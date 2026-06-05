Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια

Όλες οι λεπτομέρειες για το μεγάλο φινάλε της επιτυχημένης σειράς του ALPHA

Κατερίνα Θεοδωροπούλου

Άγιος Έρωτας spoiler: Το τέλος της σειράς μέσα από 8 επεισόδια
LIFESTYLE
6'
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  • Η σειρά «Άγιος Έρωτας» ολοκληρώνεται στις 23 Ιουνίου 2025 με οκτώ επεισόδια γεμάτα ανατροπές και κρίσιμες εξελίξεις.
  • Ο Παύλος βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής μάχης, ενώ η Σοφία, η Χλόη και η Δώρα σχεδιάζουν να καταθέσουν εναντίον του.
  • Ο Νικόλαος αντιμετωπίζει εσωτερικές συγκρούσεις και καταφεύγει σε επικίνδυνες πράξεις, ενώ η Άννα παλεύει για τη ζωή της και του παιδιού της στο νοσοκομείο.
  • Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο με δήλωση ενοχής του Παύλου, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια, προκαλώντας σοκ σε όλους.
  • Οι σχέσεις των χαρακτήρων δοκιμάζονται έντονα, με προδοσίες, αποκαλύψεις και προσπάθειες συμφιλίωσης να διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στο φινάλε.
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Έκανε πρεμιέρα στις 25 Σεπτεμβρίου 2024 και ετοιμάζεται να ρίξει οριστικά αυλαία στις 23 Ιουνίου. Οκτώ επεισόδια απέμειναν μέχρι να αποχαιρετήσει το κοινό ο «Άγιος Έρωτας», μία από τις μεγάλες επιτυχίες της μυθοπλασίας που είδαμε τα τελευταία χρόνια στον ALPHA.

Η Χλόη, ο Νικόλαος, ο Παύλος, και όλοι οι ήρωες του σίριαλ, με τα πάθη και τις αδυναμίες τους, τα κρυμμένα τους μυστικά και τα λάθη τους, θα πάρουν αυτό που πρέπει από το πλήρωμα της μοίρας. Τα τελευταία επεισόδια αναμένονται καταιγιστικά και εμείς εξασφαλίσαμε τις περισσότερες λεπτομέρειες.

Ο Παύλος γλιτώνει τελευταία στιγμή από τα χέρια του Βαζούρα. Για πρώτη φορά όμως, μέσα στο κρατητήριο και μετά από την επίσκεψη του Βεργάδη, νιώθει πως τα πράγματα δεν πάνε τόσο καλά για αυτόν. Η Σοφία, ξαφνιάζει θετικά με τη στάση της και φαίνεται να συνειδητοποιεί την αλήθεια για τον πατέρα της. Όμως, κάτι στη συμπεριφορά της, κάνει τη Δώρα να τρομάξει. Η Χλόη πηγαίνει τα παιδιά στο σπίτι του Αργύρη, για να είναι ασφαλή από τη Σοφία. Ο Βαζούρας και ο Τάσος δέχονται να καταθέσουν εναντίον του Παύλου κι ο Νικηφόρος ελπίζει πως αυτή τη φορά, θα τον κλείσουν στη φυλακή. Κι ενώ όλοι κάνουν σχέδια εναντίον του Παύλου και η Χλόη και ο Νικόλαος κάνουν όνειρα για το μέλλον, η μοίρα τούς ετοιμάζει μια νέα δοκιμασία.

Ο Παύλος πιέζει να παραστεί στην κηδεία της Κικής, αγνοώντας πως εκείνη είναι ζωντανή και κρυμμένη στο σπίτι της Χριστίνας. Η Χλόη τραυματίζεται στο πόδι, όταν ο Πέτρος μεθυσμένος παραλίγο να την παρασύρει με το αυτοκίνητο του, γεγονός που τον βυθίζει στις ενοχές. Ο Ηλίας προσπαθεί να μάθει όλο και περισσότερα για το τραύμα της Σοφίας, ενώ η Δώρα αποκαλύπτει στη Θάλεια τον φόβο και την ανάγκη της να αναγνωριστεί από τον Παύλο ως παιδί του. Ο Νικηφόρος εξομολογείται τα αισθήματά του στη Μάρω, όμως εκείνη τον απομακρύνει. Κι ενώ η κηδεία της Κικής τελείται κανονικά, ο Παύλος φτάνει την κρίσιμη στιγμή στο νεκροταφείο και απαιτεί να ανοίξουν το φέρετρο της μητέρας του.

Ο Πέτρος αποφασίζει οριστικά να προχωρήσει σε διαζύγιο με τη Χλόη, δεχόμενος όμως τις έντονες αντιδράσεις του Κυριάκου και της Θάλειας, την ώρα που η ίδια η Χλόη προσπαθεί να πείσει τον Αργύρη πως η Σοφία έχει αλλάξει και δεν αποτελεί πια κίνδυνο για κανέναν. Την ίδια στιγμή, ο Περικλής πανικοβάλλεται όταν ο Πέτρος τον ακούει να μιλά τρυφερά σε κάποιον «Ζακ» και σπεύδει να καλύψει την αλήθεια με τη βοήθεια της Ελένης και της Άννας. Ο Βεργάδης ζητά από τον Αντρέα να αποσυρθεί από την υπόθεση του Μαρκόπουλου, απειλώντας τον ότι αλλιώς θα καταλήξει κι ο ίδιος στη φυλακή. Η Σοφία, μέσα από μια καινούργια ύπνωση που κάνει με τον Ηλία, συνειδητοποιεί πως ο Μαρκόπουλος κακοποίησε ένα νεαρό κορίτσι πριν από χρόνια και η αποκάλυψη τη διαλύει ψυχικά.

Ο Παύλος στο στόχαστρο

Η Σοφία, η Χλόη και η Δώρα ενώνουν τις δυνάμεις τους απέναντι στον Παύλο και του ανακοινώνουν πως είναι αποφασισμένες να καταθέσουν εναντίον του στο δικαστήριο. Η Άννα συγκρούεται με τον Νικηφόρο μπροστά στη Μάρω, γεγονός που θέτει σε κίνδυνο την εγκυμοσύνη της. Κι ενώ ο Χάρης ανησυχεί όλο και περισσότερο για την ψυχική κατάσταση της Αναστασίας, η Σοφία τού ζητά συγχώρεση. Την ίδια στιγμή, ο Αντρέας αποκαλύπτει στον Κυριάκο το σκοτεινό παρελθόν του και τη σχέση του με τον υπόκοσμο, προκαλώντας την οργή και την απογοήτευσή του. Η Θάλεια ανησυχεί για την έκβαση της δίκης μετά την παραίτηση του Αντρέα από την υπόθεση, όμως η Χριστίνα τη διαβεβαιώνει πως θα νικήσουν και χωρίς αυτόν. Παράλληλα, ο Νικόλαος, μετά από μια απροσδόκητη επίσκεψη, φαίνεται να οδηγείται σε μια επικίνδυνη απόφαση. Η μεγάλη μέρα της δίκης του Παύλου ξεκινά με αλλεπάλληλες ανατροπές, καθώς ο Αντρέας εμφανίζεται απρόσμενα στο δικαστήριο και αναλαμβάνει την πολιτική αγωγή.

https://www.instagram.com/reel/DZIMLhrjn2K/

Ο Νικόλαος πιο επικίνδυνος από ποτέ

Ο Νικόλαος παλεύει με τη δική του σκοτεινή οργή, κρύβοντας από τη Χλόη και όλους ένα μαχαίρι. Παράλληλα, ο Πέτρος και η Ειρήνη ετοιμάζουν τη φυγή τους, χωρίς να ξέρουν ότι ο Στέφανος αρχίζει να αντιλαμβάνεται την προδοσία τους. Στο σπίτι του Νικηφόρου, η Άννα καταρρέει μόνη της από έντονο πόνο και καλεί απεγνωσμένα για βοήθεια. Πίσω στο δικαστήριο, ο Βεργάδης, βλέποντας πως ο Αντρέας δεν εκβιάζεται πια, αλλάζει αιφνιδιαστικά υπερασπιστική γραμμή, αφήνοντας άναυδους τους πάντες και οδηγώντας τον ίδιο τον Παύλο σε έκρηξη οργής.

Μάχη για τη ζωή

Η Άννα μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο, όπου παλεύει για τη ζωή της αλλά και για τη ζωή του παιδιού της. Κι ενώ η απόφαση του δικαστηρίου προκαλεί σοκ και ανατρέπει τις προσδοκίες όλων, ο Νικόλαος μοιάζει αποφασισμένος να πάρει τη δικαιοσύνη στα χέρια του. Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.

Το μεγάλο φινάλε

Ο Βεργάδης αιφνιδιάζει το δικαστήριο δηλώνοντας την ενοχή του Παύλου, ωστόσο ζητά να μην καταδικαστεί, επικαλούμενος ψυχική ασθένεια. Την ίδια στιγμή, μια αναπάντεχη επίσκεψη στο σπίτι της Σοφίας την φέρνει αντιμέτωπη με μια νέα δυσάρεστη έκπληξη.

Η ζωή της Άννας κρέμεται από μια κλωστή, ενώ η Ελένη και ο Νικηφόρος περιμένουν με αγωνία ένα θαύμα. Ο Στέφανος, συντετριμμένος από την προδοσία της Ειρήνης και του Πέτρου, φτάνει στα όριά του, αναγκάζοντας τον Κυριάκο να πάρει μια σκληρή απόφαση για να σώσει ό,τι έχει απομείνει από την οικογένειά του. Παράλληλα, η Θάλεια προσπαθεί να επανορθώσει αδικίες χρόνων, προσφέροντας στη Δώρα μια θέση στην οικογένεια που στερήθηκε, ενώ η Χριστίνα και ο Χάρης έρχονται αντιμέτωποι με τη νέα πραγματικότητα του Αντρέα.

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