον των αστυνομικών, οι οποίοι πραγματοποιούν αυτό το σπουδαίο έργο», συμπλήρωσε.

«Γι' αυτό και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ο πρωθυπουργός, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοίνωσε μια σειρά από πολύ σημαντικά μέτρα ενίσχυσης του εισοδήματος των αστυνομικών, καθιέρωσε για πρώτη φορά και μια ιστορική απόφαση να αναγνωρίσει το επικίνδυνο του επαγγέλματος των αστυνομικών και τελικώς νομίζω ότι για πρώτη φορά μετά από πάρα πολλά χρόνια, ίσως μετά από 20 και πλέον χρόνια, υπάρχει μια τόσο γενναία ενίσχυση των εισοδημάτων, αλλά ταυτόχρονα και της αναγνώρισης των αστυνομικών για το τόσο δύσκολο αλλά σπουδαίο κοινωνικό επάγγελμα στο οποίο έχουν αφοσιωθεί», τόνισε ο κ. Χρυσοχοϊδης.

