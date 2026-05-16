Δένδιας σε συνέδριο: Το γενετικό υλικό της ΝΔ δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες τεχνοκρατών

Θερμή, ηχηρή και με έντονο κομματικό παλμό ήταν η υποδοχή του Νίκου Δένδια κατά την είσοδό του στο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Τον τόνο έδωσαν μέλη της ΟΝΝΕΔ και της ΝΔ, τα οποία τον περίμεναν στον χώρο της εισόδου και, μόλις εμφανίστηκε, άρχισαν να φωνάζουν ρυθμικά το σύνθημα «ΟΝΝΕΔ, ΟΝΝΕΔ, πρωτοπορία, ζήτω η Νέα Δημοκρατία».

Η ένταση της υποδοχής ήταν τέτοια, ώστε εκείνη την ώρα σταμάτησαν οι ομιλίες που βρίσκονταν σε εξέλιξη, καθώς τα συνθήματα ακούστηκαν δυνατά μέσα στον συνεδριακό χώρο. Το στιγμιότυπο προκάλεσε σχόλια στους διαδρόμους, καθώς τα μέλη της νεολαίας και της παράταξης συνόδευσαν τον Νίκο Δένδια μέχρι μέσα, στον χώρο όπου διεξάγονται οι εργασίες του Συνεδρίου.

Ο κ. Δένδιας εμφανίστηκε στο συνέδριο χωρίς γραβάτα και ανεβαίνοντας στο βήμα του συνεδρίου κατέθεσε τη δική του πρόταση για το υπόδειγμα διακυβέρνησης της Ελλάδας του 2030.

Ξεκινώντας την ομιλία του, ο κ. Δένδιας έκανε ξεχωριστή αναφορά στη μαζική παρουσία των συνέδρων παρά το γεγονός ότι ήταν ώρα φαγητού, αποσπώντας έντονο χειροκρότημα.

«Να σας πω την αλήθεια δεν περίμενα τέτοια ώρα φαγητού μια τόσο γεμάτη αίθουσα, σας ευχαριστώ από την καρδιά μου», ανέφερε ξεκινώντας την ομιλία του στο 16ο συνέδριο ο υπουργός Άμυνας, Νίκος Δένδιας.

Τα κυριότερα από τα λεγόμενά του ήταν τα εξής:

«Έχουμε περάσει πολλές μάχες τιμώντας πάντα την ίδια μπλε φανέλα, με το ήθος που επιβάλει η ιστορία μας ,και το ύφος που επιβάλει η παράδοσή μας», σημείωσε.

«Όλα γύρω μας εξελίσσονται. Και η ΝΔ εξελίσσεται Ταυτόχρονα αγωνιζόμαστε για να κρατήσει τις αξίες της. Δεν δημιουργήθηκε για να γίνει επαγγελματικός οργανισμός εξουσίας. Δεν έχει στο καταστατικό τη νομή της εξουσίας»

«Για εμάς η διακυβέρνηση αφορά την υπηρεσία των πολλών. Η ΝΔ δεν περιχαρακώνεται, δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς και αριστεράς. Είμαστε δίπλα σε όλες τις κοινωνικές ομάδες, δίπλα στους ευάλωτους. Το πραγματικό λαϊκό κόμμα. Δεν πρέπει να εκχωρήσουμε το λαϊκό μας χαρακτήρα. Το γενετικό μας υλικό δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες καγκελαρίες των τεχνοκρατών».

«Η εξουσία ασκείται στο όνομα του λαού και όχι στο όνομα μιας αφ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Δεν πάσχει από ηθική αχρωματοψία»

«Χαίρομαι που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων. Οι φιλελεύθερές παρατάξεις γνωρίζουν την αυτοκριτική. Τα συνέδρια δεν είναι απαγγελίες διθυραμβικών. Ο εγκλεισμός εξελίσσεται εύκολα σε κυβερνητικό ιδρυματισμό. Πρέπει να ακούμε τα στελέχη μας γιατί με την ψήφο τους παραμένουμε υπουργοί»

«Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφοράς από το δεύτερο και τον τρίτο δεν είναι σωστή. Απέχουν πολύ από τις μεγάλες νίκες. Απωλέσαμε περίπου το 55% της εκλογικής μας δύναμης. 1 στους 2 πολίτες που μας ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ξεκάθαρο μήνυμα, ζήτησε καλύτερα, αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν να αλλάξουμε τον τόπο, αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν αυτοί»

«Να ξεφύγουμε από την λογική ότι η επιδοματική πολιτική βελτιώνει τη ζωή των πολιτών»

«Οι μεταρρυθμίσεις επιβάλουν να ενισχύσουμε τις σχέσεις μας με την κοινωνία, να εξηγήσουμε τις προτάσεις μας με ειλικρίνεια, μα σαφήνεια»

«Είμαστε όλοι μαζί εμείς που αγαπάμε το μπλε που δεν αλλάζει, το μπλε που δεν ξεθωριάζει»

«Αλλάζουμε τα πάντα, φέρνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις στον 21ο αιώνα. Μας το επιβάλει η θρασύτατη απειλή από την Ανατολή. Είναι δέκα φορές πιο μεγάλοι από εμάς. Τους απαντώ πάντοτε με ψυχραιμία αλλά και πυγμή»

«Αντιμετωπίζουμε την άμυνα ως επένδυση στην ασφάλεια»

Δείτε στιγμιότυπα από την υποδοχή του υπουργού Άμυνας στο συνέδριο:

Αναλυτικά όσα είπε ο υπουργός Άμυνας:

Αισθάνομαι μεγάλη χαρά όταν είμαι μαζί σας. Τη χαρά που νοιώθει κάποιος στο σπίτι του. Με τους ανθρώπους του. Μαζί έχουμε περάσει πολλά. Νίκες, ήττες. Πίκρες, χαρές. Μαζί, μια ολόκληρη ζωή. Σε κάθε μάχη. Τιμώντας την ίδια μπλε φανέλα. Με το ύφος που επιβάλει η παράδοσή μας. Με το ήθος που επιβάλλει η ιστορία μας.

Με ένα σκοπό: Μια φιλελεύθερη, δημοκρατική, ευρωπαϊκή Ελλάδα. Μια Ελλάδα με ίσες ευκαιρίες. Για όλους. Μια Ελλάδα που ενώνει. Που δεν διχάζει. Μια Ελλάδα που ακμάζει. Την Ελλάδα που οραματίστηκε ο ιδρυτής της παράταξης, ο Κωνσταντίνος Καραμανλής.

Η Νέα Δημοκρατία δεν δημιουργήθηκε ως επαγγελματικός μηχανισμός εξουσίας, δεν συγκροτείται από συνασπισμούς συμφερόντων, δεν έχει στο καταστατικό DNA της τη νομή της εξουσίας.

Η παράδοσή της δεν αντιλαμβάνεται το Κράτος ως λάφυρο, ως τρόπαιο για εκμετάλλευση, ως προίκα για πλουτισμό ημετέρων. Το γενετικό της υλικό δεν περιλαμβάνει την εξυπηρέτηση των συμφερόντων των ολίγων. Για εμάς η διακυβέρνηση της χώρας αφορά την υπηρεσία των πολλών. Το σύγχρονο φιλελεύθερο κοινωνικό κράτος.

Η Νέα Δημοκρατία δεν περιχαρακώνεται ιδεολογικά. Δεν εγκλωβίζεται σε διλήμματα δεξιάς-αριστεράς. Είμαστε η παράταξη των μεγάλων κοινωνικών πλειοψηφιών. Δίπλα σε όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες. Δίπλα, κυρίως, στους ευάλωτους. Είμαστε το κόμμα των πολλών. Το πραγματικά λαϊκό κόμμα. Δεν επιτρέπεται να απωλέσουμε ή να εκχωρήσουμε το φιλολαϊκό χαρακτήρα μας. Είναι ο πυρήνας της ύπαρξής μας.

Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν περιέχει λαϊκισμό. Δεν περιέχει τον εκχυδαϊσμό της πολιτικής. Δεν έχει ύβρεις. Δεν έχει φανατισμούς. Δεν έχει κραυγές. Αυτά δεν έχουν θέση στο κόμμα της μετριοπάθειας. Στο κόμμα του διαλόγου. Στο κόμμα της ευπρέπειας. Στο κόμμα της αλήθειας. Στο κόμμα των επιχειρημάτων. Στο κόμμα του καθαρού αξιακού κώδικα. Στο κόμμα του Γεωργίου Ράλλη, του Ευάγγελου Αβέρωφ, του Μιλτιάδη Έβερτ. Στο κόμμα που γνωρίζει ότι η πολιτική δεν είναι πεδίο διχασμού. Αλλά πεδίο ευθύνης απέναντι στην πατρίδα και τους πολίτες.

Το γενετικό υλικό της Νέας Δημοκρατίας δεν σχετίζεται με καθεστωτική αντίληψη. Πιστεύει βαθιά στον Κοινοβουλευτισμό. Στην ισχυρή και άμεση σχέση του λαού με τους εκπροσώπους του. Δεν πιστεύει στις περίκλειστες Καγκελαρίες των τεχνοκρατών. Δεν πιστεύει στους μισθοφόρους της εξουσίας. Η εξουσία στις δημοκρατίες ασκείται στο όνομα του λαού. Όχι στο όνομα της αφ΄ υψηλού τεχνοκρατικής αλήθειας. Η Νέα Δημοκρατία πιστεύει στη λογοδοσία. Πιστεύει στο λαό.

Η Νέα Δημοκρατία δεν πάσχει από ηθική δυσχρωματοψία. Πιστεύει στην ισότητα. Πιστεύει στην αυθεντία των θεσμών. Πιστεύει στο Κράτος Δικαίου. Στην εφαρμογή των νόμων. Στην απονομή της Δικαιοσύνης. Το απέδειξε όταν επί Πρωθυπουργίας Αντώνη Σαμαρά στείλαμε εκεί που ανήκει την εγκληματική οργάνωση της Χρυσής Αυγής. Γιατί στη Νέα Δημοκρατία, η δημοκρατία, οι θεσμοί, η νομιμότητα, η ηθική στην πολιτική, δεν είναι περιστασιακές επιλογές. Είναι αδιαπραγμάτευτες αρχές. Είμαι υπερήφανος που τις υπηρετώ. Που δεν παρεκκλίνω από αυτές. Που δεν συμβιβάζομαι, που δεν μεταλλάσσομαι, που δεν εξαρτώμαι, που δεν γίνομαι κλώνος άλλων αντιλήψεων, που δεν είμαι κακέκτυπο ξένων προς εμάς προτύπων.

Η Νέα Δημοκρατία είναι φιλελεύθερη. Οι φιλελεύθερες παρατάξεις γνωρίζουν την αυτοκριτική. Ουδέποτε διεκδικήσαμε το αλάθητο. Αλλιώς δεν θα κάναμε Συνέδρια. Τα Συνέδρια δεν είναι απαγγελίες διθυραμβικών. Είμαστε υπερήφανοι για το έργο μας. Είμαστε όμως και αυστηροί με τους εαυτούς μας. Είμαστε έτοιμοι να αναγνωρίσουμε τις αδυναμίες μας, τα λάθη, τις ολιγωρίες μας. Ιδίως όσοι υπηρετούμε σε κυβερνητικές θέσεις. Ο εγκλεισμός είναι επικίνδυνος. Εύκολα εξελίσσεται σε «κυβερνητικό ιδρυματισμό».

Οφείλουμε να σας ακούμε. Εσάς, τα στελέχη μας. Να ακούμε τους βουλευτές μας. Με την ψήφο τους είμαστε Υπουργοί. Αυτοί διατηρούν πιο άμεση σχέση με την κοινωνία. Έχουν ουσιαστικό πολιτικό και θεσμικό ρόλο. Έχουν αγωνίες για τον τόπο τους. Για το μέλλον της χώρας. Για το μέλλον της παράταξης.

Ξέρουμε ότι το 41% του 2023 δεν ήταν λευκή επιταγή. Ήταν πολιτική εντολή. Για να πάμε τολμηρά μπροστά. Δεν παριστάνουμε ότι τα καταφέραμε σε όλα. Γνωρίζουμε πού στεκόμαστε. Η αδυναμία της αντιπολίτευσης να αρθρώσει σοβαρό αντιπολιτευτικό λόγο δεν δημιουργεί αίσθηση μονοκρατορίας. Η θέαση της δημοσκοπικής εικόνας ως διαφορά από το δεύτερο και το τρίτο, δεν είναι σωστή. Μας προβληματίζουν οι δημοσκοπήσεις. Υπολείπονται πολύ από τους θριάμβους του Κυριάκου Μητσοτάκη του 2019 και του 2023.

Οι Ευρωεκλογές ήχησαν ως σήμα κινδύνου. Απωλέσαμε 55% εκλογικής δύναμης. Οι ψήφοι μας μειώθηκαν από 2.407.000 σε 1.125.000. Ο ένας στους δυο πολίτες που μάς ψήφισαν τον Μάιο του 2023 μας έστειλε ένα ξεκάθαρο μήνυμα. Ζήτησε περισσότερα. Ζήτησε καλύτερα. Ζήτησε αποτελεσματικότερα. Οι πολίτες περιμένουν πολλά από εμάς. Περιμένουν να αλλάξουμε την χώρα. Αλλιώς κινδυνεύουμε να μας αλλάξουν εκείνοι.

Έχουμε ήδη διανύσει το πρώτο τέταρτο του 21ου αιώνα. Διατηρείται ως πρόταγμα για την Ελλάδα η μετάβαση στη νέα εποχή, η αλλαγή κουλτούρας, η αλλαγή αντίληψης, να αφήσουμε οριστικά πίσω τη δήθεν κανονικότητα του χθες. Μια κακώς νοούμενη κανονικότητα. Τι κανονικότητα είχαν τα ελλείμματα; Τι κανονικότητα είχαν τα χρέη; Τι κανονικότητα είχαν τα λεφτόδεντρα; Τι κανονικότητα είχε ο λαϊκισμός; Τα έλεγε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Πόσο καλύτερα θα είμασταν αν τον είχαν ακούσει οι Έλληνες.

Έχουμε καταφέρει πολλά από το 2019. Η χώρα έχει επιστρέψει στη σοβαρότητα. Έχει προοδεύσει σε πολλούς τομείς. Έχουν δημιουργηθεί οι κατάλληλες συνθήκες να ξεφύγουμε οριστικά από το κρατικοδίαιτο μοντέλο και όσα αυτό σημαίνει. Να ξεφύγουμε από την αντίληψη ότι μόνο οι υπηρεσίες και ο τουρισμός κινούν την οικονομία. Ότι η επιδοματική πολιτική βελτιώνει το επίπεδο ζωής των πολιτών. Ότι η συνεχής δημιουργία κρατικών δομών καλύπτει τα θεσμικά και λειτουργικά κενά.

Οι μεταρρυθμίσεις επιβάλλουν να εμβαθύνουμε τη σχέση μας με την κοινωνία. Επιβάλλουν να εξηγήσουμε στην κοινωνία. Με πολιτικούς όρους. Όχι επικοινωνιακούς. Να εξηγήσουμε το έργο μας, τις προτάσεις μας. Με ειλικρίνεια. Με προσήνεια. Οι πολίτες καταλαβαίνουν.

Μην μας πτοούν οι αντιδράσεις των οργανωμένων λίγων. Μας ενδιαφέρουν οι συμμαχίες με τις ευρύτατες υγιείς κοινωνικές ομάδες. Η συμπαράταξη με τους αγρότες, με τους μισθωτούς, με τους ελεύθερους επαγγελματίες, με τους συνταξιούχους, με τα λαϊκά στρώματα. Ιδίως με όσους δεν προσλαμβάνουν το αφήγημα της ισχυρής οικονομικής ανάπτυξης στην τσέπη τους και τη ζωή τους. Με όσους αισθάνονται ξεχασμένοι, παραγκωνισμένοι.

Να ενισχύσουμε τη σχέση μας με τους ευάλωτους. Να αισθάνεται ο πολίτης ότι το Κράτος υπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, και μόνο αυτό. Να αισθάνονται οι νέοι ότι μπορούν να εκπληρώσουν τα όνειρά τους. Να επιταχύνουμε τη δημιουργία μίας ισχυρής ανταγωνιστικής οικονομίας. Μιας οικονομίας για τους νέους ανθρώπους. Για τα ελληνόπουλα του 21ου αιώνα. Με αναδιαρθρωμένη αγροτική παραγωγή. Με ενισχυμένη βιομηχανική παραγωγή. Με νέες τεχνολογίες. Με καινοτομία. Με Τεχνητή Νοημοσύνη. Με νεοφυείς επιχειρήσεις.

Με παραγωγή πλούτου που θα αυξήσει δραστικά το ΑΕΠ. Που θα μειώσει το χρέος. Όχι μόνο ως ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά και σε απόλυτες τιμές. Η σύγκλιση του ΑΕΠ με το μέσο ευρωπαϊκό είναι υπαρξιακός στόχος. Αυτό που μπόρεσε ο Ισπανός και ο Πορτογάλος σίγουρα το μπορεί και ο Έλληνας. Το μπορούμε εμείς, οι Νεοδημοκράτες. Το οφείλουμε στη νέα γενιά. Εμείς που αγαπάμε το μπλε. Το μπλε που δεν αλλάζει. Το μπλε που δεν ξεθωριάζει.

Αυτά δεν είναι λόγια του αέρα. Στον τομέα της Εθνικής Άμυνας, τον οποίο έχω την τιμή να υπηρετώ. Διαμορφώσαμε μια νέα Στρατηγική για την Εθνική Ασφάλεια. Την «Ατζέντα 2030». Αλλά συγχρόνως ένα υπόδειγμα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ευρύτερα. Μια νέα προσέγγιση. Μια νέα φιλοσοφία. Μια βαθιά μεταρρύθμιση. η μεγαλύτερη μεταρρύθμιση στην ιστορία των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως τη χαρακτηρίζει ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αλλάζουμε τα πάντα. Φέρνουμε τις Ένοπλες Δυνάμεις μας στον 21ο αιώνα. Το επιβάλλουν οι δυστοπικοί καιροί. Το επιβάλλουν οι πόλεμοι. Το επιβάλλει η απειλή από την Ανατολή. Τη βλέπετε. Δεν κρύβεται. Είναι δέκα φορές πιο μεγάλη από εμάς. Διατυπώνεται με περίσσια θρασύτητα. Τους απαντώ πάντα. Με μετριοπάθεια, με ψυχραιμία. Αλλά και με την πυγμή που πηγάζει από την ιστορία μας, από την ισχύ του Διεθνούς Δικαίου, από το συνταγματικό μου καθήκον και τον συνταγματικό μου όρκο.

Διαμορφώνουμε το νέο Δόγμα Αποτροπής: Μια ολιστική προσέγγιση, με τη δημιουργία της «Ασπίδας του Αχιλλέα», που θωρακίζει την Επικράτεια. Δημιουργούμε μια σύγχρονη Δομή. Με πολιτικό κόστος, αλλά αίσθημα καθήκοντος απέναντι στο Έθνος. Δημιουργούμε στις Ένοπλες Δυνάμεις ένα νέο σύγχρονο μοντέλο Διοίκησης και οικονομικής διαχείρισης. Ένα μοντέλο που εξοικονομεί πόρους από περιττές δομές και θέσεις, και τους επιστρέφει στα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, για τα οποία είμαι υπερήφανος. Είχαμε άρματα Leopard στην Πίνδο, Ναυτοδικείο στα Γιάννινα. Είχαμε διπλάσιους Συνταγματάρχες από Λοχίες, Εξαπλάσιους Ταγματάρχες από Επιλοχίες.

Υπήρξαν αντιδράσεις. Όμως προχωρήσαμε. Και το αποτέλεσμα είναι ήδη χειροπιαστό: Στις μισθολογικές αυξήσεις των στελεχών των Ενόπλων Δυνάμεων σε σχέση με ενάμισι χρόνο πριν. Στις αυξήσεις αποζημίωσης των στρατευσίμων, στο μεγαλύτερο στην ιστορία Στεγαστικό Πρόγραμμα, στις δράσεις που αναβαθμίζουν το επίπεδο ζωής των στελεχών μας. Αυτό σημαίνει μεταρρύθμιση: Λιγότερη σπατάλη, καλύτερη οργάνωση, περισσότερη στήριξη στους ανθρώπους που υπηρετούν την Πατρίδα.

Αντιμετωπίζουμε την Άμυνα ως επένδυση στην Ασφάλεια. Όχι ως δαπάνη. Δημιουργούμε ένα νέο υπόδειγμα που σέβεται τους δημοσιονομικούς κανόνες και, καθιστά τις Ένοπλες Δυνάμεις μοχλό ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Απαντάμε, στο βαθμό που μας αναλογεί, στα δύο προβλήματα που μας οδήγησαν στη χρεοκοπία: Το μεγάλο Δημόσιο Χρέος και το προβληματικό ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών. Σεβόμαστε τον Δημοσιονομικό χώρο. Δημιουργούμε οικοσύστημα που ελαττώνει τις εισαγωγές και δημιουργεί εξαγώγιμα αμυντικά προϊόντα. Μετατρέπουμε την Άμυνα από δημοσιονομικό βάρος σε πολλαπλασιαστή της οικονομίας και της ανάπτυξης.

Με τη συμμετοχή της ελληνικής βιομηχανίας κατά 25% στα εξοπλιστικά προγράμματα, με την κατανομή του 1,5% του εξοπλιστικού μας προγράμματος σε προγράμματα έρευνας και ανάπτυξης, και του 1% στην ενίσχυση του εγχώριου οικοσυστήματος. Προωθούμε την καινοτομία, με όχημα το ΕΛΚΑΚ και το ΚΕΤΑΚ στις Στρατιωτικές Σχολές. Ανοίγουμε δρόμους. Το AntiDrone «ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ» παράγεται στην Ελλάδα, με κόστος χαμηλότερο έως 50% από τα ξένα, τα εργοστάσια του Ελληνικού Στρατού παράγουν πια χιλιάδες Drones. Αυτό είναι το νέο υπόδειγμα: Άμυνα που προστατεύει την Πατρίδα. Που βρίσκεται δίπλα στην Κύπρο όταν χρειάζεται. Άμυνα που στηρίζει την ελληνική βιομηχανία. Άμυνα που παράγει τεχνογνωσία. Άμυνα που δημιουργεί ανάπτυξη.

Στο Υπουργείο Άμυνας αλλάζουμε τα πάντα. Δεν αλλάζουμε όμως τις αξίες μας. Δημιουργούμε ένα ενάρετο υπόδειγμα. Δείχνουμε ότι το Κράτος μπορεί να εξελιχθεί: Πληροφορική. Καινοτομία. Κυβερνοπόλεμος. Διαστημικές εφαρμογές. Αμυντικό Οικοσύστημα. Δείχνουμε ότι οι πόροι μπορούν να αξιοποιούνται αποτελεσματικά. Ότι οι αλλαγές φέρνουν αποτέλεσμα.

Η κοινωνία αναγνωρίζει την αλλαγή. Τη στηρίζει. Με ευρύτατη αποδοχή. Σε ποσοστά πολύ μεγαλύτερα από τη σημερινή εκλογική μας απήχηση. Αποδεικνύουμε ότι διατηρούμε δυναμισμό. Ότι μπορούμε, επιτέλους, να πραγματοποιήσουμε την επανίδρυση του κράτους. Το μέγα πρόταγμα της κυβέρνησης του Κώστα Καραμανλή.

Το Συνέδριο μας αποτελεί πρώτης τάξεως ευκαιρία να κάνουμε απολογισμό 7 σχεδόν χρόνια μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης. Να δούμε τι κάναμε σωστά. Να δούμε πού κάναμε λάθος. Πού δεν προχωρήσαμε αρκετά. Να αναδιατυπώσουμε πρόταση προς την Ελληνική Κοινωνία, ιδίως προς τους νέους Έλληνες, τις μελλούμενες γενιές. Πρόταση με καθαρό λόγο, με καθαρό ορίζοντα. Συνεχίζουμε. Όλες, όλοι. Μαζί. Ουδείς περισσεύει. Για να κάνουμε πάλι τον χάρτη της Ελλάδας μπλε. Για μια νίκη αντίστοιχη των δύο εκλογικών θριάμβων του 2019 και του 2023 του Κυριάκου Μητσοτάκη. Για το κόμμα μας. Για την πατρίδα μας. Για το Έθνος. Για το μπλε της σημαίας μας. Για το αναλλοίωτο μπλε της καρδιάς μας. Ζήτω η Νέα Δημοκρατία. Ζήτω η Ελλάδα!

Διαβάστε επίσης