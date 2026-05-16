Η σύνεδρος της ΝΔ που ανέβηκε με το μωρό στο βήμα - Εικόνα με υψηλό συμβολισμό

Στο περιθώριο του 16ου συνεδρίου της Νέας Δημοκρατίας, μια ξεχωριστή εικόνα κέρδισε τις εντυπώσεις.

Ανάμεσα στους υπουργούς που άλλαζαν θέσεις στο βήμα του συνεδρίου παρουσιάζοντας το έργο της κυβέρνησης «παρεισέφρησε» μια σύνεδρος, μητέρα, η οποία ανέβηκε στο βήμα μαζί με το μωρό της σε μάρσιπο.

Ήταν η Μαρία Σακίμπ, σύνεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υποψήφια στην Α΄ Αθηνών.

Το μήνυμα της εικόνας ήταν σαφώς πιο ισχυρό από όλα τα λόγια μαζί. Η κυρία Σακίμπ μίλησε για τη μητρότητα και το δημογραφικό, όσο πάντως το μωρό... γκρίνιαζε στην αγκαλιά της.

Αν και ο κ. Ρουσσόπουλος , πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής Συνεδρίου Θόδωρος Ρουσόπουλος, σχολίασε πως ήταν σχετικά ήσυχο... ζητώντας μάλιστα και την... συνταγή από την κυρία Σακίμπ.

